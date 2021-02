Maryan Abdulkarimin kolumni: Tiktok on viihdyttävä aikasyöppö, jonka vaikutuksia voimme vain arvailla

Kuopukseni ystävineen testaili Music.ly -sovellusta jokunen vuosi sitten. Siinä harjoiteltiin koreografioita ja omat ystäväseuraajat pystyivät liittymään mukaan. Selittäisin tarkemmin, mutta oma ymmärrykseni sovelluksen suhteen jäi tälle tasolle. Latasin sen kuitenkin, koska pitäähän vanhemman olla kartalla alustoista, joita lapsi käyttää. Sitten Music.ly muuttui Tiktokiksi. Se pysyi puhelimessani, mutta en käyttänyt sitä, paitsi joskus yhdessä lapseni kanssa.

Pari viikkoa sitten sain linkin Tiktok -videoon, joka vei suoraan sovellukseen. Havahduin tuntia myöhemmin siihen, että olin yhä Tiktokissa katsomassa stand-upia, lauluesityksiä, erilaisia perheitä, opiskelijoita, yrittäjiä, tähtiä ja tavallisia tallaajia. Monet vitsit saivat minut nauramaan ääneen.

Tiktokissa “vanhemmat käyttäjät” ovat 1990-luvun loppupuolella syntyneitä. Kuten kuka tahansa itseään kunnioittava milleniaali, ludiitti tai seniori, jaoin videoita ystäville ja sukulaisille, jotka eivät osanneet niitä pyytää. Saattaa olla, että iso osa näistä videoiden vastaanottajista vaimensi viestini tai blokkasi ne, mutta silloin he jäivät vaille kaikkea sitä timanttista sisältöä, jota kuratoin heille omalla ajallani ja heidän huumorinsa tuntien.

Tässä henkisesti tai biologiansa kautta ikäryhmääni kuuluville lyhyt kertaus Tiktokista. Tiktok on kiinalainen sovellus, jota käytetään myös monissa maissa, joissa länsimaiset sovellukset eivät ole lyöneet läpi, mikä selittää osaltaan sovelluksen nopeaa kasvua globaaliksi hitiksi. Kiina on itse vuosia rajoittanut tai estänyt yhdysvaltalaisten sovellusten käyttöä alueellaan.

Sovelluksen käyttö on yksinkertaista, selaat loputonta virtaa videoita ja painat tykkäyksiä niihin, joista pidät ja jos innostuu itse kuvaamaan videon sinne, sovellus tarjoaa työkaluja, joilla lopputulosta voi parannella.

Tiktok on viihdyttävä aikasyöppö. Sen käyttäjissä on paljon itsensä tuotteiksi brändänneitä vaikuttajia. Osalla koko perhe on mukana toiminnassa ja Tiktokia tehdään täysipäiväisesti työksi.

On kiinnostavaa nähdä, miten Tiktok vielä vaikuttaa kulttuuriin, viihteen kulutukseen ja viihdeteollisuuteen.

Joillakin Tiktokkaajilla on tietty juttu, mitä he tekevät. Eräs pariskunta esimerkiksi kuvaa videoita, missä toinen yrittää laulaa ja toinen keskeyttää toistuvasti, kunnes laulua yrittänyt puhkeaa tarttuvaan nauruun, uudestaan, uudestaan ja uudestaan. On myös nuori tyyppi, joka pitää “päivittäinen huuto” -nimistä osiota, jossa hän summaa turhautumisensa ja huutaa lopuksi. Tämäkin toistuu, videosta toiseen.

Eräässä perheessä alle kouluikäiseltä näyttävä lapsi pahoinpitelee leikkisästi isäänsä leluillaan ja toteaa jotain kulmikasta lopuksi. Ja jep, tätäkin tehdään useamman videon verran.

Tiktokissa on myös lukematon määrä kokkeja erilaisine resepteineen. Reseptit näyttävät videolla helpoilta, mutta viimeistään ruokakaupassa tuotteita haaliessa ymmärtää, että edessä on koitos, josta ei välttämättä valmistu edes etäisesti videolla näkynyttä luomusta.

Mielenterveyden ammattilaiset, erilaiset lääkärit, koreografit ja fysoterapeutit ovat myös löytäneet Tiktokiin. Tervetuloa vastaanotolle, tässä ohjeita elämänhallintaan, mielenterveyteen, ja siihen alaselkäkipuun suosittelen jumppaa (Mistä nämä tietävät mun ongelmat?). Ja hei. Tässä vielä lääkärin mielipide mihin tahansa keskusteluun terveydestä.

Melkein kaikki tämä viestintä tehdään musiikki taustalla pauhaten ja huumorin kautta. Toki Tiktokissa on myös päiväkirjamaisia videoita sekä videoita, joissa käyttäjät kertovat rankkoja kokemuksiaan. Kommenttiraidalla käydään keskustelua seuraajien kanssa ja osa ohjeistaa olemaan suoraan yhteydessä. Eräs suomalainen siivooja käy siivoamassa seuraajiensa koteja (siirryt toiseen palveluun) ja kuvaa koko homman tietysti Tiktokiin.

Tiktok luo julkkiksia, jotka ovat alustan sisällä megastaroja, vaikka heitä ei perinteisessä mediassa näy. Ihminen, jolla on älypuhelin ja luova mieli voi rakentaa itsestään brändin, jopa ilman taustalla pyörivää koneistoa. Moni yrittääkin saavuttaa Tiktok -julkkisaseman epätoivoisin keinoin, joskus myös vaarantaen itseään tai muita (siirryt toiseen palveluun), noustakseen ‘Sinulle’ -listalle starojen rinnalle. Tiktokille nämä sisältöä tuottavat käyttäjät ovat kultamunia muniva hanhi, koska palvelu ei tietenkään maksa sisällöistä, vaikka hyötyy niistä.

On kiinnostavaa nähdä, miten Tiktok vielä vaikuttaa kulttuuriin, viihteen kulutukseen ja viihdeteollisuuteen. Se kun määrittää jo osaltaan keskusteluja ja musiikkilistojen kärjessä olevia kappaleita, koska Tiktok -julkkikset seuraajineen voivat vaikuttaa siihen, mitä kuunnellaan. Tiktokin käyttäjien videoiden taustalla käyttämät laulut nousevat välillä listojen kärkeen, vaikka ne olisivat vanhempaa tuotantoa. Näin kävi taannoin esimerkiksi Fleetfood Macin vanhalle hitille Dreams, joka nousi Australiassa listojen kärkeen (siirryt toiseen palveluun) viraalin Tiktok -videon ansiosta.

Maryan Abdulkarim

Kirjoittaja on tamperelaistaustainen kulttuurin ja median sekatyöläinen, joka asuu Helsingissä.

