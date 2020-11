Äärioikeiston itsenäisyyspäivän mielenosoitus siirtyy Tampereelle – Poliisi: Helsinki saattaa olla aution sorttinen

Helsingin kadut ovat näiltä näkymin itsenäisyyspäivänä poikkeuksellisen hiljaiset. Poliisi on saanut ilmoituksen ainoastaan Helsinki ilman natseja -mielenosoituksesta.

Tämänkin mielenosoituksen järjestäminen on nyt vaakalaudalla, koska Etelä-Suomen aluehallintovirasto kielsi (siirryt toiseen palveluun) kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset tästä maanantaista lähtien.

Mielenosoitukset katsotaan lain mukaan kokouksiksi, joten kielto koskee myös niitä. Kielto on voimassa Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on vastamielenosoitus äärioikeistolaisille mielenilmauksille. Sen taustalla ovat sosiaalisen median tapahtumatietojen mukaan A-ryhmä, Varis-verkosto, Helsingin Vasemmistonuoret ja Kurdistan-solidaarisuusverkosto.

Mielenosoituksen järjestäjät ovat ilmoittaneet Facebookissa kertovansa alkuviikolla koronatilanteen vaikutuksesta mielenilmaukseen.

Äärioikeistolaiset marssivat Tampereella, jos rajoitukset sallivat

Äärioikeistolaisen Suomi herää -mielenosoituksen järjestäjät ovat puolestaan ilmoittaneet sosiaalisessa mediassa siirtävänsä mielenosoituksen Tampereelle. Itsenäisyyspäivän mielenosoituksista ei kuitenkaan ole tehty vielä ilmoitusta Sisä-Suomen poliisilaitokselle.

Tampereella kokoontumisen rajoitukset (siirryt toiseen palveluun) eivät ole yhtä tiukat kuin Etelä-Suomessa. Siellä yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos osallistujien turvallisuus voidaan varmistaa. Kaikissa yleisötilaisuuksissa kuitenkin suositellaan Pirkanmaallakin korkeintaan 10 hengen rajaa.

Suomi herää -ryhmä lupaa nettisivuillaan tarjota osallistujille ilmaiset putkikaulurit kasvojen suojaksi. Tapahtumatiedotteen mukaan kulkueen järjestäjät pitävät huolen turvallisuudesta ja tapahtuman onnistumisesta.

Poliisi on Tampereella on varautunut normaaliin tapaan itsenäisyyspäivän viettoon poikkeusolot huomioiden. Rajoitukset saattavat vielä sielläkin kiristyä, jolloin mielenosoitukset voidaan joutua kieltämään.

– Vielä on liian aikaista arvioida, tarvitaanko muualta lisää resursseja itsenäisyyspäiväksi, sanoo apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Äärioikeistolaiseen Soldiers of odin -kulkueeseen osallistui viime vuonna poliisin mukaan noin 250 ihmistä. Marja Väänänen / Yle

Itsenäisyyspäivästä tulossa poikkeuksellisen hiljainen Helsingissä

Tavallisesti itsenäisyyspäivä on Helsingin poliisin näkökulmasta ollut vuoden vilkkaimpia päiviä. Helsingissä on järjestetty useita itsenäisyyspäivän mielenosoituksia, joista osan taustalla on ollut äärioikeistolaisia tahoja ja osa taas on vastustanut tätä aatemaailmaa.

Esimerkiksi viime vuonna itsenäisyyspäivänä Helsingissä järjestettiin Helsinki ilman natseja -mielenilmaus, Soldiers of Odin -kulkue sekä 612-soihtukulkue.

Äärioikeiston vastustajia oli poliisin arvion mukaan liikkeellä noin 2 700 ja 612-kulkueessa oli noin 1 500 osallistujaa. Soldiers of Odin -kulkueessa marssi noin 250 ihmistä.

Tänä vuonna 612-kulkue ilmoitti jo hyvissä ajoin, että sitä ei järjestetä. Myöskään linnan juhlat eivät tänä vuonna työllistä poliisia entiseen tapaan. Lisäksi poliisin liikenteen valvontaa vaatinut ylioppilaiden soihtukulkue on peruttu.

– Saattaa olla, että itsenäisyyspäivä Helsingissä on poikkeuksellisen rauhallinen ja kaupunki aution sorttinen, mikä ei tässä tautitilanteessa olisi huono asia, toteaa komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisilaitokselta.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäminen Helsingissä ei luultavasti tänä vuonna onnistu uusien rajoitusten vuoksi. Pekka Tynell / YLE

Kielletyn äärioikeistoryhmän jäsenet mukana uusissa joukoissa

Äärioikeistolaisia mielenosoituksia aiemmin järjestämässä ollut uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike PVL lopetettiin korkeimman oikeuden päätöksellä syyskuussa.

Tätä ennen liike oli määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon. Siksi viime vuonna PVL:n jäseniä marssi Soldiers of Odin -kulkueessa.

Poliisin mukaan osa PVL:n entisistä jäsenistä on liittynyt mukaan muihin äärioikeistolaisiin ryhmiin. Ainakin osa PVL:n entisistä jäsenistä toimii nyt Kohti Vapautta! -järjestössä.

Viime vuonna poliisi kielsi Kohti vapautta -mielenosoituksen, koska se näyttäytyi PVL:n toiminnan jatkamisena. Suomi herää -mielenilmauksessa on mukana mahdollisesti myös entisiä PVL:n jäseniä.

– On selvää, että osa PVL:n jäsenistä toimii nyt jonkin muun järjestön kautta. Ei järjestön laukkauttaminen sitä tarkoita, etteivätkö nämä ihmiset saisi toimia ja osoittaa mieltään jonkin toisen kokoonpanon kautta, sanoo Heinonen.

Suomi herää -mielenosoituksen taustalla Pohjoismainen vastarintaliike?

Suomi herää -kulkueen järjestäjien taustat ovat tapahtuman nettisivujen mukaan useissa eri järjestöissä. Puhujana mielenosoituksessa on muun muassa Terhi Kiemunki.

Tamperelainen Kiemunki oli mukana perussuomalaisissa, kunnes hänet erotettiin puolueesta rikostuomion vuoksi. Kiemunki tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Tapahtuman järjestää joukko kokeneita kansalaisaktivisteja useista eri järjestötaustoista. Tapahtuma koskeaa ainoastaan itsenäisyyspäivää, eikä sen ole tarkoitus levitä sen laajemmaksi kokonaisuudeksi, Kiemunki kertoo Ylelle.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjien Facebook-kirjoituksen mukaan PVL pyrkii kiertämään kieltoaan Suomi Herää -mielenosoitusbrändin alla.

Koska poliisi ei ole saanut vielä ilmoitusta Suomi Herää -mielenosoituksesta, se ei voi ottaa kantaa järjestäviin tahoihin.

– Se on mielletty oikeistohenkiseksi mielenosoitukseksi, mutta emme lähde arvuuttelemaan keitä taustalla on, Heinonen sanoo.

