Hiihtolomien autopaikat Lappiin jo myyty – myös osa yövuoroista myyty loppuun

Koronasta huolimatta Lapin hiihtokeskuksiin suuntautuvien junamatkojen myynti on pysynyt tavallisena. VR on jo myynyt hiihtoloman auto- ja osittain myös hyttipaikat yöjunissa loppuun.

Jos pohjoiseen aikoo mennä suurimman osan matkasta junalla Helsingistä ja jatkaa sitten Rovaniemeltä tai Kolarista omalla autolla, on jo myöhässä. Sama tilanne on Turusta matkaavilla.

Ensimmäisiä vapaita autopaikkoja löytyy vasta hiihtolomaa edeltävän viikon alusta. Takaisin tulo venyy myös lomaviikonlopun yli.

Sen sijaan jos on matkassa vain suksipaketin kanssa, yöjunissa Rovaniemelle ja Kemijärvelle on vielä jonkin verran vapaita paikkoja. Tästä tekee poikkeuksen Kolarin vuorot, joista myös kaikki suosituimpien lähtöjen makuuhytit on myyty loppuun.

Eteläisen Suomen helmikuun lopun hiihtolomaviikon yö- ja autojunamatkat tulivat myyntiin reilu kuukausi sitten, ja autojunat myytiin päivässä loppuun.

Kysyntä ei ole yllättänyt VR:ää. Yhtiö liikennöi pohjoiseen samalla kalusto- ja vuoromäärällä hiihtolomaviikoilla kuin viime vuonna ennen koronaa. Kaikki liikenevä autojunakalusto on käytössä.

– Etelän hiihtolomalähdöt ovat suosittuja. Oli koronaa tai ei, tietyt päivät myydään hyvin loppuun, kertoo VR:n palvelujohtaja Piia Tyynilä.

Samaa eioota myydään myös esimerkiksi seuraavalla hiihtolomaviikolla matkaaville pirkanmaalaisille automatkailijoille.

Autojunassa on tavallisesti reilut 30 autopaikkaa ja esimerkiksi Kolariin menee yksi autojuna päivässä.

VR on tänä vuonna laittanut myyntiin Lapin talvikauden yö- ja autojunaliput jo lokakuun puolessa välissä. Myynti on Tyynilän mukaan vastannut tavanomaista vuotta. Korona-aikana muu kuin pohjoiseen matkaaminen on keskimäärin puolta vähäisempää. Lappiin suuntautuvassa liikenteessä vastaava ei ole koettu.

Hiihtolomat ja pääsiäinen ovat myyneet kuin ennen koronaa.

– Ihmiset eivät ole uskaltautuneet varaamaan muita lomasesonkien ulkopuolisia matkoja. Niissä on vielä hyvin tilaa.

Yöjunalippuja on myynnissä ensi syksyyn asti. Päivävuorot tulevat myyntiin myöhemmin. Myyntiin on tulossa joulukuulle myös uusia vuoroja Rovaniemelle.

VR seuraa tarkkaan koronan kehittymistä ja päättää kaluston käytöstä ensi vuoden pohjoisen reittien osalta sen jälkeen, kun koronan kehittymisestä tiedetään vähän tarkemmin.

