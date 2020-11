Kaksi uutta kuolemaa koronaviruksen seurauksena TAYSin erityisvastuualueella

TAYSin erityisvastuualueella on kuollut koronaviruksen seurauksena 16 potilasta.

TAYSin erityisvastuualueella on tullut kaksi uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä koronan seurauksena on kuollut alueella 16 potilasta.

Erityisvastuualueeseen kuuluvat Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme.

Luvut käyvät ilmi THL:n tuoreista tilastoista.

Sairaalahoidossa erityisvastuualueella on nyt 28 potilasta, joista yksi on tehohoidossa. Tässäkin on lisäystä viime viikon perjantaihin verrattuna.

Tilanne esimerkiksi Pirkanmaalla on huonontunut nopeasti. Viime viikolla kerrottiin 201 uudesta koronavirustartunnasta.