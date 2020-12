Äitiä saa tavata ulkona 1,5–2 metrin päässä, pääsy puolison hautajaisiin estettiin: vanhusten tapaamiskiellot ovat usein lainvastaisia

Kävimme läpi kanteluita, joita eduskunnan oikeusasiamies on saanut vanhusten kohtelusta.

Joulu lähestyy ja pääministeri Sanna Marin (sd.) on vedonnut kansalaisiin, että sitä vietettäisiin oman perheen tai muutaman ystävän kanssa. Kaikki eivät kuitenkaan elä ydinperheessä. Suomessa on 1,3 miljoona yksinasuvaa, joista iso osa on leskiä. Yli 70-vuotiaita on lähes 900 000.

Keväällä yli 70-vuotiaita kehotettiin elämään karanteeninomaisissa oloissa ja hoitokotien ovet pantiin säppiin. Nyt näyttää uhkaavasti siltä, että osa virheistä on toistumassa. Hoitokodit suljetaan taas.

Sen sijaan, että mietitään, miten vierailut voidaan estää, pitäisi miettiä, miten ne voidaan mahdollistaa. Emeritaprofessori Marja Vaarama

Emeritaprofessori Marja Vaarama lähestyisi tilannetta toisesta näkökulmasta. Vaarama on tunnettu tiukkana vanhusten oikeuksien puolustajana.

Vaarama ihmettelee, miksi tartuntatautilakia on käytetty perusteena kieltää omaisten tapaamiset. Oikeudellista perustetta pykälistä ei löydy.

– Sen sijaan, että mietitään, miten vierailut voidaan estää, pitäisi miettiä, miten ne voidaan mahdollistaa.

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut koronaepidemian aikana 28 kantelua vanhusten oikeuksista korona-aikana. Oikeusasiamies linjasi loppusyksystä, että ihmisen perusoikeuksiin kuuluu oikeus yksityiselämään.(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun)

Yle teki oikeusasiamiehen kansliaan tietopyynnön kanteluista, jotka koskevat ikäihmisten kohtelua kevään koronaepidemian puhjettua.

Kävimme kolme tapausta läpi geriatrian emeritaprofessorin Marja Vaaraman kanssa.

Emeritaprofessori Maria Vaarama sanoo, että tartuntalaissa ei ole pykäliä, jotka estäisivät vanhusten tapaamiset. Petteri Bülow / Yle

TAPAUS 1: Äitiä saa tavata hoivakodissa vain ulkona 1,5–3 metrin etäisyydellä

Kantelija kertoo saaneensa 12. maaliskuuta puhelimeen viestin, että vierailut ikääntyneen äidin luokse hoivakotiin eivät toistaiseksi ole sallittuja.

Kun ilmat ovat olleet parempia, kantelija on voinut nähdä äitiään hoivakodin sisäpihalla, aidan takaa siten, että etäisyys on 1,5-2 metriä. Hoitoalan ammattilaisena kantelija pohtii, eikö tapaamisia voisi toteuttaa suojavarustein äidin huoneessa.

Syntymäpäiväkahvit 90-vuotiaan muistisairaan äidin kanssa aidan takaa voivat olla apea kokemus. Emeritaprofessori Marja Vaarama näkee, että viime keväänä ylilyöntejä tuli paljon. Suomeen rantautui vaarallinen virus, eikä tiedetty millainen se oli.

– Tässä on toimittu tosi varovaisesti. Hoivakoti on toiminut turhan suoranuottisesti. Sulkeminen ja rajoittaminen on moitittavaa.

Vaarama muistuttaa, että lain mukaan ihmisen oikeutta tavata läheisiään ei voi estää. Oikeus yksityiselämään ei lopu palveluasunnon portaille.

Eduskunnan oikeusasiamies totesi lausunnossaan, että hoivakoti oli toiminut virheellisesti määrättyään maaliskuussa vierailukiellon. Hoivakodeissa pitäisi pohtia yksilöllisiä mahdollisuuksia järjestää omaisten vierailut.

Miksi näin sitten ei toimittu? Oikeusasiamiehen mukaan syynä olivat virheelliset valtakunnalliset ohjeet, joissa suositeltiin ikäihmisille karanteeninomaisia oloja.

Ohjeita on päivitetty syksyllä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee tapaamisia turvavälein, korkeintaan 1–3 henkilölle kerrallaan. Mukaan pitäisi ottaa kasvosuojaimet ja käsidesi (siirryt toiseen palveluun).

TAPAUS 2: Yksityisessä palvelutalossa asuvaa vanhusta kiellettiin ulkoilemasta ja tapaamasta omaisia

Kantelija ei saanut tavata palvelutalossa A asuvaa omaistaan ensin lainkaan. Sen jälkeen se onnistui viidentoista minuutin ajan hoitajan läsnä ollessa, jos oli etukäteen tilattu aika.

Omaista kiellettiin myös liikkumasta ulkona. Hoitajien mukaan määräys perustui Tampereen kaupungin määräykseen.

Toimintayksikkö A on yksityinen.

Palvelutalossa oli rikottu kahta sääntöä. Emeritaprofessori on nähnyt tällaisia tapauksia ennenkin.

– Jos asuu vuokralla omassa palveluasunnossaan, on oikeus kotirauhaan. Kotirauha koskee myös hoivayksikköjä. Säädökset valvovat, kuka tulee sisälle, mutta poistumiskieltoa ei ole. Kyllähän ihmisen pitää ulkoilemaan päästä.

Vaaraman mielestä on ymmärrettävää, että pitää olla ohjeita käsihygieniasta ja turvaväleistä, mutta palvelutalo ei voi rajoittaa ihmisen vapautta tavata läheisiään.

Myös eduskunnan oikeusasiamies piti vierailukieltoa virheellisenä ja toteaa taas kerran, että vaihtoehtoja olisi pitänyt pohtia.

Palvelutalon päätös oli siis lainvastainen.

Myös alaa valvova Valvira on lähettänyt syyskuun alussa yhdessä aluehallintoviranomaisten kanssa kunnille ja palveluntarjoajille ohjeen, jossa todetaan että kansalaisten perusoikeuksia ei saa tarpeettomasti rikkoa.

Kotiin eristäminen ei ole välttämättä vanhuksen oma tahto. Elämän loppuvaiheessakin ihmisellä on oikeus ihmissuhteisiin ja yksityiselämään. Petteri Bülow / Yle

TAPAUS 3: Puolison hautajaisiin osallistuminen kiellettiin vanhusten palvelukeskuksen asiakkaalta

Kantelija arvosteli X:n palvelukeskuksen menettelyä. Palvelukeskuksen yksikön palveluesimies sekä asumispalveluiden palvelupäällikkö olivat kieltäneet kantelijan äidin pääsyn miehensä hautajaisiin.

Hautajaiset ovat tapahtuma, jossa voi hyvästellä rakkaan ihmisen. Emeritaprofessori Marja Vaarama toteaa, että esimerkkitapauksessa on menty äärimmäisyyksiin.

– Hautajaiset kuuluvat perheiden yksityiselämään. Yhdessä sureminen on kaikkien oikeus. Tapauksessa on puututtu henkilön oikeuteen päästä hautajaisiin ja perheen oikeuksiin saada koko perhe mukaan. Tämä on monella tapaa hyvin valitettavaa ja väärin toimittu.

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa, että perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat jokaiselle oikeuden nauttia perhe-elämän suojaa. Siihen eivät viranomaiset voi mielivaltaisesti puuttua.

Geriatrian erikoislääkäri Tiina Harjulehto vastaa kahden hoivakodin vanhuksista. Molempiin tuli taas vierailukielto. Petteri Bülow / Yle

Oireettoman omaisen pitää päästä tapaamisiin

Geriatrian erikoislääkärin Tiina Harjulehdon vastuulla on pääkaupunkiseudulla kaksi hoitokotia. Molemmissa on tehty päätös, että omaiset pääsevät kyläilemään vain, jos vanhukselle on tehty saattohoitopäätös. Päätökset tekee hoitokodin johto.

Kuolevia saa siis tavata, mutta eläviä ei.

Omaiset ja lapset vaativat, että vanhus ei saa saa lähteä ulos muuten kuin roskia viemään. Geriatrian erikoislääkäri Tiina Harjulehto

Puhtaita papereita eivät saa omaisetkaan. Huoli iäkkään omaisen terveydestä on aitoa, mutta etäisyyden ottaminen voi tuntua hylkäämiseltä.

– Omaiset ja lapset vaativat, että vanhus ei saa lähteä ulos muuten kuin roskia viemään. Pitkäaikainen potilaani sanoi juuri, että hänestä tuntuu kuin hänestä olisi tullut spitaalinen: lapset nakkaavat ruokakassin oven taakse ja häipyvät.

Osa perheistä on eristäytynyt kotiin

Harjulehto kysyy aina ensimmäistä kertaa vuodepotilaana olevan vanhuksen tavatessaan: miten minä voisin auttaa teitä?

Useimmiten vastaus on: kunpa pääsisi pois. Elämän loppumetreillä elämänlaatu on tärkeintä. Harjulehdon mielestä oireettoman omaisen pitäisikin päästä tapaamaan omaisiaan samaan huoneeseen.

Äiti ja poika eivät enää poistu kotoa. Ruoka tuodaan ovelle. Kunto huononee, kun vanhus liikkuu vain sisätiloissa. Geriatrian erkoislääkäri Tiina Harjulehto

– Korona on vakava infektio, en halua yhtään väheksyä. Mutta influenssaan kuolee 500 ihmistä vuodessa.

Harjulehto kertoo myös kokonaisista perheistä, jotka eristäytyvät kotiin.

– Äiti ja poika eivät enää poistu kotoa. Ruoka tuodaan ovelle. Kunto huononee, kun vanhus liikkuu vain sisätiloissa. Millaista elämää se on?

