Ammattiliitot pettyivät Nesteen ratkaisuun sulkea Naantalin jalostamo – Liittopomot: Irtisanottavia on tuettava

Teollisuusliitto arvostelee tiedotteessaan Nesteen toimintaa päättyneissä yt-neuvotteluissa, jotka johtavat 370 työpaikan häviämiseen Suomessa.

Teollisuusliiton mukaan näennäisen asiallisesti hoidetuissa neuvotteluissa hukattiin mahdollisuus kehittää yhtiön toimintaa yhteistyössä henkilöstön kanssa.

– Jälleen kerran neuvotteluista jäi se kuva, että niitä käytiin jo ennalta päätetyn lopputuloksen saavuttamiseksi. Voisi kuvitella, että yhtiö, jossa aiemmin on noudatettu hieman toisenlaista neuvottelukulttuuria ja josta valtiokin omistaa ison siivun, olisi pystynyt parempaan, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Aallon mukaan on valitettavaa, ettei suuri valtio-omisteinen yhtiö pystynyt parempaa neuvottelukäytäntöön.

– Kuitenkin Nestekin menestyy vain osaavan työvoimansa avulla. Nyt neuvotteluissa nähty menettely on omiaan murentamaan luottamusta yrityksen sisällä.

Nesteen päätös iskee nyt rajuimmin Naantaliin, josta yhtiön koko toiminta alkoi. Nesteen esittämä aikataulu Naantalin jalostamotoiminnan lopettamisesta on Teollisuusliiton mukaan kohtuuton ja samalla myös epärealistinen.

– Vähin, mitä Neste nyt voi tehdä, on antaa työtä vaille jääville palkollisilleen mahdollisimman hyvät eväät jatkoon. Luvattuja tukipaketteja, uudelleen koulutusta ja muutosturvaa tulee aidosti käyttää ja samalla pitää tukea työntekijöitä uuden työn tai koulutuksen löytämisessä. Tässä myös yhteistyön paikallisten viranomaistahojen kanssa on oltava saumatonta, sanoo Aalto.

Teollisuusliitto vaatii myös maan hallitukselta erityistoimia erityisesti Naantalin seudulle.

– Kyseessä on paikallisesti todella suuri työllistäjä. Valtiovallan ja Nesteen on myös arvioitava hyvin ennakkoluulottomasti ne ratkaisuehdotukset, joita asiaa tutkiva selvitysmies tekee. Kaikki kivet on myös käännettävä sen eteen, että yhtiön uusi biojalostamo sijoitettaisiin Suomeen, kirjoittaa Teollisuusliitto tiedotteessaan.

Pron Malinen: Synkkä päivä Nesteen Naantalin jalostamolle

Ammattiliiton puheenjohtaja ei voi mitenkään olla tyytyväinen tilanteeseen, jossa 370 henkilöä jää ilman työtä ja kokonainen jalostamo suljetaan, sanoo Jorma Malinen Ammattiliitto Pron tiedotteessa.

– Tämä on synkkä päivä Naantalin jalostamolle. Yt-neuvotteluissa nähtiin kuitenkin onnistumisiakin, kun henkilöstön ehdotuksia ulkoistamisen vaihtoehdoille kuunneltiin.

– Monen työntekijän työnkuva muuttuu, kun tehtäviä uudelleenorganisoidaan. Nesteen on varmistettava, että jatkossa ei synny tilannetta, että osaaminen vanhenee, sanoo Malinen.

Neste kertoo tarjoavansa henkilöstölleen uudelleensijoitusvelvoitteen mukaisesti uusia työtehtäviä, joihin tarjotaan koulutusta. Paikkakunnan vaihtoa tuetaan muuttoavustuksella.

Irtisanottaville Neste tarjoaa eläkejärjestelyjä ja tukipaketteja, joihin sisältyy starttiraha tukemaan koulutusta tai yrittäjyyttä. Lisäksi yritys toteuttaa muutosturvaohjelmaa, johon sisältyy erilaisia uudelleen työllistymistä tukevia toimia.

Pron Malinen näkee parannettavaa jalostamon tuotteiden elinkaariajattelussa. Öljynjalostuksen investoinnit tehdään yleensä pitkällä tähtäimellä.

– Naantalin toimintaa olisi pitänyt kehittää vuosien varrella. Vuonna 2017 investoitiin 90 miljoonaa ja tavoitteena oli toiminnan varmistaminen. Nyt kolme vuotta myöhemmin toimintaa ollaan ajamassa alas, joten toiminta näyttää lyhytnäköiseltä.

Päästörajat ja Naantalin jalostamoalueen vuonna 2022 umpeutuvat ympäristöluvat olivat tiedossa. Uudet ympäristöluvat olisivat vaatineet vihreämpiä teknologiaratkaisuja, sanoo Malinen.

Porvoon Kilpilahden toimintaa on kehitetty kohti biopolttoaineiden valmistusta.

Malisen mukaan tuotevalikoimaa olisi pitänyt suunnitella tulevaisuutta varten myös Naantalin jalostamolla.

– Sen annettiin vanhentua käsiin, vaikka olisi pitänyt kehittää pitkäjänteisesti.

