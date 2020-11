Tukholman asuntopula lykkää nuorten muuttoa omilleen: Mathilda, 24, on yksi kymmenistä tuhansista yhä kotona asuvista – "On aika aloittaa oma elämä"

Tukholma– Haluan muuttaa mahdollisimman pian, Mathilda Gardemark, 24, sanoo Tullingen esikaupunkialueella.

Tullinge sijaitsee noin parinkymmenen minuutin junamatkan päässä Tukholman keskustasta. Gardemark ei suinkaan halua muuttaa pois täältä. Hän on asunut Tullingessa 7-vuotiaasta asti. Lähellä olisivat työpaikka, ystävät ja perhe.

Sen sijaan Gardemark kaipaa omaa tilaa ja ensimmäiseen omaan kotiinsa.

Gardemark on yksi arviolta 78 000 nuoresta aikuisesta, jotka asuvat yhä lapsuudenkodeissaan Tukholman alueella.

Ruotsin vuokralaisjärjestö Hyresgästföreningen on kartoittanut vuosia nuorten aikuisten asuntotilannetta maassa.

Vuonna 2001 arviolta 16 prosenttia nuorista aikuisista Tukholman alueella asui vanhempiensa luona. Nyt vastaava luku on noussut 33 prosenttiin, käy ilmi järjestön tuoreimmasta raportista (siirryt toiseen palveluun).

Raportissa tarkastellaan 20–27-vuotiaiden asumisoloja. Vanhempien luona asuminen painottuu erityisesti hieman yli kaksikymppisiin.

Puhe asunnoista tai niiden puutteesta on nuorten aikuisten keskuudessa yleinen. Gardemarkin ystäväpiirissä moni asuu hänen tapaansa yhä vanhempiensa luona.

– Puhumme ystävieni kanssa paljon kotoa pois muuttamisesta, ja siitä kuinka kallista on vuokrata tai ostaa asunto.

Järjestö: Ilmiön juuret 1990-luvulla

Ruotsin vuokralaisjärjestön mukaan nykyisen tilanteen juuret ulottuvat 1990-luvun talouskriisiin. Asuntorakentaminen on laahannut 25 vuotta jäljessä, sanoo Stefan Runfeldt Hyresgästföreningenistä.

Tilanne on johtanut asuntopulaan Ruotsissa, järjestön asuntopoliittisena neuvonantajana työskentelevä Runfeldt sanoo.

Tukholman ohella myös muista Ruotsin suurista kaupungeista on vaikeaa löytää vuokra-asuntoa. Kunnallisiin vuokra-asuntoihin on vuosien jonot, ja myös opiskelija-asunnoista on pulaa. Tässä tilanteessa asuntojen jälleenvuokraus on yleistä.

Suomen Tori.fi-verkkokauppapaikkaa vastaavassa kauppapaikka Blocketissa esimerkiksi Kungsholmenin alueen yksiöiden vuokrat nousevat usein yli 10 000 kruunun eli noin tuhanteen euroon. Veera Pennanen / Yle

Jälleenvuokratessa vuokra nousee usein niin sanottua ensivuokrasuhdetta kalliimmaksi ja sopimus tehdään määräaikaiseksi.

Gardemark on ollut kunnallisessa asuntojonossa nyt kuusi vuotta. Opiskelija-asuntoon hän ei ole enää yliopistosta valmistumisen jälkeen oikeutettu.

Asuntopula heijastuu laajemmalle yhteiskuntaan

Eurostatin tilastojen mukaan ruotsalaisnuoret muuttavat edelleen aikaisin pois kotoa, kun vertailukohtana ovat muut EU-maat (siirryt toiseen palveluun).

Vuokralaisjärjestö Hyresgästföreningenin Runfeldtin mielestä on kuitenkin selvää, että vaikka EU-tasolla Ruotsin tilanne on hyvä, kehitys ei enteile muutosta parempaan. Nykytilanteen vaikutukset ulottuvat nuorten elämässä niin työmarkkinoille kuin vaikkapa seurustelusuhteen aloittamiseen, Runfeldt listaa.

– On melko yleistä, että työhaastattelussa Tukholmassa työnantaja kysyy, missä asut, sanoo Runfeldt.

Hänen mukaansa työnantajalle voi olla ongelma, jos työnhakija asuu liian kaukana ja työ on luonteeltaan sellaista, että mahdollisiin julkisesta liikenteestä johtuviin myöhästymisiin ei ole varaa.

Muutama vuosi sitten ruotsalainen musiikkitoistopalvelu Spotify otti julkisesti kantaa (siirryt toiseen palveluun) tilanteeseen, sillä asuntojen heikko saatavuus oli vaikuttanut yrityksen rekrytointeihin. Kannanotossaan yhtiö vaati muun muassa joustavuutta vuokra-asuntomarkkinoille.

Koronatilanne ei ole myöskään helpottanut nuorten aikuisten tilannetta asuntomarkkinoilla. Erityisesti nuoria aikuisia työllistävät alat, kuten matkailuala, ovat kärsineet pandemia-aikana.

Syyskuussa Dagens Nyheter kertoi (siirryt toiseen palveluun), että yli 100 000 nuorta aikuista eli 18–24-vuotiasta oli rekisteröitynyt työttömiksi koronapandemian alkamisen jälkeen.

Työelämään siirtymisen myötä Mathilda Gardemarkin on mahdollista säästää rahaa omistusasuntoa varten. Veera Pennanen / Yle

Haaveissa omannäköinen elämä

Korona-arjen vaikutukset näkyvät myös konkreettisesti Mathilda Gardemarkin elämässä. Korona-aikana saman katon alla on ahdasta. Gardemark asuu yhdessä äitinsä, isäpuolensa sekä kahden nuoremman siskonsa kanssa Tullingessa.

– Näinä aikoina perheeni on miltei aina kotona. Et voi koskaan olla yksin omaa huonettasi lukuun ottamatta.

Toisin kuin lukuisien muiden nuorten kohdalla, koronapandemia ei ole kuitenkaan vaikuttanut negatiivisesti Gardemarkin tuloihin. Päinvastoin, rahaa jää säästöön, sillä Gardemark aloitti elokuussa työt ensimmäisen luokan opettajana. Haave muutosta onkin askeleen lähempänä toteutumista.

Vuokralle hän ei kuitenkaan tahdo. Sen sijaan Gardemark suunnittelee asunnon ostoa yhdessä poikaystävänsä kanssa.

Gardemark toivoo muutolta ennen kaikkea oman elämän alkamista.

– Haluan tehdä itse omaa elämääni koskevat päätökset ja olla itsenäinen. On aika aloittaa oma elämä.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 1.12. kello 23 asti.

Lue myös:

Selvitys: Vuokra-asuminen Suomessa Euroopan kalleinta, monella kohtuuttomat menot – Maarit Kataisen 866 euron vuokra vie valtaosan tuloista

Ruotsissa asuntojen hinnat nousseet koronakriisistä huolimatta

Ruotsia odottaa kymmenien miljardien rakennusurakka – 400 000 asuntoa tarvitsee remontin