Pohjois-Pohjanmaalla kerrottiin leviämisvaiheesta jo viikonloppuna, mutta rajoitukset tulevat päivien viiveellä – kysyimme, miksi eivät heti

Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevien suositusten mukaan keskeistä on hillitä epidemian etenemistä. (siirryt toiseen palveluun) Uudet suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 18.12.2020 saakka.

Oulun kaupunki tiedotti uusista koronalinjauksista (siirryt toiseen palveluun) 29.11.2020. Suurin osa rajoituksista tulee käyttöön kuitenkin vasta 1.12. ja 2.12. Kysyimme Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalolta muun muassa sitä, miksi päätöksiä ei otettu käyttöön heti.

Miksi päätökset eivät tulleet voimaan aiemmin, vaikka jo saman tien?

Vaarana oli, että suljettujen tilojen ja tauolle pantavien toimintojen luettelo ja niihin kuuluva päätöksenteko synnyttää sekasotkua. Kun julkaisimme tiedotteen sunnuntai-iltana, ajattelimme että näiden paikkojen ovella on maanantaiaamuna pitkä jono, joka aiheuttaa oman riskin tartuntojen kannalta. Päätöksenteko on kuitenkin hyvin nopeaa kaupungin mittaavassa. Tartuntatautilääkärimme antoivat vihreää valoa päätökselle.

Reagoitiinko tilanteeseen riittävän nopeasti?

Näimme loppuviikolla nopean tartuntamäärien kasvun ja välittömästi reagoimme tähän. Kävimme yhteisneuvotteluita sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston ja Oulun kaupungin kanssa. Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui lauantaina 28.11. ja kaupungin tilannekuvaryhmä sen jälkeen. Sunnuntaina 29.11. klo 12 kaupungin johtoryhmä aloitti päätösten teon.

Maanantaina 30.11. osalla urheiluseuroja jatkuvat harjoitukset, koska rajoitukset eivät ole vielä voimassa. Onko tämä mielestänne vastuullista toimintaa?

Ei se ole vastuullista. Kyllä jokaisen valmentajan ja lapsiaan harjoituksiin vievä vanhemman pitäisi nyt ymmärtää, että virus ei odota meidän päätöksiä. Itse en veisi lastani vanhempana harjoituksiin enkä valmentajana kutsuisi ryhmää koolle.

Kuinka huolestuttava koronatilanne on Oulussa?

Tilanne on vakava. Tartuntojen määrä on noussut hyvin jyrkästi viime viikolla. Riskinä on, että epidemia riistäytyy valloilleen ja joudutaan vielä suurempiin sulkemistoimenpiteisiin. Sairaalat alkavat kuormittua ja sen tien päässä on kaaos. Siksi vetoan nyt kaupunkilaisiin, urheiluseuroihin ja vanhempiin, että suosituksia noudatetaan hyvässä tahdossa turvallisuus edellä.

Olisiko leviämisvaihe pitänyt todeta jo viime viikolla?

Sitä ei olisi kyetty tekemään montaakaan päivää aikaisemmin. Tartuntojen määrä oli välillä vähenemässä. Viime viikon nousu tapahtui keskiviikon, torstain ja perjantain aikana.

Mikä on Oulun Stora Enson tehtaalla todettujen runsaiden koronatartuntojen osuus? Ovatko tartunnat lähtöisin sieltä?

Näin ei voi sanoa. Stora Enson työmaalle tulee väkeä Suomesta ja muualta Euroopasta. Tehtaan osuus tartunnoista on 30–40 prosentin luokkaa ja valtaosa tartunnoista on ulkomaisilla komennusmiehillä.

Mistä suurin osa Oulun kaupungin koronatartunnoista tulee?

Tartunnat ovat siirtynee nuoremmasta ikäluokasta vanhempaan ikäluokkaan. Se on tapahtunut pääasiassa perheissä. Työpaikoilla tartunnat ovat myös lisääntyneet.

