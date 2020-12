Koronan testitarvikkeista tulee pulaa – Fimlabin ylilääkäri: “Taudin levitessä joudutaan miettimään nykyistä tarkemmin, keitä testataan”

Testitulokset saaminen kestää laboratoriyhtiö Fimlabilla nyt parisen vuorokautta. Se on tavallista pidempi aika, sillä näytteitä on tullut viime päivinä erittäin paljon.

Fimlabin ylilääkäri Tapio Seiskarin mukaan testiin pääsevät tällä hetkellä kaikki sairastuneet. Oireettomien testaukseen ei ole mahdollisuutta eikä hänen mukaansa edes tarvetta.

– Saattaa kuitenkin olla, että taudin edelleen levitessä joudutaan miettimään nykyistä tarkemmin, keitä testataan, Seiskari sanoo.

– Laboratoriot tekevät parhaansa, että tiedetään missä ja kuinka paljon tautia on. Taudin hallinta tai leviäminen ei kuitenkaan ole kiinni laboratorioista vaan ihmisistä ja siitä, miten he käyttäytyvät.

Pula on kansainvälinen

Laboratoriyhtiö Fimlab pystyy tällä hetkellä tekemään puolet testeistä 49 tunnissa eli noin kahdessa vuorokaudessa. Joidenkin näytteiden kohdalla puhutaan Seiskarin mukaan kuitenkin kolmesta, jopa neljästä päivästä.

– Näytteitä on jo nyt valtavasti, ja määrä on kasvussa. Koko laboratoriokapasiteettia ei pystytä hyödyntämään, sillä tarvikkeista on jatkuva pula. Myös laitteissa on ollut ongelmia.

Myös Taysin twiittasi maanantaina Fimlabin laboratorion laiterikosta samalla kun kertoi 15 uudesta tartunnasta.

Hänen mukaansa sama haaste on kaikilla laboratorioilla. Testitarvikkeita ostetaan eri puolilta maailmaa, mutta myös pula on maailmanlaajuinen.

– Pula on globaali. Valmistajilla on toimitusongelmia, koska heilläkin on pulaa tarvikkeiden raaka-aineista, sanoo Tapio Seiskari.

Jonojen purkamiseksi Fimlab ostaa testejä myös alihankintana kaupallisilta laboratoriyhtiöiltä.

Fimlabin omistavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymät sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

