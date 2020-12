Täällä jyrisivät raskaat ajoneuvot ja maa pilaantui – nyt ensimmäiset asukkaat muuttavat pian Helsingin Postipuistoon, vaikka alue on yhä työmaa

Turvallisuus on etusijalla Postipuiston työmaaratkaisuissa, sanovat projektipäälliköt Joonas Hakkila ja Minna Oinaala Sitowisesta sekä projektijohtaja Harri Verkamo Helsingin kaupungilta.

Turvallisuus on etusijalla Postipuiston työmaaratkaisuissa, sanovat projektipäälliköt Joonas Hakkila ja Minna Oinaala Sitowisesta sekä projektijohtaja Harri Verkamo Helsingin kaupungilta. Matti Myller / Yle

Vielä seitsemän vuotta sitten Helsingin Postipuiston vierestä kulki arkivuorokautena 14 200 ajoneuvoa – ja etenkin raskasta liikennettä. Suurella kentällä sijaitsi nimittäin Maaliikennekeskuksen neljä terminaalirakennusta, raskaiden ajoneuvojen pysäköintikenttiä ja toimistorakennuksia.

Nyt paikalle ovat muuttamassa ensimmäiset asukkaat joulukuun lopulla.

Valmis Keskuspuiston vieressä sijaitseva alue ei kuitenkaan vielä ole, vaikka ensimmäiset kerrostalot ovatkin viimeistelyvaiheessa. Näköpiirissä on keskeneräisiä kerrostaloja, rakennustöistä kertovia kylttejä, työmaa-aitoja, kaivuutöitä, hiekka- ja kivikasoja, työmiehiä, pysäköityjä autoja ja työtään tekeviä työmaakoneita ohjaajineen.

Ensimmäisenä Postipuistoon valmistuu kuvan keskimmäinen, hitas-rahoitteinen kerrostalo, johon asukkaat pääsevät muuttamaan vielä ennen joulua. Matti Myller / Yle

Tulevaisuudessa yli 5 000 asukkaan alueen rakennustyöt päättyvät vasta vuosikymmenen lopulla. Postipuiston rakentaminen alkoi pari vuotta sitten, ja ennen sitä alue oli jo tyhjillään. Maaliikennekeskus siirtyi vuonna 2015 Vantaalle, kun logistiikkayritys DB Schenker rakensi sinne uuden keskuksen.

Eri vaiheissa alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia. Myös kaivuumassoja on tarkkailtu rakentamisen yhteydessä, kertoo Helsingin kaupungin johtava ympäristöasiantuntija Kati Valkama.

– Alueelta poistettiin pilaantunutta maata noin 600 tonnia vuonna 2016 ja myöhemmin noin 100 tonnia. Maaperä oli pilaantunut pääasiassa öljyhiilivedyillä. Lisäksi todettiin paikoin muun muassa kohonneita metallipitoisuuksia.

Pilaantuneet massat kaivettiin pois ja toimitettiin luvan omaaviin vastaanottopaikkoihin. Maa-ainesta kaivettiin useammasta eri kohdasta, esimerkiksi öljysäiliöiden ympäristöstä. Postipuiston itäosissa toimi myös polttonesteiden jakeluasema, jonka maaperän puhdistamisesta vastasi jakelutoiminnanharjoittaja.

Postipuiston pohjoisreunassa on rakenteilla useita kerrostaloja sekä yksi alueen pysäköintitaloista. Matti Myller / Yle

Ensimmäisenä alueella aloittaneelta urakoitsijalta, Bonavalta, valmistuu joulukuussa vielä toinenkin talo.

– Kauppa on käynyt hyvin ja myös rakenteilla olevista kohteista on ollut kysyntää. Esimerkiksi vasta ensi kesänä valmistuvasta asunnosta yli 80 prosenttia on myyty, sanoo projektijohtaja Kuisma Reinikainen Bonavasta.

Postipuiston hinnat on kaupunkihuoneistojen tasoa. Hitas-kohteiden keskihinta alueella on ollut noin 4 500 euroa neliöltä ja vapaarahoitteisten asuntojen yli 6 000 euroa neliöltä.

Hyvä pohjamaa

Alueen pohjatöitä ja tiestöä rakennetaan neljässä osassa. Kolme projektia on käynnissä, neljäs alkaa ensi vuonna.

– Pohjamaa on hyvä, sillä kallio on lähellä pintaa. Toki se aiheuttaa myös tarvetta louhinnalle, mutta muutoin maanvaihtoa on jouduttu tekemään varsin vähän moneen muuhun alueeseen verrattuna, sanoo projektipäällikkö Harri Verkamo Helsingin kaupungilta.

Osa tonteista on myyty rakennusliikkeille ja sitä kautta tuleville asunto-osakeyhtiöille. Osa tonteista on edelleen kaupungin vuokratontteja.

Postipuistoon tulee asuintalojen lisäksi asukastalo alueen keskelle, kaksi päiväkotia, koulu sekä päivittäistavarakauppa. Muutoin lähimmät palvelut löytyvät horisontissa näkyvästä kauppakeskus Triplasta Keski-Pasilasta.

Asuintaloja rakennetaan vuoteen 2025 saakka. Koulu rakennetaan lähes viimeisenä, vuosina 2026–2027.

Postipuiston alueen rakennustyöt alkoivat kaksi vuotta sitten. Matti Myller / Yle

Kaupunginosaan tulee kolme pysäköintitaloa ja lisäksi osa kerrostaloista rakennetaan kansien päälle, jolloin niiden alle jää pysäköintitilaa.

Keskuspuiston vierelle rakennetaan puisto. Muutoin alueelle tulee viherrettyjä tiealueita, sisä- ja kansipihoja sekä kaikille yhteinen aukio, jolle myös kaikille yhteinen asukastalo sijoittuu.

– Vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu raitti Kustinpolku kulkee aikanaan alueen keskellä. Sen ympärille tulee luonnonkivetyksiä, istutuksia ja penkkejä, Verkamo kuvailee.

Postiljooninkadulle on suunnitelmiin jätetty varaus raitiovaunuliikenteelle, mutta sen mahdolliseen toteutumiseen menee vielä vuosia.

Postipuiston rakennustyömaa lähellä tulevan koulun tonttia. Koulu rakennetaan kuvanäkymän oikealle puolelle. Matti Myller / Yle

Lähivuosina melua, pölyä ja turvallisuuden varmistamista

Postipuistossa on tällä hetkellä vajaat parikymmentä eri urakoitsijaa töissä. Samanaikaisesti on käynnissä niin katutyöt kuin asuintalojen rakentaminen.

– Kun valtaosa työmaista on yhtä aikaa käynnissä, niin pyritään siihen, että nämä toiminnot ovat mahdollisimman paljon erillään toisistaan, sanoo projektipäällikkö Joonas Hakkila suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisesta, joka huolehtii alueella logistiikasta ja kaikkien toimintojen yhteensovittamisesta.

Melua, pölyä ja työmaaliikennettä siis riittää, sillä vapaana oleva pinta-ala pienenee kaiken aikaa, kun uusia rakennuksia nousee pystyyn. Lisäksi uusia asukkaita muuttaa vähitellen valmistuviin asuntoihin.

– Aika hektistä täällä on. Toki mietimme pitkällä aikajänteellä, mutta kunkin päivän tilanne on ehkä se tärkein. Varmistetaan, etteivät ihmiset pääse vääriin paikkoihin, pidetään kaivannot raskailla esteillä suojattuina ja työmaat aidattuna, sanoo projektipäällikkö Minna Oinaala suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisesta.

Vain pieni osa Postipuiston teistä on jo asvaltoitu. Suurin osa kaduista tehdään valmiiksi pinnoitukseen saakka, mutta päällystetään vasta rakennustöiden valmistuttua. Matti Myller / Yle

Jatkossakaan työn tekemistä ei voi urakoida, ainakaan liian aikaisin aamulla.

– Voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti toimitaan. Jos urakoitsija aloittaa liian aikaisin, niin asukkaat osaavat siitä kyllä antaa palautetta, ja se on ihan aiheellista, Hakkila sanoo.

Myös säillä ja vuodenajoilla on merkitystä.

– Valaistusta painotetaan tosi paljon, se auttaa myös turvallisuuteen. Sitten esteettömyys, että kaikki kulkuväylät ovat hyvässä kunnossa: hiekoitettuja ja aurattuja, kun on jäätä ja lunta, Oinaala toteaa.

