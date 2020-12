Korona vie rakkaimmat jouluperinteet verkkoon: “On tulossa Youtube- ja Facebook-joulu”

Tänä jouluna verkko on täynnä erilaisia striimauksia, joilla halutaan tarjota vaihtoehtoa peruuntuneille, ihmisten kokoontumisia edellyttäville tapahtumille.

Joulu on perinteisesti ollut aikaa, jolloin kirkon ovi käy vilkkaasti. Kirkosta haetaan hiljentymistä, mutta myös yhteisöllisyyttä ja yhteistä kokemusta. Esimerkiksi erilaiset joululaulajaiset ovat keränneet kirkot perinteisesti ääriään myöten täyteen.

Toisin on kuitenkin tänä vuonna, kun koronarajoitukset asettavat paikoitellen tiukkojakin kokoontumisrajoituksia. Esimerkiksi Kanta-Häme siirtyi koronan leviämisvaiheeseen maanantaina. Sen takia yleisötilaisuuksia rajattiin rajusti. Kulttuuritapahtumille, harrastuksille ja joulujuhlille etsitään nyt uusia ja korvaavia tapoja viedä tilaisuudet läpi.

Koronarajoitukset yltävät jopa ihmisten koteihin saakka. Isoin osa tartunnoista tapahtuu samassa taloudessa asuvien välillä tai lähipiirissä. Koko maassa noin puolet jäljitetyistä tartunnoista tapahtuu samassa taloudessa. Siksi myös sukujouluja täytyy tänä vuonna miettiä tarkkaan.

Koronatilanteen jatkuva kiristyminen tarkoittaa väistämättä muutoksia vanhoihin jouluperinteisiin.

Joulutapahtumat ruudun taakse

Suomen Lähetysseuralle Kauneimmat joululaulut ovat ennen kaikkea keräyskampanja, jolla tuetaan lapsia ympäri maailman. Nyt kuitenkin tapahtumat kirkoissa ovat vaakalaudalla.

– Kyllä me näissä asioissa menemme terveys edellä, sanoo Hanna Kalanne Suomen lähetysseurasta.

Monet jo etukäteen suunnitellut joulutapahtumat jouduttiin nostamaan uudelleen pöydälle, kun tiedot uusista koronarajoituksista tulivat. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä moni seurakunta on perunut tai aikoo perua myös ulkotiloihin suunnitellut tapahtumat.

Lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja Paula Harju Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta sanoo, että tänä vuonna seurakunta keskittää tapahtumat mahdollisuuksien mukaan verkkoon.

Yhteisöllisyyttä haetaan nyt uusin tavoin. Esimerkiksi Vanajan seurakunta pyrkii muistamaan ihmisiä joka päivä pienellä videotervehdyksellä. On tärkeää pitää yhteys myös silloin, kun se on vaikeinta ja ollaan uuden edessä.

– On tulossa Youtube- ja Facebook-joulu, Harju sanoo.

Tapahtumamuutoksista seurakunnat pyrkivät tiedottamaan omilla sosiaalisen median kanavilla sekä kotisivuilla.

Joululaulujen perinne on rakas

Suomalaiset rakastavat joulua ja sen perinteitä. Yksi niistä on joululaulut.

Kauneimpien joululaulujen tapahtumajärjestäminen on jokaisen seurakunnan omalla vastuulla, Suomen Lähetysseura antaa seurakunnille välineet tapahtuman järjestämiseksi. Tänä vuonna kauneimmat joululaulut lauletaan verkossa (siirryt toiseen palveluun).

Tänä vuonna esimerkiksi Tampereella ja pääkaupunkiseudulla koteihin jaetaan Kauneimmat joululaulut -lehti, jossa on valittujen kappaleiden sanat. Verkossa on myös joulukaraokea ja seurakuntien omia striimauksia. Verkkotapahtumat eivät kuitenkaan vedä vertoja oikealle kokemukselle, mutta ajatus on sama kuin aiemminkin. Ihmiset kokoontuvat saman kokemuksen äärelle.

– Kannustan ihmisiä laulamaan. Nyt on erilainen joulu, mutta joulu silti, muistuttaa Hanne Kalanne.