Kysyimme, miksi Stora Enso tiedotti koronaryppäästä vasta kymmenien tartuntojen jälkeen – viestintäjohtaja "Halusimme saada kokonaiskuvan ennen kertomista"

Stora Enson Oulun tehdasalue osoittautui viime viikolla kaupungin pahimmaksi yksittäiseksi koronatartuntojen lähteeksi.

Tartuntojen määrä on lisääntynyt myös muulla kaupungissa, mutta yksittäisenä tartuntaryppäänä Stora Enson rakenteilla olevan kartonkitehtaan työmaa on ollut omaa luokkaansa.

– Stora Enson osuus kaikista Oulussa todetuista koronatartunnoista on noin 30–40 prosenttia, Oulun terveysjohtajan Jorma Mäkitalo kertoo.

Stora Enson tartuntaryppäästä on kirjattu tartuntoja myös muualle Suomeen silloin, kun sairastuneen kotikunta on Oulun ulkopuolella. Pohjois-Pohjanmaalla koronavirus on tällä hetkellä leviämisvaiheessa.

Tieto tartunnoista levisi aluksi huhuina

Stora Enson työmaahan liittyvistä tartunnoista on ollut tietoa jo marraskuun puolivälistä lähtien. Huhuja laajemmasta tartuntaryppäästä alkoi levitä sen jälkeen, kun töitä alettiin järjestellä uudelleen ja erilaisia koronaan liittyviä turvajärjestelyjä työmaalla tiukennettiin.

Näin tiedotus eteni Stora Enso tiedotti alihankkijoille useista koronatartunnoista toissa viikolla, jolloin kerrottiin myös viranomaisten antamista tiukennetuista ohjeista.

Julkisuuteen vakavaksi muuttuneesta tilanteesta ei kuitenkaan haluttu kertoa. Vielä viime viikon maanantaina Stora Ensolta vastattiin Ylen kyselyyn, että tietoa on vain yksittäisistä tartunnoista, joita he eivät kommentoi.

Viime torstaina kävi ilmi, että pääurakoitsija Valmetin työntekijöistä parillakymmenellä oli todettu testeissä koronatartunta. Myös toisella isolla urakoitsijalla, SAH-KO:lla yli 30 työntekijää oli saanut positiivisen koronatestituloksen.

Loppuviikolla tilanne kuitenkin paheni niin vaikeaksi, että koko työmaa jouduttiin pysäyttämään.

Asiasta tiedotettiin julkisesti viime viikon perjantaina.

Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen sanoo, että tilanne alkoi hahmottua vasta viime viikon lopulla, jonka jälkeen he kertoivat asiasta yhdessä Oulun terveysviranomaisten kanssa.

– Ongelmana on ollut, että tieto alihankkijoiden tekemistä testauksista on tullut tipotellen. Halusimme saada kokonaiskuvan ennen kertomista, Härkönen sanoo.

Kysyttäessä, miksei karanteeneista ja altistuksista kerrottu, Härkönen toistaa, että tietoa on tullut yksittäisistä tartunnoista eikä Stora Enso kommentoi alihankkijoiden puolesta.

Tartunnoista kerrottiin terveysviranomaisten vaatimuksesta

Asian julkituomiseen perjantaina päädyttiin Oulun terveysviranomaisten vaatimuksesta, kun oli käynyt ilmi, että Oulun tartuntaluvuissa Stora Enson osuus on poikkeuksellisen iso.

Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö on pyrkinyt ottamaan tilanteen haltuun heti alkuvaiheessa, kun tartuntoja ilmeni.

– En näe, että aikaisemmalla tiedottamisella olisi saavutettu oleellista lisäetua tartuntojen tukahduttamisessa. Viikonloppuna tehostettiin ja varmistettiin eristysten sekä karanteenien pitävyyttä.

Mäkitalon mukaan Stora Enson tartuntamäärien selvittäminen on eronnut muista koronaselvityksistä myös sen takia, että vastuu tartuntojen jäljittämisestä jakaantuu kaupungille ja sairaanhoitopiirille. Kaupunki vastaa oululaisista ja sairaanhoitopiiri ulkomaisista työntekijöistä. Kartonkitehtaan työmaalla ulkomaalaisten osuus on ollut hyvin suuri.

Tartunnan lähde ei ole tiedossa

Vaikka kartonkikonetyömaa onkin Stora Enson alueella ja se tehdään yhtiön tilauksesta, työstä vastaavat alihankkijat.

Alihankkijat myös huolehtivat henkilökunnan palkkaamisesta. Alueella työskentelee runsaimmillaan noin 1800 työntekijää ja heitä on tullut Ouluun useista maista.

Ennen töiden alkua henkilökunnan on pitänyt läpäistä koronatesti, mutta se ei ole pystynyt estämään tartuntojen leviämistä.

Oulun terveysjohtajan Jorma Mäkitalon mukaan ei ole tietoa siitä, mistä tartunnat ovat Stora Enson työmaalle levinneet.

– Tiedetään, että komennusmiehiä on tullut myös ympäri Suomea, jossa virusta on liikkeellä. Ydinasia on, että tartunnat pääsivät siellä leviämään ja siihen on nyt puututtu. Kestää kuitenkin aikansa ennen kuin ryväs rauhoittuu.

Stora Enson yhteydenpito alihankkijoihin tapahtuu suomeksi ja englanniksi. Jos yritykset käyttävät muunkielisiä työntekijöitä, niiden vastuulla on huolehtia siitä, että tieto ja ohjeet menevät työntekijöille.

– Stora Enso kertoo suoraan alihankkijoille ja ohjeistaa niitä, aivan kuten olemme jo ennen projektia tehneet. Heillä on oma vastuu varmistaa, että tieto menee varmasti perille, viestintäjohtaja Satu Härkönen sanoo.

