Kireämpiä koronasuosituksia luvassa Varsinais-Suomeen – katso suora lähetys kello 11.55 alkaen Yle Areenassa

Koronasuosituksia kiristetään Varsinais-Suomessa huonontuneen epidemiatilanteen takia.

Uusia suosituksia on tulossa muun muassa julkisten ja yksityisten tilojen aukioloihin, urheilu- ja harrastustoimintaan sekä yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamääriin. Myös etäopetuskäytännöistä ja maskien käytöstä annetaan uusia suosituksia.

Ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on kääntynyt jälleen nousuun, ja on 58,5 kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testien osuus on noussut 2,4 prosenttiin.

Rajoituksista kerrotaan tiistaina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin asettaman koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

Katso tästä suora lähetys työryhmän tiedotustilaisuudesta kello 11.55 alkaen. Toimittajana Tyksin T-sairaalassa Päivi Leppänen.

Paikalla tiedotustilaisuudessa ovat:

Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Esa Rintala, tartuntataudeista vastaava ylilääkäri, Tyks

Mikael Luukanen, ylijohtaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Esko Poikela, kunnanjohtaja, Lieto

Koordinaatioryhmä on valmistellut uusia alueellisia suosituksia sosiaali- ja terveysministeriön 24. marraskuuta antamiin ohjeistuksiin (siirryt toiseen palveluun) perustuen.

Työryhmä varoitti jo sunnuntaina maakunnan heikentyneestä koronatilanteesta. Varsinais-Suomi on ryhmän mukaan vaarassa siirtyä koronapandemian leviämisvaiheeseen.

