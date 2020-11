Näyttelijä Antti Luusuaniemi muistuttaa tärkeästä asiasta erityisesti korona-aikana: "Kun näet jonkun rappukäytävässä, kysy mitä kuuluu"

Muun muassa Luottomiehestä ja Syke-sarjasta tuttu näyttelijä on nykyisin myös Nelonen Median kotimaisen elokuvan päällikkö

Antti Luusuaniemen työkalenterin täyttävät paitsi näyttelijän työt myös elokuviin liittyvät tehtävät. Mies on Hyvinkäällä järjestettävän Red Carpet Festivaalin perustaja, mutta nykyisin myös Nelonen Median kotimaisen elokuvan päällikkö.

Hän on siis mukana tekemässä valintoja ja rahoittamassa elokuvia, joita Nelonen levittää elokuvateatterihin, suoratoistopalveluun ja myöhemmin näyttää perinteisillä televisiokanavilla.

Luusuaniemi kertoo tuntevansa kentän hyvin. Hyvä käsikirjoitus ja luottamus tekijöihin ovat päätöksissä ratkaisevassa asemassa. Ensimmäiset Luusuaniemen rahoittamat elokuvat julkaistaan näillä näkymin joulukuun lopulla ja alkuvuodesta.

– Kyllä mä haluan koko perheen elokuvia ja komedioita viedä ainakin tässä alkuvaiheessa eteenpäin, Luusuaniemi kertoo.

Työtä miehellä on myös näyttelijänä. Syke-sarjan uusi kausi on tekeillä, Luusuaniemellä on siinä sydänkirurgi Max Hanssonin rooli.

HIeman toisenlainen lääkärin rooli on puolestaan Luottomies-sarjassa, josta ilmestyi uusi erikoisjakso Yle Areenaan viime perjantaina. Luusuaniemi on ollut mukana ideoimassa sarjaa alusta lähtien Kari Ketosen kanssa, joka on myös uusimman jakson käsikirjoittaja ja ohjaaja.

Puoli seiskan Hyvä joulumieli -viikolla nostetaan esiin pieniä hyviä tekoja

Puoli seitsemän käynnisti tänään myös Hyvä joulumieli -viikon. Mannerheimin lastensuojeluliiton ja SPR:n keräyksellä (siirryt toiseen palveluun)hankitaan varoja suomalaisten vähävaraisten lapsiperheiden ruokalahjakortteihin.

Puoli seitsemän -ohjelmassa nostetaan kuluvalla viikolla esiin myös sellaisia pieniä arjen tekoja, joilla voi tuottaa hyvää mieltä toisille ihmisille.

Luusuaniemi muistuttikin ohjelmassa, miten tärkeää näinäkin aikoina on kohdata toiset ihmiset – maskienkin takaa – ja muistaa esittää yksinkertainen kysymys: mitä sulle kuuluu? Kysymys voi olla erityisen arvokas, kun monet meistä joutuu viettämään paljon aikaa yksin.

– Ihan sellainen yksinkertainen asia, kun näet jonkun rappukäytävässä tai kaupan ovella, kysy, mitä sulle kuuluu, voinko jotenkin auttaa. Voit avata oven, ihan tämmösiä pieniä asioita. Näin korona-aikana ihmiset varoo toisiaan, mutta jos sulla on se maski päällä, niin kyllä se toinen kuitenkin kuulee mitä sä sanot, Luusuaniemi hymyilee.

Puoli seitsemän Hyvä joulumieli -erikoislähetyksessä vierailivat ja esiintyivät myös duo Ida Paul ja Kalle Lindroth.

Katso koko lähetys tästä: