Valkoisen talon joulukoristelu kuvastaa Melania Trumpin mukaan USA:n majesteettisuutta – katso video silmiä häikäisevästä bling blingistä

Yhdysvaltain presidentin puoliso on perinteiseen tapaan esitellyt Valkoisen talon joulukoristelun. Teemana on tällä kertaa "America the Beautiful".

Presidentti Donald Trumpin vaimon Melania Trumpin mukaan koristelu kuvastaa tänä vuonna Yhdysvaltain kauneutta ja majesteettisuutta.

Vuosittain vaihtuvan teemakoristelun aloitti presidentti John F. Kennedyn tyylikkyydestä tunnettu puoliso Jacqueline Kennedy vuonna 1961.

Valkoisen talon huoneista ja käytäviltä löytyy tänä vuonna suuri määrä vilkkuvia ja välkkyviä joulukuusia. Yhteensä kuusia on 62. Oma joulukuusi on omistettu esimerkiksi koronapandemian hoidossa eturintamassa kamppaileville.

Kuusenkoristeiden joukossa on muun muassa pienoisversio presidentin lentokoneesta.

Yhteen huoneeseen on lavastettu 50-lukulainen keittiö ja toisessa taas pöydällä ajelee pienoisjuna.

Koristeseppeleitä on 106 ja erilaisia koristerusetteja 17 000. Osa koristeista on koululaisten valmistamia ja niissä lukee tekijän nimi.

Talosta löytyy myös Valkoista taloa kuvaava piparkakkutalo, jolla on painoa peräti 181 kiloa. Tällainen piparkakkutalo on tehty joka joulu aina vuodesta 1969 alkaen, jolloin presidenttinä oli Richard Nixon.

Valkoisen talon joulukoristelun esittelyllä on pitkät perinteet. Valkoisen talon valmistautuminen jouluun ja koristeiden esittely ovat vuosi toisensa jälkeen toistuvia tapahtumia, joita Yhdysvalloissa seurataan joulunajan lähestyessä.

Presidentin puoliso Laura Bush ottamassa vastaan Valkoisen talon joulukuusta 30. marraskuuta 2008. Myös tämä seremonia on jokavuotinen valokuvaustilaisuus. Dennis Brack / EPA

Presidentti Barack Obama 3. joulukuuta 2015 Valkoisen talon joulukuusen sytyttämistilaisuudessa. Michael Reynolds / EPA

Ensimmäisen julkisesti esitellyn sähkövaloin valaistun joulukuusen Valkoiseen taloon toi presidentti Calvin Coolidge, joka sytytti valot kuuseen jouluna 1923.

Presidenttiperheen yksityisessä joulukuusessa sähkölamput oli tiettävästi nähty ensimmäisen kerran 1894, jolloin presidenttinä oli Grover Cleveland.

Lisää tietoa Valkoisen talon jouluperinteistä löytyy Whitehousehistory-sivustolta (siirryt toiseen palveluun) (englanniksi).

Lähteet: AP