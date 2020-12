Brasiliassa Amazonin metsäkato nopeinta 12 vuoteen

"Brasilia on varmaankin ainoa merkittävä saastuttaja, joka on onnistunut kasvattamaan päästöjään vuonna, jona koronaviruspandemia on halvaannuttanut globaalin talouden."

Brasiliassa Amazonin sademetsän metsäkato kiihtyy. Vuoden sisällä metsää on tuhoutunut enemmän kuin sitten vuoden 2008.

Metsää tuhottiin kahdentoista kuukauden aikana yhteensä yli 11 000 neliökilometriä. Asia selviää Brasilian avaruusjärjestön (Inpe) raportista, jossa katoa tarkasteltiin viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun loppuun. Raportin luvut ovat alustavia. Viralliset tilastot on määrä julkaista ensi vuonna.

Järjestö tarkkailee metsäkatoa satelliittikuvista.

– Tällaisen metsäkadon takia Brasilia on varmaankin ainoa merkittävä saastuttaja, joka on onnistunut kasvattamaan päästöjään vuonna, jona koronaviruspandemia on halvaannuttanut globaalin talouden, brasilialainen ympäristöjärjestöjen liittouma Observatorio do Clima kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Amazonin sademetsä on tärkeä ilmastonmuutoksen hallitsemisessa, sillä se imee itseensä ilmakehän hiilidioksidia. Kun metsää esimerkiksi poltetaan, niistä sen sijaan vapautuu hiilidioksidia ilmastoon. Samalla metsäkadon takia Amazon kykenee imemään itseensä vähemmän hiilidioksidia kuin aiemmin.

Bolsonaro kannustaa maatalouteen ja kaivostoimintaan Amazonilla

Metsäkato on pahentunut Jair Bolsonaron aloitettua presidenttinä vuonna 2019, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Oikeistolainen, ilmastonmuutoskriittinen Bolsonaro on kannustanut maatalouteen ja kaivostoimintaan Amazonin sademetsässä.

Tämän lisäksi Bolsonaro on BBC:n mukaan leikannut rahoitusta osavaltioiden toimijoilta, jotka voisivat sakottaa tai pidättää maanviljelijöitä ja metsureita ympäristölakien rikkomisesta.

Presidentillä on myös ollut kiistaa Inpen kanssa. Viime vuonna presidentti syytti järjestöä Brasilian maineen tahraamisesta.

BBC:n mukaan Brasilia on asettanut tavoitteen, jonka mukaan sen tulisi hidastaa metsäkatoa 3 900 neliökilometrillä vuodessa vuoteen 2020 mennessä.

Amazonilla elää noin kolme miljoonaa eri kasvi- ja eläinlajia. BBC:n mukaan sademetsä on myös miljoonan alkuperäiskansoihin kuuluvan ihmisen koti.