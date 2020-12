Lääkäriasema tuunasi vanhasta pankkiautosta liikkuvan koronatestausaseman – autoa tarjotaan myös kunnille nopeaan testaamiseen

Testausauton ikkunassa on aukot koronatestin tekemistä varten.

Testausauton ikkunassa on aukot koronatestin tekemistä varten. Sami Takkinen / Yle

Sininen koronatestausauto näyttää päällisin puolin tavalliselta rekalta. Kyseessä on kuitenkin varta vasten koronaviruksen näytteenottoon tehty ajoneuvo.

– Näyte saadaan otettua ilman, että hoitajan tarvitsee tulla ulkotiloihin, selittää erikoislääkäri Mauri Numminen ja osoittaa rekan vasemmassa takakulmassa olevaa ikkunaa. Lasin takana näkyy suojavarusteisiin pukeutunut hahmo.

Autossa on myös toinen ikkuna, jonka alla on litteä vetolaatikko. Asiakas voi antaa sen kautta esimerkiksi oman kelakorttinsa luettavaksi.

Laatikko ja rekan tavallista paksummat ikkunat, seinistä puhumattakaan, ovat jäänne ajalta, jolloin auto oli belgialaisen pankin konttorikäytössä.

Testausauton tukikohtana on alkuvaiheessa Matkuksen kauppakeskuksen pysäköintipaikka Kuopiossa. Sami Takkinen / Yle

Aluksi Itä-Suomi, sitten ehkä koko maa

Auton omistaja on Kuopiossa toimiva Saaristokaupungin lääkäriasema. Testausauto on aluksi Matkuksen kauppakeskuksen pysäköintipaikalla, mutta jatkossa sillä on tarkoitus tehdä koronatestejä myös Kuopion ulkopuolella.

– Voimme viedä testauskapasiteetin sinne missä sitä tarvitaan. Asiakkaiden ei tarvitse liikkua näytteenottoon, Numminen lupaa.

Auton toiminta-alue on alkuvaiheessa Itä-Suomi eli Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. Myöhemmin, jos viranomaiset antavat luvan, auto voi liikkua myös laajemmalla alueella.

Testausauto on aiemmin toiminut belgialaisen pankin liikkuvana konttorina. Sami Takkinen / Yle

”Tarvetta kaikenlaisille testauspisteille”

Mauri Nummisen mukaan testausautosta on hyötyä erityisesti siellä, missä on paljon testattavia.

– Oppilaitokset, tehdaslaitokset, erilaiset paikat, joissa on havaittu testauksen äkillistä tarvetta.

Lääkäriaseman mukaan liikkuva testauspiste soveltuu näytteen ottamiseen isolta ihmisjoukolta. Sami Takkinen / Yle

Lääkäriasema on investoinut ajoneuvoon paljon rahaa, ja se on valmis antamaan auton tarvittaessa myös julkisen terveydenhuollon käyttöön.

Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula pitää ajatusta harkitsemisen arvoisena.

– Tilanteet, joissa tarvitaan testata joukko lyhyellä aikavälillä, ovat kohtalaisen yksittäisiä. Silloin olisi parempi, että mennään joukon luo, eikä joukkoa hajoteta erilaisiin testauspisteisiin. Siinähän tämä on erinomainen, hän sanoo.

Koivulan mukaan tarvetta on kaikenlaisille testauspisteille. Koronan leviämisen ehkäiseminen perustuu pitkälti näytteenottoon, jotta tartunnan saaneet voidaan asettaa eristykseen ja altistuneet karanteeniin.

– Joka ikinen uusi näytteenottopiste on todella tervetullut.

Infektioylilääkäri Irma Koivulan mukaan kaikenlaisille näytteenottopisteille on tarvetta. Sami Takkinen / Yle

Näytteenottopisteinä käytetty myös matkailuautoja

Saaristokaupungin lääkäriaseman testausauto ei ole suinkaan ensimmäinen liikkuva näytteenottopiste, sillä sellaisia on ollut myös aiemmin.

Esimerkiksi Kuopion kaupunki on käyttänyt näytteenotossa kahta retkeilyautoa, kun taas Mehiläisellä oli viime keväänä sitä varten peräti parikymmentä matkailuautoa. Nyt näistä autoista on käytössä enää yksi, sillä näytteenotossa on siirrytty kontteihin.

Erikoislääkäri Mauri Numminen tarjoaa testausautoa tarvittaessa myös julkisen terveydenhuollon käyttöön. Sami Takkinen / Yle

Kuopiolaisen lääkäriaseman käyttöön ottama auto poikkeaa aiemmista kokeiluista, sillä se on tehty varta vasten näytteenottoa varten. Mutta onko liikkuva näytteenottopiste järkevä sijoitus, jos sitä käyttäneet kilpailijat ovat siitä jo pääosin luopuneet? Mauri Numminen uskoo, että testausautolla olisi mahdollista tehdä bisnestä.

– Se jää nähtäväksi, mutta kuvittelen, että tätä autoa tarvitaan. Tätä on aina mahdollista siirtää paikasta toiseen, ja tietenkin myös vuokrata eteenpäin.

