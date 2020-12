Keskustan ytimeen palannut Väyrynen: "Pyrin vaikuttamaan siihen, että puolue ryhtyisi toteuttamaan minun linjaani mahdollisimman pitkälti"

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen (kesk.) kertoo haluavansa pelastaa kannatusalhossa rämpivän keskustan reivaamalla sen omille linjoilleen.

Väyrynen valittiin keskustan puoluehallitukseen sunnuntaina. Moninkertainen kansanedustaja, ministeri ja europarlamentaarikko palasi puolueen jäseneksi alkuvuonna, nousi hiljattain keskustan kaksikielisen piirin puheenjohtajaksi. Kaksikielisellä piirillä on paikka puoluehallituksessa ja tämä paikka on nyt siis Väyrysellä.

Seuraavaksi mies haluaa päästä vielä vankemmin vallan kahvaan puolueessa.

– Puoluehallitus valitsee työvaliokunnan ensi vuoden alussa ja olen käytettävissä siihen. Työvaliokunta kokoontuu useimmiten joka viikko ja on sellainen sisäpiiri, jossa voi vaikuttaa vielä paremmin kuin puoluehallituksen rivijäsenenä, Väyrynen sanoo.

Keskustan linjasta enemmän Väyrysen linja

Hän sanoo suoraan, että haluaa saada keskustan muuttamaan politiikkaansa mahdollisimman paljon hänen mielensä mukaisesti.

– Minullahan on hyvin selkeä linja, jota olen 50 vuotta pyrkinyt toteuttamaan. Pyrin nyt vaikuttamaan siihen, että puolue ryhtyisi toteuttamaan minun linjaani mahdollisimman pitkälti.

Väyrynen kuitenkin myöntää, että kaikki ei mene keskustassa hänen mielensä mukaan.

– Enhän minä voi sitä edellyttää, että kaikki menee minun tahtoni mukaan, mutta voisin edes jonkin verran vaikuttaa, tahtopoliitikoksikin kutsuttu konkari lisää.

Väyrynen oli ehdolla presidentiksi viimeksi vuonna 2018. Hän kiistää miettivänsä vielä seuraavia, vuoden 2024 vaaleja. – Nyt minulla on mielessäni keskustan pelastaminen. Derrick Frilund / Yle

Väyrysen mukaan keskustan politiikka on kymmenen viime vuoden aikana ollut sellaista, joka ei ole nauttinut äänestäjien luottamusta. Se on näkynyt vaalitappioina ja romahtaneina kannatuslukuina.

– Perinteinen keskustalainen alkiolais-kekkoslainen linja on jäänyt sivuun. Yritän nyt päästä siihen, että keskusta avartuisi ja se ryhtyisi jälleen toteuttamaan myös perinteistä linjaansa. Siinä on kysymys ennen muuta aluepolitiikasta, ympäristöasioista, ulko- ja turvapolitiikasta, Eurooppa-politiikan linjasta. Nämä pitkälti ratkaisevat sen, miten äänestäjät vaaleissa valtaansa käyttävät.

Houkuttelee saamelaisia keskustaan

74-vuotias poliitikko sanoo nyt haluavansa nykyistä useamman saamelaisen keskustan siipien suojaan. Hänen mukaansa saamenkieliset voisivat tulla Väyrysen johtamaan kaksikieliseen piiriin.

– Kaksikielisellä piirillä on kytkös Lappiin. Aikanaan oli vireillä ajatus, että olisi perustettu keskustaan saamenkielinen valtakunnallinen piiri, mutta sitä ei tehty. Keskusta on laiminlyönyt toimintansa saamelaisten parissa, joista moni on äänestänyt RKP:ta ja vihreitä, Väyrynen sanoo.

Hän aikoo myös puolueensa pormestariehdokkaaksi Helsingissä ensi kevään kuntavaaleissa.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat 2,5 vuoden kuluttua. Mitä suunnitelmia Väyrysellä on sinne?

– Ei ole mitään suunnitelmia, Väyrynen kiistää naurahtaen.

Seuraavat presidentinvaalit ovat vuonna 2024, jolloin Väyrynen olisi Yhdysvaltain seuraavan presidentin Joe Bidenin ikäinen eli 78 vuotta. Miltä ajatus seuraavissa presidentinvaaleissa kuulostaa?

– En ajattele niin kaukaisia asioita ollenkaan. Nyt minulla on mielessäni keskustan pelastaminen.

Kaksi uutta puoluetta ja ero keskustasta

Väyrysen mielestä keskustan linja muuttui vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Hän koki, ettei saanut mielipiteitään puolueessa kuulluksi ja päätyi perustamaan oman kansalaispuolueensa. Tuolloin Väyrynen oli vielä keskustan jäsen ja kunniapuheenjohtaja.

– Sanoin kannattajilleni, että pysykää keskustassa ja koettakaa vaikuttaa sen linjaan, minä kokoan laajempia joukkoja alkiolaisen aatteen taakse.

Vuonna 2018 Väyrynen perusti oman puolueen, seitsemän tähden liikkeen, joka ei kuitenkaan kantanut häntä eduskuntaan asti. Karoliina Simoinen / Yle

Väyrynen kuitenkin riitautui muiden kansalaispuolueen muiden kärkihenkilöiden kanssa ja puolue lopulta erotti perustajansa. Erottaminen todettiin myöhemmin laittomaksi.

Väyrynen raivostutti monia keskustalaisia entistäkin enemmän olemalla ehdokkaana kristillisdemokraattien listalla kuntavaaleissa Helsingissä keväällä 2017. Hän nousi Helsingin kaupunginvaltuustoon ja perusti Terve Helsinki -ryhmän.

Tammikuun 2018 presidentinvaaleissa hän oli valitsijayhdistyksen ehdokkaana ja rökitti Matti Vanhasen (kesk.).

Vasta keväällä 2018 hän erosi keskustasta ja luopui myös puolueen kunniapuheenjohtajuudesta. Kesäkuussa Väyrynen palasi Euroopan parlamentista eduskuntaan ja pudotti Mikko Kärnän (kesk.)varasijalle.

Myöhemmin kesällä 2018 Väyrynen kertoi perustavansa jälleen uuden puolueen, seitsemän tähden liikkeen eli tähtiliikkeen. Tähtiliike pääsi puoluerekisteriin vuoden 2018 lopulla. Väyrynen lähti eduskuntavaaleihin tähtiliikkeen ehdokkaana, mutta ei päässyt läpi.

Tähtiliikkeen hän jätti pian vaalien jälkeen.