Poliisi epäilee neljää 17–21-vuotiasta törkeästä ryöstöstä Helsingissä – uhkasivat katkaista käden huumeita myyneeltä nuorelta

Poliisin mukaan nuorten tekemissä ryöstöissä on tyypillisesti useita epäiltyjä, jotka ovat mukana teossa eri tavoin. Tiina Jutila / Yle

Poliisi epäilee neljää 17–21-vuotiasta nuorta miestä törkeästä ryöstöstä Helsingin Kannelmäessä. Epäilty rikos tapahtui torstaina 22. lokakuuta. 17-vuotias epäilty oli poliisin epäilyn mukaan sopinut huumausainekaupasta 19-vuotiaan nuoren miehen kanssa.

He tunsivat toisensa jotenkuten entuudestaan. 19-vuotias oli huumausaineiden myyjä ja 17-vuotias tekeytyi huumeiden ostajaksi. Kaupantekotilanne muuttui kuitenkin törkeäksi ryöstöksi.

Huumeiden ostajaksi tekeytynyt nuori saapui paikalle toisen 17-vuotiaan sekä 21-vuotiaan ja 18-vuotiaan nuoren kanssa mukanaan veitsi ja kirves. Kaikkia neljää nuorta epäillään nyt törkeästä ryöstöstä.

Huumeiden myyjällä oli puolestaan mukanaan 18-vuotias kaveri. Poliisi epäilee, että 18-vuotias nuori mies painettiin tilanteessa maahan ja häntä uhattiin veitsellä.

Poliisin epäilyn mukaan 19-vuotiasta asianomistajaa uhattiin kirveellä. Hänet pakotettiin laittamaan käsi pölkylle, ja uhattiin lyödä käsi irti. Kummallekaan asianomistajalle ei tullut tilanteesta fyysisiä vammoja. Molempia asianomistajia epäillään huumausainerikoksesta, mutta vain 19-vuotiaalla oli huumeita hallussaan.

Törkeästä ryöstöstä epäillyt nuoret veivät 19-vuotiaalta asianomistajalta huumausaineita ja muuta omaisuutta. Osa muusta omaisuudesta on palautettu myöhemmin takaisin 19-vuotiaalle.

Poliisi: Muutamat nuoret vetävät muut mukaan rikoksiin

Kaupoista sopinut 19-vuotias asianomistaja nimesi 17-vuotiaan epäillyn tapahtumapaikalle tulleelle poliisipartiolle, mutta perui tämän myöhemmin kuulusteluissa ja kertoi erehtyneensä. Poliisi sai kuitenkin muuta kautta varmuuden henkilön osallisuudesta tapaukseen.

‒ Tämä kuvastaa niitä haasteita, joita huumausainekauppaan liittyvien ryöstöjen tutkinnassa ilmenee. Monesti ryöstön asianomistajakin voi olla haluton puhumaan tapauksesta tai ei ilmoita asiasta poliisille lainkaan, sanoo tapausta tutkineen Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss poliisin tiedotteessa.

Kaikki neljä epäiltyä ovat olleet tapaukseen liittyen vangittuina, mutta heidät on sittemmin päästetty kuulustelujen jälkeen vapaaksi.

‒ Vaikka tapauksessa on ollut neljä henkilöä vangittuna, näyttää siltä, että toinen alaikäisistä epäillyistä on tullut paikalle sattumalta ja lähtenyt kolmen muun pojan mukaan hetken mielijohteesta. Toisaalta hän on itse kertonut, että hänet olisi pakotettu paikalle. Tämä taas ei ole tullut ilmi asianomistajien tai muiden epäiltyjen kuulusteluista, Forss kertoo.

Forssin mukaan ryöstöissä on alaikäisten kohdalla monesti mukana useita epäiltyjä, mutta epäiltyjen tekemisen taso erilaista eri tilanteissa.

– Lisäksi voidaan yleisellä tasolla todeta, että muutamat aktiivisemmat henkilöt vetävät omalta osaltaan myös muita mukaan näihin vakaviin rikoksiin, Forss toteaa.

