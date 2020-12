Hämeen poliisin uusi päällikkö Marko Viitanen korona-ajan haasteista: "Rikollisuuskin on koettanut löytää uusia ansaintakeinoja"

Hämeen uudelle poliisipäällikölle Marko Viitaselle Häme on alue, jossa on paljon yhtymäkohtia vanhaan mutta silti paljon uutta. Viitanen tulee tehtävään Kaakkois-Suomen poliisista, jossa työhön vaikuttaa pitkä itä-raja ja liikenne ulkomailta.

Kanta-Hämeessä tehtävien painotukset ovat erilaiset, mutta perustyö pysyy samana.

Oikeustieteen tohtori Marko Viitanen on työskennellyt aikaisemmin Poliisiammattikorkeakoulussa, rajavartiolaitoksessa ja sisäministeriössä.

Hämeen poliisilaitoksella Viitasen alaisuudessa työskentelee noin 500 ihmistä. Yhteistyötä tehdään useiden eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Viitanen sanookin, ettei poliisi ole yksin ratkaisemassa alueiden ongelmia, vaikka oma tontti onkin hoidettavana.

– Ei poliisi yksin pysty maailmaa parantamaan. Me jaamme saman huolen erityisesti nuorista ja lapsista, ja yhteistyöllä on iso merkitys.

Korona on ajanut rikollisetkin etsimään uusia ansaintakeinoja

Hämeen poliisin toimintakenttä on laaja, se sisältää Päijät- ja Kanta-Hämeen. Pariinkymmeneen kaupunkiin ja kuntaan mahtuu paljon asiaa. Viitanen tunnustaa, ettei alue ole vielä syvällisesti tuttu. Kokemus on kuitenkin opettanut, että haasteet ja pinnalla olevat asiat ovat kaikkialla aikalailla samoja.

– Huumausaineet ja koronan tuomat haasteet, rikollisuuskin on koettanut löytää uusia ansaintakeinoja.

Viitasella eittämättä riittää haastetta. Lahden huumetilanne on vaikea. Käyttö näkyy sekä poliisien tilastoissa että jätevesitutkimuksissa. Lahden keskusta-alue on synkkä myös 2000-luvun henkirikostilastoissa.

Uudella poliisipäälliköllä ei ole omassa hihassaan ihmelääkettä tilanteen parantamiseen, ja Viitanen puhuukin yhteistyön merkityksestä.

Marko Viitanen sanoo uskovansa työssään avoimeen keskustelukulttuuriin ja yhteistyöhön. Antro Valo / Yle

– Ei yksi päällikkö vielä kesää tee, koko porukassa on huikea ammattitaito, siellä se viisaus ja ideat asuu. Sitä haluan kuunnella.

Poliisipulan avuksi avoin keskustelu ja kannustus

Tekeviä käsiä on kuitenkin liian vähän. Viime vuonna Etelä-Suomen aluehallintovirasto joutui puuttumaan poliisien ylikuormitukseen useilla poliisilaitoksilla. Kanta- ja Päijät Hämeen poliisilaitokset kuuluivat joukkoon.

Poliisin virkoja ei tehdä tyhjästä, ja toisaalta virkoja pienillä paikkakunnilla on vaikea täyttää. Työntekijöiden määrään ei päällikkökään voi loputtomasti vaikuttaa, mutta työilmapiiriin voi tehdä paljonkin. Mitä, sitä ei Viitanen vielä tarkkaan osaa sanoa.

– Vaikea on sanoa, kun en ole vielä täysin selvillä siitä, että mitä siellä ei ole. Poliisissa on joka puolella tuska siitä, että tekemistä on enemmän kuin tekijöitä ja tätä tunnetta haluan lievittää. Toivon aktiivista otetta, hyvää keskustelukulttuuria ja kannustusta.

Hämeen uusi poliisipäällikkö Marko Viitanen pitää tärkeänä sitä, että huolimatta alueiden ominaispiirteistä tai resurssipulasta, poliisin palvelu on samanlaista ympäri Suomen.

– Toimintatapojen ja lopputulosten pitäisi johonkin haarukkaan osua huolimatta siitä, missäpäin hän asioi. Jos ihminen tekee rikosilmoituksen täällä, sen pitäisi olla samanlainen myös toisaalla.