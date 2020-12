Yli 50 henkilön yleisötilaisuudet kielletään koko Itä-Suomessa kuukauden ajaksi – katso videolta millaisia uudet rajoitukset ovat

Moni maakunta on tiukentanut koronarajoituksiaan. Aluehallintovirasto kertoi tänään Pohjois- ja Etelä-Savoa sekä Pohjois-Karjalaa koskevista uusista päätöksistä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki yli 50 henkilön yleisötilaisuudet koko Itä-Suomessa. Rajoitukset astuvat voimaan huomenna ja ne ovat voimassa kuukauden ajan. Määräys on voimassa 2.12.2020 – 1.1.2021.

Aluehallintoviraston uudet rajoitukset koskevat kaikkia sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Päätös koskee Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntia.

Ainoastaan Joensuussa, Lieksassa ja Kontiolahden kunnissa on 6.12.2020 asti voimassa aluehallintoviraston viime viikolla antama määräys, joka kieltää yli 20 ihmisen kokoontumiset.

– Päätös perustuu koko valtakunnassa nopeasti heikentyneeseen epidemiatilanteeseen ja sen vaikutusten arviointiin myös meidän alueen osalta, kertoo Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti.

Lahden mukaan päätöksellä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia kokoontumisten raja-arvoja epidemian eri vaiheissa.

Lahti korostaa, että uudet rajoitukset koskevat kaikkia tilaisuuksia urheilutapahtumista konsertteihin. Alle 50 henkilön tilaisuuksissa on myös jatkossa huomioitava turvallisuus- ja hygieniaohjeet.

– Koronan leviämistä ei kuitenkaan pysty estämään pelkästään viranomaistoimilla, vaan jokaisella meistä on vastuu. On hyvä esittää itselleen kysymys, onko tämä juuri nyt välttämätöntä? muistuttaa Lahti.

Aluehallintoviraston antamat rajoitukset eivät koske hengellisiä tilaisuuksia, koska uskonnolliset yhdyskunnat jäävät kokoontumisrajoituspäätösten ulkopuolelle.

Lahti kuitenkin kertoo, että seurakuntien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä ja ne ovat noudattaneet aluehallintovirastojen muille toimijoille antamia ohjeita.

Tilanteen muuttumiseen reagoidaan herkästi

Koronatilanne on huonontunut entisestään ympäri Suomea ja uusia rajoituksia on jo tehty monissa maakunnissa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahden mukaan tilannetta seurataan nyt erittäin tarkasti.

– Jos joku alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen, siihen silloin joudutaan ottamaan voimakkaampia rajoituksia käyttöön.

Itä-Suomessa koronatilanne on muuhun maahan verrattuna rauhallinen. Alueella ollaan Joensuuta lukuunottamatta epidemian perustasolla. Muualla Suomessa useat alueet ovat siirtyneet leviämisvaiheeseen.

Itä-Suomen ympärillä on useita alueita, jotka ovat kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella sairaalahoitoon joutuneiden koronapotilaiden määrä on viime päivinä kasvanut. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 27 koronavirukseen sairastunutta potilasta. Tehohoidossa on heistä neljä.

Erityisvastuualue kattaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen.

1.12.2020 klo 14.37 uutista päivitetty kauttaaltaan. Lisätty muun muassa Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Soile Lahden kommentit.

