Kaikki jäivät ilman kutsua Linnan juhliin, mutta ei hätää, sillä nyt voit ottaa selfien autiossa Presidentinlinnassa – näin se onnistuu

Tänä vuonna kaikki suomalaiset jäivät tasapuolisesti ilman kutsua tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Viime vuosina presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat kutsuneet Linnan juhliin noin 1 700 vierasta, mutta tällä kertaa perinteinen juhla peruttiin koronatilanteen vuoksi.

Kättelyjono on korvattu uudenlaisella ohjelmalla, joka esitetään Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa sunnuntaina kello 19.30 alkaen.

Vaikka juhlissa ei ole vieraita, voit napata omia Presidentinlinna-selfieitäsi ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa. Se onnistuu Ylen julkaisemalla instafiltterillä eli suomeksi kameratehosteella. Ota Linnan juhlat 2020 -tehoste käyttöösi Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) (siirryt Instagramiin) tai Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) (siirryt Facebookiin).

Linnan juhlat 2020 -tehosteella voit sijoittaa itsesi juhlapuvussa Presidentinlinnan Valtiosaliin eli siihen tilaan, jossa Linnan juhlien kättelyt tavallisesti pidetään.

Koronaturvallisuuden lisäksi Linnan juhlat 2020 -tehosteen hyvä puoli verrattuna tosielämän selfieihin on, että omakuvien ottaminen ei riko juhlaetikettiä. Viime itsenäisyyspäivinä on säännönmukaisesti uutisoitu tapauksista, joissa Linnan juhlien vieraiden selfieiden räpsimistä on pidetty häiritsevänä. Esimerkiksi vuosi sitten MTV kertoi vieraasta (siirryt toiseen palveluun), joka kaivoi puhelimensa esiin juuri ennen presidentin kättelyä.

Näin saat Linnan juhlat 2020 -tehosteen käyttöösi Instagramissa

1. Kun käytät kameraa Instagram-sovelluksessa, alavalikon oikeasta laidasta löytyy Selaa tehosteita -valinta. Paina sitä.

2. Ruudulle avautuu Tehostegalleria. Paina sen oikeassa yläkulmassa olevaa suurennuslasia.

3. Kirjoita hakukenttään "Linnan juhlat 2020". Saat ruudullesi Linnan juhlat 2020 -tehosteen, jonka tekijänä näkyy Yle. Paina tehostetta.

4. Ruudulle avautuu tehosteen esittelyvideo. Tallenna tehoste omaan Instagram-kameraasi painamalla tallennuspainiketta.