Poliisi varoittaa verkkokauppojen yhteydessä tehdyistä ryöstöistä Turun seudulla – myyjiltä ryöstetty tavaraa teräaseella

Poliisi on ottanut kiinni yhden ryöstöistä epäillyn tekijäryhmän, mutta alueella on useampia vastaavia rikoksia tekeviä henkilöitä.

Turun seudulla on lähiaikoina tapahtunut useita ryöstöjä ja ryöstön yrityksiä, joissa uhria on vahingoitettu muun muassa teräasella.

Kun tavaran myyjä on mennyt sovittuun tapaamispaikkaan, on ostajaksi tekeytynyt henkilö vienyt tavaran puukolla tai kaasusumutteella uhaten. Osassa tapauksista myyjää on myös pahoinpidelty.

Teot liittyvät poliisin mukaan kännyköiden ja merkkilenkkarien nettikauppaan.

Poliisille on tehty lähiviikkoina yli kaksikymmentä rikosilmoitusta, jotka liittyvät verkossa sovittujen kauppojen kaupantekotilanteisiin. Poliisi tutkii tapauksia varkauksina ja ryöstöinä sekä näiden yrityksinä.

Epäiltynä tapauksissa on ollut pääasiassa kaksikymppisiä miehiä, joiden joukossa on ollut niin kantasuomalaisia, kuin muuta etnistä alkuperää olevia henkilöitä.

Poliisi pyytää vihjeitä tapahtuneisiin rikoksiin liittyen.

Yksi tekijäjoukko saatu kiinni

Poliisi on ottanut kiinni yhden tekijäryhmän, jota epäillään osasta ryöstöjä. Poliisin mukaan alueella on edelleen vastaavalla tavalla toimivia ryhmiä.

Poliisi kehottaa varovaisuuteen kaupanteossa, kun myynnissä on puhelimia, merkkilenkkareita tai muuta arvokasta tavaraa.

Myyntipaikaksi on poliisin mukaan sovittava vilkas, julkinen paikka. Lisäksi ostajan taustasta on hyvä varmistua esimerkiksi numerotiedustelun tai muun tiedonhaun kautta.