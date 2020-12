Tilauslauluja ja verkkovideoita – Lastenkulttuurin ammattilaiset ovat keksineet uusia ansaintatapoja koronavuoden kurimuksessa

Lastenkulttuurintoimijat ovat koronavuonna joutuneet keksimään uusia tapoja toimia ja tienata elantonsa. Keikat loppuivat keväällä kuin seinään, eikä niitä tänä syksynäkään liikaa ollut, jos niille uskalsi itse lähteä.

Täti Taikakynä Minna Männistö tekee töitä enemmän nyt tuottajana ja Finlaysonin puuhanaisena kuin esiintyjänä. Edelleen työ on vahvasti lapsilähtöistä.

– Kyllä sekin tuntuu hyvältä tuottaa hyvää sisältöä lapsille myös sitten videoiden tai nettisivujen kautta. Toivon, että niistä on yhtä lailla iloa. Kaipaan kyllä kohtaamisia. Varsinkin lasten kanssa se on niin hienoa ja tärkeää.

Männistö on ollut järjestämässä Finlaysonin alueelle tänä vuonna paljon ulkoilmailmatapahtumia sekä verkkosivuille puuhaa lapsille (siirryt toiseen palveluun).

Lastenkulttuurin monitoiminainen Minna Männistö on joutunut vähentämään Täti Taikakynän esiintymisiä tänä vuonna koronan vuoksi. Mari Vesanummi / Yle

Lastenmusiikkiyhtye Orffeille syntyi puolestaan idea tehdä musiikkia tilaustyönä. Lauluja on syntynyt lahjaksi ylioppilaalle tai nelikymppiselle. Alunperin yleisöä pyydettiin ideoimaan lauluille aiheita Facebookissa. Niitä tuli niin paljon, että yhtye keksi sitten kysyä, jos joku haluaisi itselleen oman laulun. Lisäeurot laihaan tulovuoteen eivät olleet kuitenkaan ensimmäisenä mielessä.

– Kun niitä tilauksia tuli, niin sitten me pohdittiin, että tästä pitäisi tosiaan joku hintakin ottaa, että mitä se sitten voisi olla. Me sitten päädyttiin tiettyyn summaan, joka ei ole kovin paljon. Ei tällä kuukausipalkkaa missään nimessä saa, mutta tämä on ollut aivan mahtavaa puuhaa, lauluntekijä Hannu Sepponen kertoo virne kasvoillaan.

Esiintymislavalta puurolautasten jakoon

Kaksi orffia kolmesta on päätynyt ottamaan kosketusta yleisöihin aivan uudella tavalla. Puhallinsoittimia ja haitaria orkesterissa soittava Matti Pollari teki taloudellisista syistä ratkaisun tehdä alkukoulutustaan vastaavaa työtä.

– Päätin mennä ihan oikeisiin töihin. Hain omalla paikkakunnalla päiväkotisijaisuuksia. Niitä on ollut kyllä tosi kiva tehdä, vaikka tosi jännittävää oli mennä.

Muusikon työaikataulut ovat erilaiset ja rytmi normaalissa päivätöissä varsin toinen. Palkan lisäksi työstä päiväkodissa on saanut paremman käsityksen Orffien kohdeyleisöstä. Pollari havainnoi pienten ihmisten elämää työn tuoksinassa, mikä tekee hyvää kun omat lapset ovat jo kasvaneet isoiksi.

– Siinä näkee ja kokee, että miten pieniä lapset on. Ja saa olla. Ja mitkä asiat menee läpi ja mikä kiinnostaa semmosta ihan pientä. Toisaalta saa vahvistusta sille, että tämä muu ei ole pelkkää aikuisen miehen kuvitelmaa, että me tehdään näin ja tämä on hyvä juttu.

Orffien laulaja-kitaristi Kimmo Ojala on tehnyt aiemminkin sijaisuuksia päiväkodissa, nyt niitä on päässyt tekemään enemään.

– Onhan se mielenkiintoista nähdä kohdeyleisöä oikein perusarkipuuhissaan siellä puurokipon ääressä. Ja olla itse jakamassa sitä puurokippoa, olla tekemisissä niin läheisesti sen kohdeyleisön kanssa.

Orffit ovat tehneet lastenmusiikkia jo 25 vuotta. Orkesteri on toimiva yritys, joka on saanut myös koronatukirahoja. Sekin on hieman helpottanut elämää, kun tulot koronan tuoman poikkeustilan myötä romahtivat.

Matti Pollari, Hannu Sepponen ja Kimmo Ojala ovat kolmihenkinen lastenorkesteri, jota johtaa herra Nalle. Mari Vesanummi / Yle

Poikkeustila pakotti luovuuteen

Täti Taikakynä Minna Männistö haluaa nähdä oudossa vuodessa myös jotain hyvää.

– On tullut paljon uusia tapoja toimia! Ihanat lastenkulttuuritoimijat ja muutkin tahot ovat keksineet uusia tapoja tuottaa sisältöjä. On syntynyt niin kivoja ideoita, että ne voivat jäädä voimaan vielä sitten poikkeustilan jälkeenkin.

Toiveissa on myös poikkeuksellisen ajanjakson jälkeen koittava erityinen riemu.

– Tämän jälkeen arvostus vain entisestään kasvaa, kun päästään taas ihan kasvotusten lapsia kohtaamaan ja näkemään esityksiä ja tapaamaan näitä taiteilijoita ja esiintyjiä. Uskon, että arvostus kasvaa ja luovuus kasvaa.

Orffeilla on ollut poikkeuksellisen kevään jälkeen joitain keikkoja. Siellä on aistinut sen, että ilo on ylimmillään. Myös kesä oli orffeille hyvin poikkeuksellinen.

– Pidettiin kesäloma, ensimmäinen 25 vuoteen. Olen kalastanut tosi paljon! Hannu Sepponen naurahtaa.

– Jos pohditaan, että mitä tästä opittiin? Ehkä taiteellisesti se, että silloin kun sitä saa tehdä ja siitä saa edes jonkinmoista korvausta, niin onhan se nyt aivan juhlaa.