Marja Sannikka: Emme osaa keskustella sukupuolista

Kuinka monta sukupuolta on? Se kuulostaa helpolta kysymykseltä, mutta vastaukset vaihtelevat yllättävän paljon.

Juridisesti meillä on kaksi sukupuolta: mies ja nainen. Kuitenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puhuu monista sukupuolista. THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) "ihminen voi olla mies, nainen, molempia, jotain muuta tai sukupuoleton". Myös Opetushallituksen oppaassa (siirryt toiseen palveluun) puhutaan sukupuolten moninaisuudesta.

Ristiriitaa on myös Arkadianmäellä. Selvitimme puolueiden kannat sukupuolten määrään ja siihen, pitäisikö lain tunnistaa useampia sukupuolia kuin kaksi. Keskusta, kristillisdemokraatit, nyt-liike ja perussuomalaiset vastasivat, että sukupuolia on kaksi. Kokoomus, sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät puolestaan vastasivat, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. RKP:n mukaan juridisia sukupuolia on kaksi, mutta yksilöllä on mahdollisuus identifioitua myös joksikin muuksi.

Yhteiskunnallinen keskustelu sukupuolista on siis pahasti sekaisin. Yksi selitys lienee se, että puhumme välillä sukupuoli-identiteeteistä (siirryt toiseen palveluun), joita voi olla niin paljon kuin on kokijoitakin, ja välillä lisääntymisbiologisista sukupuolista (siirryt toiseen palveluun).

Miten osaisimme keskustella sukupuolista käsittämättä toisiamme väärin? Ja niin, että jokainen meistä voisi kokea ja ilmaista omaa sukupuoltaan juuri niin kuin itse haluaa? Olen mukana keskustelussa kello 21:een saakka.

Marja Sannikka

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuutta täytyy katsoa silmiin, jotta maailmaa voi muuttaa paremmaksi.

Lisää sukupuolista Marja Sannikka -ohjelmassa TV1:llä perjantaina 4.12.2020 klo 20.