Jenny Matikainen: Usko tai älä, vuosi 2020 on ollut myös hyvä

Kuluneella koronavuodella on karmea maine mutta sen aikana on tapahtunut myös kivoja asioita. Jenny Matikainen laati listan.

Ahdistaako vuoden pimein aika ja edessä häämöttävä lohduton koronajoulu? Tekisikö mieli inistä sohvan pohjalla ja polkea jalkaa vaikka tonttu näkee?

Entä jos sittenkin kokeillaan jotain muuta. Käännetään näkökulma ja mietitään, miksi tämäkin vuosi kannatti elää.

Tässä syitä A:sta Ö:hön.

Autoilu. Moni on pakon edessä vaihtanut lomalentämisen loma-autoiluun. Ilmaston kannalta autoilu on pienempi paha kuin lentäminen. Toisaalta, joukkoliikenteen vaihtaminen yksityisautoon painaa vaakaa vastakkaiseen suuntaan.

Iloitkaamme siis edes siitä, että joukkoliikennettä suosivien, Balille vuosittain matkustavien kaupunkilaishippien ja maakuntien yksityisautoilijoiden taistelu siitä, kuka lopulta tuhoaa maapallon, on hiljentynyt.

Bailut. Miettikääpä, miten mahtavat niistä tulee sitten joskus, kun saa juhlia livenä. Pelkkää halia koko ilta.

Covid19-rokote. Uutinen toimivasta rokotteesta ehti kuin ehtikin tälle vuodelle, ja heti perään tuli pari lisää. Toisen korona-aallon syövereissä näkyy nyt myös valoa.

Diana. Sydänten prinsessa elähdyttää meitä jälleen kerran, nyt tv-sarja The Crownin uudella tuotantokaudella. Vääntö siitä, saako historiaa värittää edes draamasarjassa, on antanut jotain muuta puhuttavaa koronasyksyyn. Missä sinä olit, kun kuulit Dianan kuolleen? -keskustelut elävät taas renessanssia.

Etätyö. Asia, jonka arvon ymmärrämme viimeistään myöhemmin. Juuri nyt kotitoimisto saattaa ahdistaa mutta tulevaisuudessa etätyömahdollisuus voi arjen keskellä tuntua vapaudelta. Etuoikeutettujen konttorirottien on myös hyvä muistaa, että sairaanhoitajalle ja bussikuskille etätyö on edelleen pelkkä haave.

Futis. Jalkapallon EM-kisoja lykättiin mutta urheilua ymmärtävien mielestä se ei välttämättä ole huono asia. Suomen jalkapallomaajoukkue on kuulemma koko ajan vähän parempi.

Global Polio Eradication Initiative. Maailman terveysjärjestö WHO:n koordinoiman yhteistyön avulla villi poliovirus saatiin hävitettyä Afrikasta.

Hiljentyminen. Olihan se aikansa ihan kivaa. Ehkä opettikin jotain.

Innovaatiot. Korona on saanut ihmiset keksimään laitteita, tarvikkeita, sovelluksia ja palveluja, joiden avulla selvitä arjessa ja torjua koronavirusta.

Jakaminen. Mutu-tuntumaan perustuva havainto kertoo, että ihmiset ovat korona-aikaan olleet avuliaampia toisilleen ja valmiita jakamaan omastaan. Sama on näkynyt järjestötoiminnassa.

Kiina. Kiina ilmoitti aikovansa hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. Kiina on maailman suurin päästöjen aiheuttaja ja sen toimilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lapset. Etäkoulua käyneiden pienten ihmisten sitkeys liikuttaa. Koronalapset eivät pidä parijonossa kädestä ja leikkivät kauppaa maskit naamassa.

Marin. Pääministeri Sanna Marinista (sd.) on tullut kansainvälinen julkkis. Britannian yleisradioyhtiö BBC valitsi Marinin sadan vaikutusvaltaisimman naisen listalle (siirryt toiseen palveluun). Oli Suomen hallituksesta ja demareista mitä mieltä tahansa, onhan se nyt hienoa kun maailmalla puhutaan.

Naisten oikeudet. Suomessa tyttöjen sukupuolielinten silpomisesta tehtiin rangaistavaa nykyistä selkeämmin.

Oppi. Opimme viimein pesemään kätemme oikein.

Päästöt. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvihuonepäästöt vähenivät 8,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Nature-lehdessä julkaistu tutkimus (siirryt toiseen palveluun). Tämä on enemmän kuin vuoden 2008 talouskriisissä tai toisen maailmansodan aikaan.

Queens Gambit. Shakista kertova tv-sarja nousi myös Suomessa hetkeksi suoratoistopalvelu Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi. Maailmanlaajuisesti shakkivirtuoosin orpotytön tarinan kertova Queens Gambit, suomeksi Musta kuningatar on striimauspalvelun kaikkien aikojen katsotuin minisarja. Sarja on saanut shakin suosion nousuun (siirryt toiseen palveluun): verkkokauppa eBayssa shakkilautojen myynti on ohjelman julkaisemisen jälkeen tuplaantunut. Ei ehkä tärkeää mutta kiinnostavaa ja ah, ihanan älyllistä!

Ruotsi. Koronaviruksen vuoksi olemme kerrankin saaneet tuntea pitkäkestoista ylemmyydentunnetta ruotsalaisia kohtaan. Maailmallakin kehutaan (siirryt toiseen palveluun) Suomen koronastrategiaa.

Suomi. Kesällä muistimme, miten ihana Suomi on ja matkustimme katsomaan sitä.

Terveys. Arvostamme sitä taas hieman enemmän.

Uni.Kun harrastamaan ja baariin ei pääse, joillakin meistä on ollut enemmän aikaa nukkua.

Vaalit. Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkipyykki jatkuu, mutta itse vaalit sujuivat rauhallisesti eivätkä pahimmat pelot väkivallasta ja mellakoista toteutuneet.

Wuhan. Kiinan Wuhanissa ei ole enää koronavirusta. Siitä on siis mahdollista päästä eroon.

X-määrä. Sen verran uusia harrastuksia olemme aloittaneet käsitöistä hitaaseen ruuanlaittoon ja luontoretkeilyyn.

Ystävät. Tärkeitä myös etänä.

Zoom, Teams, Meets, Skype, jne. Miettikääpä millaista olisi ollut ilman?

Åkei, tässä kohtaa luovutan.

Äänestysaktiivisuus. Yhdysvaltalaiset kiinnostuivat politiikasta ja äänestivät presidentinvaaleissa enemmän kuin koskaan aiemmin (siirryt toiseen palveluun). Demokratian kannalta hyvä uutinen.

Ööö, tiedän. Lähes kaikista yllä mainitusta asioista voi löytää myös huonoja puolia mutta keskitytään hetki hyvään. Jooko?

Jenny Matikainen

Kirjoittaja on Ylen ulkomaantoimittaja, joka ahdistuu klikkiotsikoista mutta miettii, onko maailman tärkeimmälläkään uutisella merkitystä, jos sitä ei kukaan lue.

