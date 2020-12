Korona kasvatti kitaroiden kysyntää "räjähdysmäisesti" – kotoilu sai monet aloittamaan soittamisen

Koronapandemia on koetellut musiikkialaa poikkeuksellisen voimakkaasti, mutta vuoteen on mahtunut hyviäkin uutisia: kitaroiden myynti on ollut huipussaan.

Perinteiset kitaravalmistajat, kuten yhdysvaltalainen Fender, on kertonut tämän vuoden myynnin rikkoneen kaikki ennätykset (siirryt toiseen palveluun).

Vuonna 2018 yrityssaneeraukseen joutunut Gibson puolestaan ei loppukesästä 2020 ehtinyt rakentaa tarpeeksi kitaroita vastaamaan valtavaa kysyntää, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa on huomattu sama ilmiö. Kitaraharrastus kukoistaa, ja soitinten myynti on selvässä kasvussa. Koronaeristäytymisen myötä soittoharrastukselle on löytynyt aikaa tavallista enemmän.

– Kitaroiden myynti on kasvanut räjähdysmäisesti etenkin aloittelijoiden keskuudessa, vahvistaa F-Musiikin tukkumyynnin esimies Pauli Ylhäinen.

– Vahvassa nousussa olevan kitaramyynnin lisäksi kaikkia soittimia on myyty tasaisesti, ja verkkokauppa on vilkastunut, kertoo F-Musiikin vähittäiskaupan johtaja Timo Sahlström.

Syksy ja joulu ovat perinteisesti vilkkainta aikaa soitinmyynnissä, mutta tänä vuonna kitarakaupoilla kävi kuhina jo kevään ja kesän aikana.

Myös ammattilaisten suosima Kitarapaja on saanut asiakkaikseen entistä enemmän harrastajia tänä vuonna, kun kitaransoiton aloittelijat ovat löytäneet sinne tiensä, kertoo kitaramyyjä Jaakko Kiikeri.

– Tämän vuoden heinä-elokuussa akustisten kitaroiden myynti oli selvästi parempi kuin vuotta aiemmin.

Uusi into oppia soittamaan kitaraa on maailmanlaajuinen ilmiö. Kitaroiden myynti on parhaillaan niin voimakasta maailmanlaajuisesti, ettei soittimia ehditä valmistamaan kysyntää vastaavaan tahtiin.

– Useilla merkeillä on ollut tänä vuonna toimitusvaikeuksia, Kiikeri kertoo.

