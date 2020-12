Ensin iski verottaja, sitten siirtoyhtiöt – pientalon vuosittainen sähkölasku kallistunut lähes tonnilla 2010-luvulla

Sähkön hinta on 2010-luvulla noussut merkittävästi sekä verojen, että siirtohintojen takia.

Sähkön hinta on 2010-luvulla noussut merkittävästi sekä verojen, että siirtohintojen takia. Jyrki Lyytikkä / Yle

2010-luku on tarkoittanut suomalaiselle sähkönkäyttäjälle vuosi vuodelta tuskaisempaa sähkölaskua. Tavallisen, osin sähköllä lämmittävän pientaloasukkaan vuosittainen sähkölasku on noussut kymmenessä vuodessa lähes 900 euroa noin 2 800 euroon. Nousua on kertynyt peräti 45 prosenttia, kuten oheisesta taulukosta näkee.

Ei-sähkölämmitteisen pientalon asukki on saanut hänkin kaivaa lisäsatasia lompakostaan samoin kuin kerrostalossa elävä. Hintaesimerkit on laskettu koko maan keskihintojen mukaan. Alue-, yhtiö- ja kuluttajakohtaiset hintaerot voivat vaihdella tuntuvastikin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Kolmen kauppa

Sähkölasku koostuu kolmesta tekijästä: veroista, kulutuksesta ja sähkönsiirrosta. Kukin niistä on jo pitkään muodostanut keskimäärin kolmanneksen kokonaissähkölaskusta. Alue-, yhtiö- ja kuluttajakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria.

Sähkölaskun kallistuminen on 2010-luvulla jakautunut kahteen vaiheeseen. Ensin iski eduskunta ja verokarhu hääri sen käskyläisenä aktiivisesti vuosina 2010-2015. Arvonlisävero nousi yhdellä prosenttiyksiköllä 23 prosenttiin 2011 ja kahta vuotta myöhemmin 24:ään, missä se on nytkin. Muun muassa kotitalouksilta perittävää sähköveroluokka 1:stä taas nostettiin reippaasti 2011 ja sitten maltillisemmin 2014 ja 2015. Sen jälkeen korotuksia ei ole tullut.

2010-luvun loppupuolisko taas on ollut yhtä sähkönsiirtoyhtiöiden korotusrallia. Siirtoyhtiöt ovat perustellet korotuksia maakaapeloinnilla ja muulla myrskyihin varautumisella, johon 2013 voimaantullut sähkömarkkinalaki ne velvoitti. Valvovan viranomaisen tekemät muutokset valvontamalliin taas antoivat avaimet reippaisiin korotuksiin.

Monen mielestä kaapeliojat olisi saatu kaivettua vähemmilläkin korotuksilla. Omakotiliitto onkin kerännyt nimiä kansalaisaloitteeseeen korotusten hillitsemiseksi. Joka tapauksessa siirtohintojen korotuksista on purnattu paljon ja niihin on lainlaatijakin piakkoin puuttumassa korotusrajoituksilla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Verottaja ykköskiristäjä

Oheiset tyyppiesimerkit pientaloista ja kerrostaloasunnosta osoittavat, että selvästi eniten 2010-luvulla on noussut verojen osuus sähkölaskusta, 84-89 prosenttia. Siirtohinnat ovat samana aikana kivunneet 50-60 prosenttia ja energia- eli kulutustaksat selvästi maltillisemmin, noin 20 prosenttia.

Kuva kuitenkin muuttuu, kun katsotaan kehitystä vuosilta 2015-2019. Eniten ovat nouseeet siirtohinnat, noin 30-40 prosenttia. Sähköenergia on kallistunut tyyppiesimerkeille 12-13 prosenttia ja veroja on saanut maksaa 8-13 prosenttia enemmän, mikä johtuu lähinnä arvonlisäverosta (alv).

Alvihan peritään prosenttiosuutena verottomasta hinnasta ja jos hinnat nousevat, kertyy verojakin enemmän maksettavaksi. Siten esimerkiksi siirtohintojen korotukset pullistavat alvin kautta myös valtion rahasäkkiä.

Kotitaloudet ovat viime vuosina maksaneet sähköstään arvonlisäveroa karkeasti noin 500 miljoonaa euroa vuodessa ja saman verran sähköveroa, yhteensä siis miljardin euron verran.

Kaikkiaan valtio kerää ensi vuonna verotuloja noin 45 miljardia euroa.

Lue lisää:

Ylen kysely sähköyhtiöille: siirtohintojen korotukset jatkuvat ensi vuonna, mutta voivat rauhoittua aiemmasta – "Vuoden, parin päästä ollaan hintatasolla, joka riittää"

Kansalaisaloite sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi etenee eduskuntaan

PKS Sähkönsiirto korottaa verkkopalvelumaksuja tammikuussa

Sähkön siirtohintojen vuotuinen korotuskatto laskemassa roimasti nykyisestä – uuden lain voimaantulo viivästyy

Nostiko sinun sähköyhtiösi siirtohintoja? Yle selvitti, kuka Suomessa omistaa sähköverkkoyhtiöt ja ketkä nostivat hintoja

Sähkön siirtohintojen nousulle ei näy loppua – Energiaviraston valvontamallin muutos aiheuttaa korotuspainetta vuosiksi eteenpäin

Analyysi: Sähköverkkoyhtiöiden valvonnasta paljastui sokea piste

Yle tutki: Sähkön siirtohintojen raju nousu johtui yllättävästä syystä – valvojan tekemä muutos koitui kalliiksi kuluttajille