Pori rajoittaa monien tilojensa käyttöä loppuvuodeksi ja antoi uusia suosituksia koronaepidemian hillitsemiseksi – katso suora lähetys nyt

Porin kaupunki rajoittaa monien tilojensa käyttöä loppuvuodeksi koronaepidemian hillitsemiseksi.

COVID-tilanne on pahentunut nopeasti Satakunnassa. Pohjois-Satakunnan alue on leviämisvaiheessa, muu Satakunta on kiihtymisen vaiheessa.

Porin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa on kerrottu kaupungin toimista epidemian hillitsemiseksi.

Katso tästä suoraa lähetystä tiedotustilaisuudesta Yle Areenassa kello 10 alkaen. Paikalla on toimittaja Jari Pelkonen.

– Koronavirus on edelleen otettava vakavasti. Tilojen käyttörajoituksilla ja tarkennetuilla ohjeilla pyritään hillitsemään etupainotteisesti taudin leviämistä Porissa ja Satakunnassa. Toivomme, että jokainen osallistuu ennaltaehkäisyyn noudattamalla voimassa olevia ohjeita ja suosituksia, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Pori rajoittaa monien tilojensa käyttöä sekä tekevänsä tarkennuksia suosituksiin. Tilarajoitukset alkavat torstaina 3. joulukuuta, ja jatkuvat 31. joulukuuta 2020 asti.

Kaupungin museot ja nuorisotilat suljetaan. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten.

Kansalaisopiston etänä toimivat kurssit jatkuvat, mutta muilta osin syyslukukausi päätetään. Palmgren konservatorion ryhmäopetus ja muskaritoiminta siirtyvät etäopetukseen, mutta yksilöopetusta jatketaan.

Taidekoulun lasten ja nuorten ryhmät jatkuvat syyslukukauden loppuun. Taidekoulun aikuisryhmät siirtyvät etäopetukseen. Kulttuuritalo Anniksen ja Lasten kulttuurikeskuksen toiminta suljetaan.

Liikuntatilojen osalta maauimala, uimahallit sekä kaupungin sisäliikuntatilat Karhuhalli mukaan lukien suljetaan.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

Yli 15-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että sisätiloissa tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta keskeytetään 31.12. saakka. Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja 1-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi 31.12. saakka.

Porinaan ja muihin avoinna oleviin asiakaspalvelupisteisiin kehotetaan ottamaan ensisijaisesti yhteyttä puhelimitse ja tulemaan paikan päälle vain välttämättömissä tilanteissa käsihygieniasta huolehtien ja kasvomaskia käyttäen.

Tilojen käyttörajoituksista ei seuraa henkilöstön lomautuksia.

Kaupunginjohtaja Luukkonen kertoi tiedotustilaisuudessa myös perinteisen Porin joulurauhan julistuksen olevan tänä vuonna virtuaalinen. Myös uuden vuoden juhlinta tulee olemaan tavallista vaisumpi, sillä suuria joukkoja kerääviä tilaisuuksia ei haluta tässä koronatilanteessa järjestää.

Maskisuositukset voimaan toistaiseksi

Porin kaupunki suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisilla paikoilla sekä kaupungin toimipaikoissa kaikille yli 15-vuotiaille. Kasvomaskia suositellaan myös julkisessa liikenteessä sekä takseissa niin matkustajille kuin kuljettajille.

Lisäksi kaupunki suosittelee kaikkia noudattamaan yleisiä ohjeita turvaväleistä, käsihygieniasta sekä aivastus- ja yskimistavoista. Töihin, kouluun tai muihin julkisiin tiloihin ei tule mennä sairaana tai vähänkään oireisena.

Matkustamista ei suositella leviämisvaiheessa oleville alueille. Kokoontumisrajoituksissa tulee noudattaa Aluehallintoviraston määräyksiä.

Varhaiskasvatuksessa kaikilla työntekijöillä on käytössä maskit tai vaihtoehtoisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja alle 3-vuotiaiden kanssa toimittaessa visiiri. Huoltajien tulee käyttää maskia päiväkotien ja perhepäivähoidon sisätiloissa.

Porin suomalaisen yhteislyseon sekä Lyseon luokka-asteilla 7–9 suositellaan maskin käyttöä syyslukukauden loppuun. Toisen asteen oppilaitoksissa maskisuositus on voimassa syyslukukauden loppuun asti.

Koulukuljetuksissa suositellaan maskia oppilaitossuositusten mukaisesti.

Kiristyksiä muissakin maakunnissa

Moni maakunta on jo tiukentanut koronarajoituksia muun muassa yleisötilaisuuksien suhteen. Esimerkiksi Varsinais-Suomeen annettiin kireämpiä koronasuosituksia tiistaina.

Satakunnassa alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kokoontui viimeksi lauantaina. Alueellinen työryhmä on suositellut vakavasti myös suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 3.12. kello 23.