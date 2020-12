Ylen romanikielinen ohjelma täyttää huikeat 25 vuotta – pieni toimitus tuntee merkityksensä: "Itsetunto vahvistuu, kun kuulee oman kansansa kieltä"

Romaneja on Suomessa 10 000-12 000. Heistä arviolta vain kolmasosa osaa omaa kieltään.

Romano mirits on romanikieltä. Suomeksi se tarkoittaa romanihelmiä. Niistä koostuu Ylen Radio 1:ssä kerran viikossa kuultava samanniminen ohjelma.

Sitä on tehty jo neljännesvuosisata, mikä on radio-ohjelmalle pitkä ikä. Miriam Schwartz on toinen ohjelman toimittajista.

– Ihmisten tarinat ovat niitä helmiä.

Päätyössään opetushallituksen asiantuntijana Schwartzille kuuluvat romanien kieleen, kulttuuriin ja koulutukseen liittyvät kysymykset.

– Toimittajana olen saanut nostaa esille tärkeitä ajankohtaisia asioita ja saanut romanien ääntä kuuluviin. Se on ollut itsellenikin todella voimaannuttavaa.

Harvinaista kuultavaa romaneista

Ylen Romano mirits on lajinsa harvinaisuus. Se on ainoa valtakunnan mediassa säännöllisesti lähetettävä, romaneille suunnattu radio-ohjelma.

15 minuuttia kestävän ohjelman aikana kuullaan toimitettuja juttuja, joiden aiheet vaihtelevat laidasta laitaan.

Syksyn aikana radio-ohjelmassa on kuultu esimerkiksi rap- ja mustalaismusiikin eri vaikutteita yhdistävästä GG Caravan -yhtyeestä. Esillä ovat olleet myös romaneihin kohdistuvat ennakkoluulot, romanien evakkoaika sekä romaninuorten naiskuva.

– Ohjelmassa pitää puuttua vaikeisiinkin aiheisiin. Mitä enemmän niitä tuodaan esille, sitä varmemmin ne otetaan myös romaniyhteisössä puheeksi.

Romano miritsissä mielellään kerrotaan, jos romanitaustainen henkilö menestyy ja saa julkisuutta.

– Kun ihminen kertoo oman tarinansa; kompastumisistaan ja onnistumisistaan, hän pääsee lähelle kuulijaa. Toisten romanien esimerkki kannustaa ja auttaa eteenpäin elämässä, Miriam Schwartz sanoo.

Uutisia harvinaisella romanikielellä

Romaneja on Suomessa noin 10 000-12 000. Heistä arviolta vain kolmasosa osaa omaa kieltään.

Miriam Schwartz oppi erittäin harvinaisen romanikielen jo lapsena kotonaan. Hän opiskeli sitä lisää peruskoulussa ja lukiossa sekä omaksui romanikielen eri murteita.

– Vanha sukupolvi osaa romanikieltä, nuoret eivät. Kieli on vaarassa kadota, hän suree.

Romano miritsin lähes joka jaksossa on lopuksi muutaman minuutin pituiset uutiset romanikielellä luettuna.

– Uutisissa saatetaan kertoa esimerkiksi, että Voice of Finlandissa on menestynyt romanilaulaja, tai kerrotaan tutkimuksesta, jonka aihe liittyy tavalla tai toisella romanien elämään, ohjelman tuottaja Maarit Lehtonen sanoo.

– Tuoreita koronauutisia emme pysty kertomaan, koska ohjelmamme tulee vain kerran viikossa.

Uutiset kääntää suomen kielestä Valfrid Åkerlund ja Miranda Vuolasranta.

– He tekevät äärimmäisen tärkeää ja vaikeaa työtä, Miriam Schwartz kehuu.

Romanikielen sanavarastosta puuttuvat useat suomenkielisissä uutisissa käytetyt sanat. Kääntäjät joutuvat keksimään uusia sanoja ja selittämään asioita kiertoteitse.

– Kieli on meille romaneille identiteetin vahvistaja. Itsetunto vahvistuu, kun kuulee radiossa tai televisiossa oman kansansa kieltä.

– Toivoisin, että kieltämme kuulisi tiedostuvälineissä nykyistä enemmän.

Romanikieliset uutiset voit kuunnella tästä. Uutiset ohjelman lopussa.

Pääväestölle "kurkistus kiehtovaan kulttuuriin"

Miriam Schwartzin mielestä Romano mirits on avartavaa kuunneltavaa myös pääväestölle.

– Ennakkoluulot ja asenteet kaatuvat ihmisten kohtaamisten avulla, ja radio on yksi väline siihen.

Ohjelman toinen toimittaja, Jaakko Laakso on samaa mieltä.

– Ohjelmalla on tärkeä tehtävä tiedon jakajana ja ennakkoluulojen murtajana.

– Se on kurkistus kiinnostavaan ja kiehtovaan kulttuuriin, joka on vuosisatoja pystynyt säilymään pääväestön puristuksessa, Jaakko Laakso sanoo.

Romano miritsin juhlavuoden kunniaksi kuullaan Jaakko Laakson toimittama, kaksiosainen presidentti Tarja Halosen haastattelu. Halonen iloitsee siitä, että romanit ovat kokemastaan syrjinnästä ja painostuksesta huolimatta säilyttäneet oman kielensä vuosisatojen läpi.

Ensimmäinen osa lähetettiin viikko sitten. Voit kuunnella sen tästä. Muut ohjelmat voit kuunnella Yle Areenasta täältä.