Essote siirtyi kiihtymisvaiheesen – alueella todettu 14 uutta tartuntaa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoo siirtyneensä koronaviruksen leviämisen suhteen kiihtymisvaiheeseen. Alueella on todettu tiistaina 14 uutta koronavirustartuntaa.

Näistä Kangasniemellä tartuntoja on todettu kuusi, Pieksämäellä neljä, Mikkelissä kolme ja Juvalla yksi tartunta.

Yksi henkilö on käynyt Essoten mukaan Otavan opistolla tartuntavaiheessa ja altistanut paljon opistolaisia. Otavan opisto siirtyy etäopetukseen ja Essote on testannut altistuneita opiston henkilöstöä ja opiskelijoita.

Myös Pieksämäellä on tehty yhdessä koulussa toimenpiteitä tartunnan saaneen johdosta. Tartuntoihin liittyen on asetettu yksi luokka karanteeniin Harjun koulussa. Myös Crossfit Pieksämäki-salin ryhmätunneille viime viikonloppuna 27.-28.11. osallistuneita on laitettu karanteeniin.

Essote kertoo taudin edenneen myös Kangasniemen jaksohoidossa.

Tartuntaketjut on kuntayhtymän mukaan pääosin pystytty jäljittämään. Myös sairaalan kuormituksen kerrotaan kasvaneen.

Uusia suosituksia

Essote on antanut uudet alueelliset suositukset (siirryt toiseen palveluun). Ne astuvat voimaan huomenna keskiviikkona ja ovat voimassa aina joulukuun 21. päivään saakka.

Essote suosittelee välttämään yleisötilaisuuksia. Painavista syiden perusteella voidaan kuitenkin järjestää tilaisuuksia, joiden osallistujien määrä rajataan 20 henkilöön, maskien käyttöä rajataan, turvavälejä huomioidaan sekä ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä.

Yleisömäärä suositellaan rajattavaksi julkisissa sisätiloissa sekä museoissa korkeintaan 20 henkilöön.

Essote suosittelee suljettavaksi sisäleikkipaikat sekä koulut ulkopuolisilta toimijoilta. Julkisissa ja yksityisissä sisäliikuntatiloissa suositellaan rajaamaan henkilöiden määrä korkeintaan 20 henkilöön. Sisähuvipuistoissa suositellaan maksimissaan 20 henkilöä turvavälit säilyttäen.

Alueen väestön tulee käyttää kasvomaskia kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja. Myös turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

Peruskoulujen lähiopetus turvataan. Myös toisen asteen opetus jatkuu lähiopetuksena. Korkeakouluissa suositellaan etäopetusta.

Hoitoyksiköihin suositellaan vierailurajoituksia. Esimerkiksi palvelutaloihin suositellaan vain välttämättömiä vierailuja. Jos yksikössä ei ole koronatapauksia, läheisillä on oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden myötä.

Työnantajia ja työntekijöitä suositellaan siirtymään etätyöhön niiltä osin, kuin se on mahdollista. Samalla kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä.

Sosterin alueelle todettu yksi uusi tartunta

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin alueelle on kirjattu yksi uusi koronatartunta (siirryt toiseen palveluun).

Tartunta on todettu marraskuun lopulla henkilöllä, joka asuu toisella paikkakunnalla ja hänet on myös testattu asuinpaikkakunnallaan.

Henkilö on kuitenkin kirjoilla Sosterin alueella, joten tartunta kirjautuu Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle THL:n rekisterissä.

Tapaus ei aiheuta toimenpiteitä tai muuta suosituksia Sosterin alueella.

