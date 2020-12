Herätys: Henkinen hyvinvointi tiukilla koronan vuoksi, Yle seurasi siirtolaistilannetta Kanarialla, Yhdysvalloissa tutkitaan presidentin armahduksiin liittyvää lahjontaepäilyä

Oma henkinen hyvinvointi huoletti marraskuussa melkein joka viidettä

Huoli omasta henkisestä hyvinvoinnista on kesän jälkeen lisääntynyt pienin askelin, käy ilmi Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston Kansalaispulssi-kyselystä. Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtajan Olavi Sydänmaanlakan mukaan ihmisten hyvinvointi on koronatilanteen jatkuessa aikamoisella koetuksella. Sydänmaanlakka korostaa, että kuulumisten kysyminen on nyt tärkeää.

Kanariansaarelle yrittävillä senegalilaisilla on tunnuslause: "Barca ou Barzakh" – Barcelona tai kuolema

Siirtolaismies heilutteli Playa del Inglésissä Espanjan lippua. Juha Kivioja / Yle

Atlantin ylittäminen on hengenvaarallista. Matka on pitkä, valtameri myrskyisä ja merivirrat kovia. Silti Kanariansaarille ja sieltä eteenpäin EU:n alueelle riittää pyrkijöitä. Ylen ulkomaantoimittaja Pauli Lahti ja kuvaaja Juha Kivioja vierailivat Gran Canarialla tutustumassa tilanteeseen, jossa pienille turistisaarille on lyhyessä ajassa tullut lähes 20 000 siirtolaista tai turvapaikanhakijaa. Tulijoita ei helpolla pääse jututtamaan, mutta paikalliset asukkaat ovat turhautuneita.

Yhdysvalloissa tutkitaan presidentin armahduksiin liittyvää lahjontaepäilyä

Michaekl Reynolds / EPA

Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii mahdollista lahjomisrikosta liittyen presidentin armahdukseen, kertoo CNN (siirryt toiseen palveluun). Tapauksessa epäillään siirretyn rahoja Valkoiseen taloon tai sen lähipiiriin kuuluvaan poliittiseen komiteaan presidentin armahdusta vastaan.

Washington D.C:n käräjäoikeuden tiistaina julkaisemista, osittain salatuista asiakirjoista ei paljastu ihmisten nimiä eikä mahdollisen lahjonnan aikajanaa.

Lue lisää täältä.

Mustiala oli ensimmäinen maatalousoppilaitos, jossa suomalaiset oppivat salaojittamaan peltonsa – kartanon ylläpito maksaa vuosittain 700 000 euroa

Dani Branthin / Yle

Hämeen ammattikorkeakoulu joutuu vuosittain maksamaan valtavan summan Tammelan Mustialassa sijaitsevien rakennusten kunnossapidosta. Korona-aikana maatalousalan opisto on ollut etäopetuksen takia hiljainen. Kuningas Kustaa Vaasa perusti 1500-luvulla karjakartanon, joka oli heti myös eräänlainen esikuva aikansa maataloudelle. Entinen maa- ja metsätalousministeri Martti Pura on myös kuuluisia Mustialan agronomilinjan kasvatteja.

Sää on pilvistä ja enimmäkseen poutaista

Yle

Yöllä pohjoisen ja lännen selkeillä alueilla on ollut jopa kymmenkunta astetta pakkasta. Päivälläkin on pohjoisessa pakkasta.

Etelärannikolla liikkuu heikkoja vesisateita, idässä satelee vähän lunta. Enimmäkseen on kuitenkin poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivällä lännessä ja pohjoisessa, mutta paikoin pilvipeitteessä esiintyy rakoilua.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.