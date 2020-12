Arto Nybergiä luultiin New Yorkissa Terminator-elokuvan tähdeksi

Arto Nyberg sai päitä kääntymään New Yorkissa

Yli 500 jaksoa omaa keskusteluohjelmaa, vuosia Aamu-tv:ssä, Uutisvuotoa, musiikkiohjelmaa. Arto Nybergin kasvot ovat monelle suomalaiselle niin tutut, että ihmiset morjestavat häntä kadulla jopa vahingossa.

– Sitä tapahtuu paljon, että ihmiset tervehtivät ja pian tajuavat, että ai sori, enhän mä tunnekaan sinua, Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Nyberg nauraa.

Osan mielestä Nybergissä ja sarjakuvista tutussa Tintissä on paljon samaa, mutta yllättävä yhdennäköisyys paljastui Nybergille hänen vieraillessaan New Yorkissa vuonna 2006.

– Ihmettelin, kun hotellin aulassa vahtimestari ja respan työntekijä rupesivat aina tönimään toisiaan, kun menin ohi. Kysyin sitten, että anteeksi, mutta milläs tavalla ulkomuotoni teitä oikein häiritsee. Emme olleet vaihtaneet muuta kuin heipat heidän kanssaan ja aina heitä nauratti. Sitten selvisi, että minä olen heidän mielestään se Terminator-elokuvan pahis.

Kyseessä on siis Arnold Schwarzeneggerin tähdittämän Terminator 2 -elokuvan pahishahmo T-1000. Sitä esitti näyttelijä Robert Patrick.

Simpsoneita vinot pinot

Illan lähetyksessä selvisi myös, että Nyberg fanittaa animaatiosarja Simpsoneita. Itseasiassa Simpsonit ovat koko Nybergin perheen yhteinen harrastus.

– Se on ollut jo vuosikausia sitä. Niitä on otettu boxille tai ostettu kokonaiset kansiot ja niitä on katsottu – paljon.

Nyberg kiittelee etenkin sarjan käsikirjoitusta ja huomauttaa, että sarjassa on ennakoitu jopa historiallisia käänteitä oikein.

– Siinähän ennustettiin jo aikoinaan Donald Trumpin presidenttiys aikana, jolloin kaikki piti sitä mahdottomana. Kaikki muut paitsi Simpsoneiden käsikirjoittajat.

