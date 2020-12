Stora Enson koronaryppääseen liittyy noin 150 tartuntaa

Stora Enso on testauttanut yli 1 700 työntekijää. Arkistokuva.

Stora Enso on testauttanut yli 1 700 työntekijää. Arkistokuva. Risto Degerman / Yle

Lähes joka kymmenes Oulun tehtaalta testatuista on sairastunut.

Oulun Stora Enson tehtaan tartuntaryppääseen liittyy noin 150 koronavirustartuntaa, yhtiöstä kerrotaan. Suurin osa niistä on ulkopuolisilla työntekijöillä, Stora Enson mukaan tehtaan oman väen tartuntoja on löytynyt alle kymmenen.

Stora Enson on testauttanut kaikki tehtaalla työskentelevät yli 1 700 henkilöä ja ensimmäinen testauskierros koronaviruksen osalta on saatu päätökseen. Lisäksi osa yhtiön yhteistyökumppaneista on teettänyt testejä. Viime päivien infektiot ovat laskussa.

Stora Enson Oulun tehdasalue osoittautui viime viikolla kaupungin pahimmaksi yksittäiseksi koronatartuntojen lähteeksi.

Paperitehdasta muunnetaan parhaillaan pakkauskartonkitehtaaksi ja projektissa työskentelee noin 1 800 yhtiön ulkopuolista työntekijää. Töitä tehdään kahdella erillisellä työmaalla. Ensimmäiset tartunnat tehtaan alueella havaittiin marraskuun loppupuolella.

Testikierros uusitaan kaikille tehtaalla töissä oleville loppuviikosta alkaen.

Osa työntekijöistä on ulkomaalaisia. Stora Enson mukaan heiltä vaadittiin maahan tullessa korkeintaan 72 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos kotimaasta. Heidät on testattu myös Suomessa.