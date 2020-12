Aikuinen tulee apuun yhdellä napin painalluksella – liikenteen älylaitteesta koulupihalle kehitetty valotolppa on uusi ase kiusaamista vastaan

Törnävän alakoulussa Seinäjoella on muutaman päivän ajan opeteltu käyttämään uutta asetta kiusaamista vastaan.

Koulun pihalle on pystytetty hälytysvalotolppa. Oppilaat saavat nappia painamalla aikuisen nopeasti paikalle, jos välitunnilla tapahtuu jotain pelottavaa.

– Se voi olla kiusaamista tai haaveri tai vaikka vihainen koira irti koulun pihalla, selvittää tolpan ideaa koulun rehtori Kimmo Rantanen.

Nappia on painettu ensimmäisinä päivinä innokkaasti ja 4-luokkalaisten arvio tolpasta tulee kuin yhdestä suusta:

– On tämä hyödyllinen.

Törnävän alakoulu lähti pilotoimaan uutta keksintöä, koska Rantanen pitää ideaa hyvänä ja kehittämisen arvoisena.

Yksinkertainen idea

Idean isä on älyliikennelaitteita valmistavan Innotrafik Oy:n tuotekehittäjä Jouni Hänninen.

Hännisen päässä syttyi lamppu, kun hän seurasi syksyllä eduskunnan kyselytuntia. Taustalla oli Vantaalla koulun pihalla tapahtunut väkivallanteko ja kyselytunnilla pohdittiin keinoja koulukiusaamisen ja kouluväkivallan estämiseksi.

Lue myös: Koulukiusaaminen nousi kyselytunnin pääaiheeksi, opetusministeri Andersson: "Tämä on yhteinen asia"

– Ideasta toteutukseen meni kaksi viikkoa, toteaa Hänninen.

Kiusaamisvilkku on muunnelma liikenteen välkkyvaloista.

Koulun pihalla olevassa valotolpassa on huomiovalokapselisarja. Alimmainen kapseli toimii hätäpainikkeena, joka käynnistää yläosassa olevan huomiokapseleiden led-valojen vilkutuksen.

Samalla huomiokapseli lähettää välittömästi välituntivalvojan henkilötunnistimeen hälytyksen ja apu saadaan nopeasti paikalle.

Jouni Hänninen oivalsi, että lasten koulutietä turvaavat älyliikennelaitteet voidaan ottaa käyttöön myös koulun pihalla. Tarmo Niemi / Yle

Keksintöön liittyy myös ajatus turva-alueesta valotolpan ympärillä.

– Se voi olla kuvitteellinen alue tai vaikka piirretty parin metrin alue asvalttipihassa. Olennaista on se, että oppilas voi turva-alueella odottaa apua aivan rauhassa.

Kiusaamisvilkkua pilotoidaan kolme kuukautta. Käytännön kokemukset ovat tärkeitä järjestelmän jatkokehittelyä varten. Hänninen on kuitenkin jo nyt varma, että idea toimii.

– Kynnys avun hälyttämiseen on matala. Tämä on paras keksintöni ikinä.

Hänninen arvioi, että valotolpan olemassaololla on myös ennaltaehkäisevä vaikutus kiusaamiseen.

Välitunneilla sattuu ja tapahtuu

Julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä Vaasan yliopistosta on tutkinut koulukiusaamista 10 vuoden ajan. Hän sanoo, että kaikki keinot, joilla kiusaamista yritetään estää, ovat tervetulleita.

– Aina niillä päästään yksi askel eteenpäin.

Hän arvioi, että kiusaamisvilkku voi madaltaa kynnystä ilmoittaa kiusaamisesta. Napin painaminen käy helposti, kun näkee kaveria kiusattavan.

– Tämä kuulostaa oikein hyvältä siinäkin mielessä, että kiusatut eivät yleensä itse kovin helposti kerro kiusaamisesta. Siksi muulla yhteisöllä ja muilla onppilailla on tosi tärkeä rooli.

Mäntylä toteaa, että vaikka kiusaaminen on lisääntynyt verkossa, se ei useinkaan ole irrallista koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta.

– Suuri osa kiusaamistilanteista tapahtuu edelleen välitunneilla. Tämä on havaittu monissa tutkimuksissa.

Mäntylän mukaan onkin tärkeätä pohtia, miten valvonta välitunneilla järjestetään ja mitkä ovat koulun pihalla niitä paikkoja, joissa kiusataan.

Rehtori Kimmo Rantanen toteaa, että koulun pihastakin riippuu, kuinka helppoa oppilaita on välitunneilla valvoa.

– Meillä on aika avoin tila, ja valvojan on helppo seurata mitä välitunnilla tapahtuu, mutta on sellaisiakin koulupihoja, joissa on katvealueita. Sellaisilla pihoilla tästä kiusaamisvilkusta voi olla vielä enemmän hyötyä.

Kiusaamisvilkku kiinnostustaa Törnävän alakoulun oppilaita. Tuomo Rintamaa/Yle

Ei pelkästään bisnestä

Jouni Hänninen uskoo, että kiusaamisvilkulle voi tulevaisuudessa löytyä markkinoita. Hän ei ole kuitenkaan lähtenyt kehittämään ideaansa pelkästään bisnestä ajatellen.

– Tunnen koulumaailmaa. Minulla on kaksi kouluikäistä poikaa.

Hänninen huomauttaa, että lapsilla pitää olla oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Hän tietää, että kouluissa ei ole juurikaan ylimääräistä resurssia, jota voitaisiin osoittaa välituntivalvontaan.

– Ei varsinkaan, kun opettajia täällä Seinäjoellakin lomautetaan.

Kiusaamisvilkku voi tuoda apua oppilaiden valvontaan välitunneilla, mutta kiusaamiseen puuttuminen ja sen kitkeminen pois on laajempi kysymys, toteaa Hänninen.

– Kiusaamisvilkku hoitaa oman osuutensa. Sen jälkeen tarvitaan KIva Koulu -ohjelmaa, Mannerheimin lastensuojeluliiton palveluita ja monia muita jo olemassa olevia hankkeita.

Lue myös: Miten koulukiusaaminen saadaan kuriin? Asiantuntijat: kouluihin selkeät pelisäännöt, aikuisten sitouduttava, rankasti kiusatuksi tulleille turvasuunnitelmat

Kuin 112 – ei pilareita

Törnävän alakoulussa kiusaamisen kitkemiseen on oma järjestelmä.

– Ensin kiusaamiseen puuttuu opettaja, mutta meillä on myös ryhmä, joka käsittelee kiusaamistapauksia ellei niitä muuten saada järjestykseen. Huoltajat otetaan mukaan määrätyssä vaiheessa, selvittää rehtori Kimmo Rantanen.

Rantasen mukaan tärkeää on lisäksi huolehtia seurannasta.

– Katsotaan, että kiusaaminen on tosiaan loppunut.

Törnävän koulussa lapsille itselleenkin annetaan vastuuta kiusaamisen kitkemisessä. Siihen voi opettaa myös kiusaamisvilkku.

– Nappia voi painaa itse hätätilanteessa tai toisen puolesta, kun huomaa jotakin kiusattavan, toteaa Jouni Hänninen.

Entä miten estetään, että nappia ei paineta turhan takia tai peräti huvin vuoksi?

Hänninen tähdentää, että kiusaamisvilkun pilotointiin liittyy tärkeänä osana pedagoginen puoli. Oppilaille tehdään selväksi, miten ja missä tilanteissa apua hälytetään.

– Tämä on kuin 112. Ei sinnekään ole lupa soittaa ilman syytä.

