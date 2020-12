Katso videolta, miten kilometrien jääpato tukkii Kemijokea – ely-keskuksen asiantuntija: "En ole nähnyt 30 vuoden työurallani tällaista"

Kilometrien jääpato on pakkautunut Rovaniemen edustalle

Jääpato on kasvanut jo noin neljän kilometrin mittaiseksi Rovaniemen kohdalla.

Suomen suurinta jokea Kemijokea tukkii Rovaniemen kohdalla erittäin harvinainen jääpato. Kaupungin keskustan kohdille jokeen on syntynyt erikoisten sääolojen seurauksena jopa neljä kilometriä pitkä jääpato, joka on nostanut veden tulvakorkeuteen.

Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki on seurannut joen vesitilannetta vuosikymmeniä, mutta moista ei ole vielä kohdalle osunut.

– Jääpato sinänsä ei ole harvinainen ilmiö. Pieniä patoja muodostuu samoille kohdille monenakin syksynä, mutta ei näin isoja. En ole tainnut omalla 30 vuoden työuralla nähdä tällaista.

Vedenkorkeus kävi esimerkiksi Ounaskosken Lainaan mittauspisteellä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) noin 75,15 metrin korkeudessa maanantaina, mutta sen jälkeen se on hieman laskenut. Keskiviikkoaamuna suunta oli Alaraudanjoen mukaan jälleen ylöspäin.

– Vielä ollaan toki kaukana kevättulvan korkeudesta, viime keväänä vesi oli yli kaksi ja puoli metriä korkeammalla. Mutta alimmat mitatut kevättulvat ovat samoissa metrilukemissa, Alaraudanjoki sanoo.

Myös Ounasjoen puolella Tapionkylän kohdalla on iso jääpato.

Keväisistä syksyinen jääpato poikkeaa siinä, että se muodostuu ohuemmasta ja heikommasta jäästä. Se nostaakin aniharvoin vettä kevättulvan lukemiin saakka. Timo Alaraudanjoki

Pitääkö olla huolissaan?

Syksyistä jääpatoa ei voi verrata keväisiin jääpatoihin, jotka muodostuvat lujasta ja paksusta jäästä. Nyt jokea tukkii valtava määrä ohutta jäätä, hyydettä ja sohjoa, josta vesi pääsee paremmin virtaamaan läpi. Virtaus myös syö patoa koko ajan.

Ranta-asukkaiden ei siis tarvitse olla huolissaan – vai pitääkö?

Alaraudanjoen mukaan veden korkeus voisi lähteä kovaan nousuun lähinnä siinä tapauksessa, että pato tiivistyisi pituussuunnassa ja tukkisi joen lähes pohjia myöten.

– Yritämme nyt pitää jäät irti pohjasta säätelemällä veden korkeutta Valajaskosken voimalaitoksen virtaamaan avulla. Seuraamme tilannetta hyvin tarkasti, Alaraudanjoki sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että jääpato ohjailee virtauksia ennakoimattomasti, joten jäätilanne voi olla vielä pitkään sellainen ettei liikkumista jokijäillä uskalla suositella.

– Siellä voi olla heikkoja kohtia tavallisesta poikkeavissa paikoissa ja lisäksi jääpadossa on reikiä, joissa virtaus on todella voimakas. Jäällä liikkumista on todella syytä välttää.

