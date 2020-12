Suomen nuorten elämässä on valoa ja varjoja: Kysyimme tulevaisuuden toivojen unelmista suomeksi ja saameksi – loga dás nuoraid jurdagiid boahttevuođas

Kaarinalainen Erika Sirkiä on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Vuotsolainen Jussa Mikkal Kuusela taas toivoo, että voisi tehdä "enemmän aurinkoa kuin vesisadetta."

Kaarinalainen Erika Sirkiä on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Vuotsolainen Jussa Mikkal Kuusela taas toivoo, että voisi tehdä "enemmän aurinkoa kuin vesisadetta." Yle

Ammattitoiveet, dálkkádatrievdan, korona ja olmmošvuoigatvuođat. Nuorilla on monta asiaa mielessä itsenäisyyspäivänä.

Itsenäisyyspäivän kunniaksi yhdistimme tässä jutussa suomen ja pohjoissaamen kielet haastatellun 8-vuotiaan Jussa Mikkal Kuuselan innoittamana. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Iehčanasvuođabeaivvi gudnin mii čáliimet dán artihkkalii sihke suoma- ja sámegiela. Min movttiidahtii 8-jahkásaš Jussa Mikkal Kuusela. Buori iehčanasvuođabeaivvi!

Suomen nuoret puhuvat ja ajattelevat asioista monilla eri kielillä. Haastoimme nuoret ympäri maata pohtimaan tulevaisuutta itsenäisyyspäivän alla.

Suoma nuorat hállet ja jurddašit áššiin máŋgga gillii. Hásttiimet nuoraid miehtá Suoma smiehtadit boahttevuođa ovdal iehčanasvuođabeaivvi.

Okta dovdá iežas suopmelažžan, nubbi fas sápmelažžan. Jurdagat boahttevuođas jorret liikká seamma fáttáin: ámmátniegut, lottovuoitu dahje valáštallama riikkajovkui beassan. Ustibat ja lagašolbmot mearkkašit juohkehažžii olu.

Yksi tuntee itsensä suomalaiseksi, toinen saamelaiseksi. Ajatukset tulevaisuudesta kulkevat silti samoissa aiheissa: ammattihaaveet, lottovoitto tai maajoukkueeseen pääsy. Ystävät ja läheiset merkitsevät paljon kaikille.

– Paras asia mitä odotan tulevaisuudelta on perhe. Jos on ympärillä ihmisiä, joita rakastaa, elämä on paljon helpompaa, sanoo 17-vuotias helsinkiläinen Marcus Vartiamäki.

– Buorimus ášši, man vuorddán boahttevuođas, lea bearaš. Jus birrasis leat olbmot, geaid ráhkista, eallin lea olu álkit, dadjá 17-jahkásaš helssetlaš Marcus Vartiamäki.

Yllä olevalla Yle Mixin videolla 13 lasta ja nuorta kertoo tulevaisuuden haaveistaan ja peloistaan.

Geahča dás Yle Mix video, mas nuorat muitalit iežaset boahttevuođa plánain ja baluin

Katsovat tulevaisuuteen kriittisesti – gehččet boahtteáigái kritihkkalaččat

Henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi monia nuoria mietityttää tällä hetkellä Suomen ja koko maailman tilanne. Kaarinan Valkeavuoren koulussa opiskelevaa 15-vuotiasta Erika Sirkiää pelottaa monien muiden joukossa varsinkin ilmastonmuutos.

– Olen todella huolissani ilmaston tilanteesta, koska se on menossa huonompaan suuntaan. Politiikassa mietityttää, mitä ihmiset ajavat siellä oikeasti eteenpäin? Jos asialle ei tehdä jotain nopeasti, niin en tiedä miten sitten käy, Sirkiä huokaisee.

Valkeavuoren koululainen Erika Sirkiä toivoo työskentelevänsä tulevaisuudessa oikeustieteellisessä edistääkseen oikeudenmukaisuutta. Erika Sirkiä

Myös saman koulun toinen 9-luokkalainen, Tom Naksutti, kertoo huolen olevan vahvasti läsnä tulevaisuutta pohtiessa.

– Parempaan suuntaan pitäisi mennä ainakin tietotekniikan, sähkötieteen ja ilmastonmuutoksen. Maapallolla on tällä hetkellä todella huono tilanne. Minua kiinnostaa insinööriksi opiskeleminen ja se, mitä voimme tehdä luovuudella parantaaksemme tulevaisuutta, Naksutti kuvailee.

Tom Naksutti on kiinnostunut insinöörin ammatista ja sen tuomista mahdollisuuksista tulevaisuuden kehittämiseksi. Tom Naksutti

Vuohččulaš 10-jahkásaš Biret-Ingermaria Vars lea fuolas vuovdečuollamiid váikkuhusas lundui. Vars mielas lea váivi, go lottit galget fárret eret vuovdečuollamiid dihte. Su mielas lottiide galggašedje leat suodjalanguovllut, gos dat sáhtášedje orrut ráfis.

Maiddái ruvkedoaimmain son lea hui fuolas.

– Ruvkkiin mun lean fuolas, go eatnamat billašuvvet, Vars oaivvilda.

Vuotsolainen 10-vuotias Biret-Ingermaria Vars on huolissaan metsänhakkuiden tuottamista ongelmista luonnolle. Vars harmittelee sitä, että puihin pesänsä tehneet linnut joutuvat hakatuista metsistä muuttamaan muualle. Hänen mielestään linnuille tulisi olla suojelualueita, joissa ne voisivat olla rauhassa.

Myös kaivosten määrä huolettaa Varsia.

– Kaivoksista minä olen huolissani, koska maat menevät pilalle, Vars pohtii.

Vuotsossa asuva Biret-Ingermaria Vars haaveilee eläinlääkärin ammatista. Tulevaisuutta pohtiessaan Vars toteaa, että 20 vuoden kuluttua hänellä on varmaankin karjaa. Kirsti Länsman / Yle

Mo jus buot livčče vejolaš?

8-jahkásaš Jussa Mikkal Kuusela lea Vuohčus eret. Go sus jearrá, maid son barggašii diidasoppiin, de vástida son guovtte gillii.

8-vuotias Jussa Mikkal Kuusela on kotoisin Vuotsosta. Kun häneltä kysyy, mitä hän tekisi taikasauvalla, niin vastaus tulee kahdella kielellä.

– Mun barggašin uimarannan uimavedestä lämpimämpää, ja dasto mun barggašin enemmän aurinkoa kuin vesisateita.

Vuotsolainen Jussa Mikkal Kuusela kertoo tulevaisuuden suunnittelemisen olevan vaikeaa, koska hän ei ole ennustaja. Kirsti Länsman / Yle

– Haluaisin olla taidemaalari ja saada maalauksia esille johonkin museoon. Ja jos saisin lapsia, niin hoitaisin niitä mahdollisimman hyvin, suunnittelee puolestaan 10-vuotias Sohvi Keränen Oulusta.

– Háliidivččen leat dáiddár ja oažžut málagovaid oidnosii mannu museai. Jus oaččošin mánáid, de divššošin sin nu bures, go vejolaš, pláne 10-jahkásaš Sohvi Keränen Oulus.

Koronaa ja kiusaamista – korona ja givssideapmi

Nuoret toivovat hartaasti muutosta myös ihmisoikeusasioihin, syrjintään ja koronaepidemiaan.

– Jos saisin toivoa, poistaisin koronan kokonaan maailmasta. Mutta on myös muita asioita, joiden toivoisin muuttuvan kuten se, että kaikkien ihmisten pitäisi olla tasavertaisia, painottaa lapinlahtelainen Julius Ele, 17.

– Olisi parempi, että rasismi loppuisi ja koulukiusaamiseen puututtaisiin vakavammin, kommentoi Neda Rezaie, 12, Helsingistä.

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 7.12. kello 23.