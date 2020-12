Zaida Bergroth kasvoi ilman rutiineja, mutta boheemin äidin kanssa katsottu Psyko viitoitti tien: "Silloin oivalsin, miten elokuvat rakennetaan"

Kulttuurivieras, elokuvaohjaaja Zaida Bergroth oppi jo lapsena kantamaan paljon vastuuta. Siitä on ollut hyötyä elokuva-alalla.

Puolityhjän toimistorakennuksen perällä hohtaa valo. Zaida Bergroth viikkaa vilttejä sohvalle työhuoneessaan. Hän on juuri saanut oman työhuoneen ja sisustaa sitä innoissaan. Huonekaluja on vasta muutamia, mutta tuoleja on paljon.

– En tiedä, miksi toin tänne näin paljon tuoleja. Yksinhän minä täällä enimmäkseen olen. Olen niin kaivannut omaa tilaa. Täällä saan rauhassa lukea, piirtää ja kirjoittaa.

Zaida Bergroth, 43, tarvitseekin nyt rauhaa: aikaa huoahtamiseen ja ajattelemiseen. Takana on useamman vuoden työprosessi Tove-elokuvan kanssa.

Elokuvan tekeminen Muumien luojasta ja monen idolista ei ollut helppoa. Odotukset olivat korkealla, ja niitä oli monenlaisia. Ei ihme, että alussa Bergrothia hirvitti.

– Elämäkertaelokuvien tekeminen on todella vaikeaa. On ujostuttavaa väittää tietävänsä kenestäkään edes osatotuutta. Ainut vaihtoehto oli tehdä Tovesta vahva, oma tulkinta.

Ja se osui nappiin. Tove-elokuvan vastaanotto on ollut hyvä. Elokuva on saanut loistavia arvioita.

Eikä työ Toven parissa ole vielä edes päättynyt. Viime kuussa Tove valittiin Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Sen myötä Bergrothilla alkoi toisenlainen työsarka.

Bergroth on tehtaillut videotervehdyksiä, joiden tarkoituksena olisi saada mahdollisimman moni Oscar-akatemian noin 8000 jäsenestä innostumaan elokuvasta. Tai edes katsomaan se. Onneksi Bergrothilla on Yhdysvalloissa agentit, jotka tietävät, mitä tekevät.

– He tekevät paljon töitä näkyvyyden saamiseksi.

Oscar-gaala on siirretty koronan vuoksi huhtikuulle, mutta sinne asti päästäkseen Tove-elokuvalla on vielä monta porrasta edessään. Ensin täytyisi päästä edes ulkomaisten elokuvien pitkälle listalle. Pääsy sinne ratkeaa helmikuussa.

Tove-elokuva on saanut ylistäviä kritiikkejä. Zaida Bergroth ohjaa Toven roolissa olevaa Alma Pöystiä. Sami Kuokkanen

Tove-elokuvan tekeminen oli raskasta, mutta Bergroth nautti joka hetkestä saadessaan olla Tove Janssonin taikapiirissä.

– Olen saanut Toven elämänasenteesta paljon vahvistusta omalle työlleni. Tovelle katastrofin läheisyys oli innostava tila. Eläydyn siihen täysin!

Elokuvanteossa väijyy pieniä ja suuria mahdollisuuksia katastrofiin joka kulman takana. Ohjaajan on osattava reagoida nopeasti ja ratkottava ongelmat parhain päin.

– Parhaimpia hetkiä ovat sellaiset, jotka poikkeavat peruskerronnasta. Kun asiat lähtevät suuntaan, joka ei ollut suunnitelmassa. Silloin voi syntyä jotain ainutlaatuista, ja juuri niistä hetkistä elokuva syntyy eloon.

"En tunnistanut, että miehet kävelevät ohi"

Tove on Zaida Bergrothin viides pitkä elokuva. Kun hän aloitti uransa, naisohjaajia ei ollut monta. Hän on äärimmäisen iloinen kollegoidensa näyttävästä esiinmarssista, joka on tapahtunut vasta viime vuosina.

– Naisia on ohitettu. Olen sivusta seurannut, miten naisohjaajaystäväni ovat yrittäneet hankkia rahoitusta elokuvilleen. Jostain syystä se on kestänyt paljon kauemmin kuin miehillä. Minulla kesti valitettavan kauan tajuta, että näin se vain on.

Bergrothilla on ollut suorempi tie. Hän pääsi heti ensimmäisellä yrityksellä opiskelemaan Taideteolliseen korkeakouluun ohjaajalinjalle. Valmistumisen jälkeen ei mennyt monta vuotta, kun valmiina oli jo ensimmäinen pitkä elokuva Skavabölen pojat.

– Urani alussa en tunnistanut, että miehet kävelevät ohi. Olin niin innoissani ja samalla huolissani omasta tulevaisuudestani, että jotenkin keskityin vain siihen.

Zaida Bergroth sanoo pitävänsä nimenomaan henkilöohjauksesta. Kuvassa Zaida Bergroth keskustelee Alma Pöystin kanssa. Sami Kuokkanen

Vaikka Bergrothin ura on edennyt vauhdilla, ei kyse ole pelkästä onnesta. Hän sanoo olevansa päättäväinen neuvotellessaan rahoitusta elokuvalleen.

– Luulen, että olen siinä aika hyvä. Tällä alalla ei voi olla optimistinen taiteilija. Kun kerään rahoitusta, teen kaikkeni, jotta hankkeelleni ei voi sanoa "ei".

Elokuva-alalla ei voi tuudittautua siihen, että työt jatkuvat aina.

– Jokainen elokuva on näytönpaikka.

Äiti opetti, että taiteelle pitää ottaa oma tila

Zaida Bergroth oppi jo pienestä pitäen siihen ajatukseen, että taide menee kaiken edelle. Hänen äitinsä Marjatta Tapiola on Suomen eturivin kuvataiteilijoita, joten jo lapsuudenkodissa Bergroth näki, mitä taide vaati.

– Äiti on aina osannut ottaa sen tilan taiteelleen, minkä se vaatii. Hän on ollut siinä tärkeä esikuva, sillä itselleni se on ollut hieman vaikeaa.

Äiti ymmärsi heti, mitä oma työhuone merkitsee tyttärelle. Niinpä Marjatta Tapiola lähetti kotoaan Sysmästä saman tien tyttärelleen kuljetuksen, jossa oli maalitahrainen työpöytä ja satulatuoli. Ja tietenkin vilttejä. Työhuoneet ovat usein kylmiä.

– Juuri äidiltä olen oppinut, että omalle työlleen pitää antaa arvoa. Ettei pienentele tekemisiään.

Zaida Bergroth nauttii oman työhuoneen rauhasta. Sisustaminen on vielä kesken. Jorge Gonzalez / Yle

Jo pienenä Zaida Bergroth näki, millainen on taiteilijan latausvaihe, kun jotain uutta on syntymässä.

–Siksi en säikähdä niitä epätoivon hetkiä, joita tähän työhön liittyy.

Ponit opettivat vastuuta

Nyt on aika esitellä Zaidan isosisko Aina Bergroth, sillä puhe on vaihtunut me-muotoon. Zaida ja Aina ovat olleet läheisiä pienestä pitäen. Yhä edelleen dramaturgina ja kirjailijana työskentelevä sisko on Zaidalle elintärkeä.

– Olen onnellinen, että minulla on niin samanikäinen sisko. Ainan kanssa puhuimme jo pienenä paljon ja jaoimme asioita. Vaikka meillä elettiin taide edellä, se ei tuntunut ikävältä, kun oli sisko.

Tyttöjen isä on lääkäri Ville Bergroth. Vanhemmat erosivat lasten ollessa pieniä. Siskokset asuivat suurimman osan ajastaan äitinsä Marjatta Tapiolan kanssa Helsingin Töölössä ja myöhemmin Katajanokalla. Isän luona he olivat joka toinen viikonloppu.

Lapsuuden arki oli boheemia. Tytöillä ei ollut nukkumaanmenoaikoja eikä tarkkoja ruokahetkiä. Toisaalta heiltä vaadittiin paljon.

– Jotenkin äiti oletti myös, että menestymme koulussa.

Ja menestyiväthän he. Tosin Zaida uskoo, että hän sai ylimääräisiä plussia vuotta ylempää luokkaa käyvän isosiskonsa ansiosta.

– Aina oli briljantti kaikessa. Ratsastin hänen maineellaan.

Tytöt oppivat vastuullisiksi jo nuorena. Eivätkä vähiten shetlanninponien Pallon ja Viivan ansiosta.

Sisarukset harrastivat ratsastusta, joten äiti ja tämän silloinen elämänkumppani elokuvaohjaaja Pekka Lehto päättivät järjestää tytöille iloisen yllätyksen. Heille hankittiin ponit.

Tytöt eivät ilahtuneet lainkaan. He tiesivät, kuinka paljon työtä hevosen hoitaminen vaatii. Mutta siinä ne nyt olivat, kaksi ponia, joista toinen oli vieläpä kantavana.

Kaikki järjestyi kuitenkin hyvin. Tallipaikat löytyivät, ja tyttöjen ratsastusharrastus alkoi tosissaan.

– Lähdimme aina koulun jälkeen tallille. Teimme bussissa läksyt, ja koska talli oli kaukana, olimme kotona vasta myöhään illalla.

Vastuuta, ajan ja rahan hallintaa – niitä tarvitaan myös elokuvanteossa.

– Myöhemmin olen ollut valtavan kiitollinen siitä kokemuksesta. Kun on vastuussa jostain noin isosta, oppii paljon.

Kun Zaida ja Aina olivat yläasteella, alkoi kotibileiden kausi. Marjatta Tapiola alkoi kunnostaa vanhaa kotitilaansa Sysmässä ja oli remonttihommissa usein viikonloppuisin.

Silloin sisarukset järjestivät bileitä. Jo silloin alkoi muodostua kaveriporukka, joka pitää vieläkin yhtä.

– Ne olivat hyviä juhlia. Kun oma poikani tulee siihen ikään, täytyy yrittää muistaa olla usein pois kotoa, Zaida Bergroth nauraa.

Siihen on onneksi vielä aikaa. Bergrothin lapsi on vasta kuusivuotias.

Videokamera kädessä bileissä ja keikoilla

Kiinnostus kuvalliseen kerrontaan heräsi Bergrothilla jo teini-iässä. Hän sai videokameran 15-vuotiaana syntymäpäivälahjaksi . Siitä lähtien Bergroth kulki kamera kädessä. Hän kuvasi kotibileitä, Ainan ratsastuskilpailuja ja kavereiden bändien keikkoja.

– Voi hitsi. Missähän ne kaikki kasetit ovat? Ne pitäisi löytää ja saada muutettua digitaaliseen muotoon, Bergroth pohdiskelee nyt vuosikymmeniä myöhemmin.

Lukioikäisinä siskokset jäivät asumaan kahden, kun äiti muutti Sysmään.

Zaida Bergrothia viehättää työhuoneesta avautuva urbaani näkymä. Jorge Gonzalez / Yle

Ennen pääsyään Taideteolliseen korkeakouluun Bergroth opiskeli elokuvantekoa alan koulussa Prahassa. Opiskelijat tekivät vuoden kestäneen kurssin aikana harjoituselokuvia, jotka he kuvasivat filmille ja leikasivat leikkauspöydällä.

– Se oli oikein old school -meininkiä. Poltimme tunneilla tupakkaa ja olimme hyvin taiteellisia.

Hitchcockin Psyko teki vaikutuksen

Bergrothin ensimmäiset tärkeät elokuvamuistot liittyvät klassikkofilmeihin. Lapsuudenkodissa oli laaja VHS-valikoima tärkeiden ohjaajien elokuvia. Bergroth näki jo lapsena Bergmanin, Wilderin, Kurosawan ja Hitchcockin elokuvia.

Etenkin Hitchcockin Psykon katsominen on jäänyt mieleen.

– Olin kuullut, että se on hyvin jännittävä elokuva. Meillä taisi olla Milonoffin veljeksiä kylässä ja oli sovittu, että myös he saavat nähdä elokuvan.

Lapset olivat reilusti alle suositusikärajan, joten Marjatta Tapiola pysäytti elokuvan ennen jännittäviä kohtauksia. Hän kertoi, että kuvan ulkopuolella oli iso joukko elokuvantekijöitä. Äänimies puomeineen on heti ruudun ulkopuolella, ja kyseessä ei ole oikea suihkuhuone vaan studioon rakennettu tila, Bergroth muistelee äitinsä selittäneen.

– Se vei kauhulta kärjen. Silloin oivalsin ensimmäistä kertaa, miten hienosti ja huolella elokuvat rakennetaan meille katsojille.

Elokuvien kulisseissa liikkuu suuri määrä ammattilaisia, jotka huolehtivat kuvausten sujuvuudesta. Kuvassa kamera-assistentti Janina Daria Witkowski ja Zaida Bergroth. Sami Kuokkanen

Sama oivallus jaksaa ihastuttaa yhä. Bergroth sanoo rakastavansa sitä, kun suuri joukko ihmisiä tekee työtä elokuvan eteen pikkutarkasti. Jokainen risahdus ja kengänkorkojen kopina on osattava valita oikein, jotta illuusio olisi täydellinen.

– On ihana olla mukana siinä, kun valtava määrä ammattilaisia rakentelee leikkimaailmoja.

Silti kaikki ovat tosissaan, hyvin tosissaan. Niin Bergrothkin.

– Joka kerta täytyy panna peliin ihan kaikki, jotta saisi tehdä seuraavan elokuvan.

