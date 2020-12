Muistatko Tuntemattoman sotilaan lausahdukset? Testaa tietosi klassikosta repliikkivisassa

"Hakkaa päälle pohjan poika", karjuu Kariluoto Tuntemattomassa sotilaassa. Se on yksi elokuvan tunnetuimmista repliikeistä.

"Hakkaa päälle pohjan poika", karjuu Kariluoto Tuntemattomassa sotilaassa. Se on yksi elokuvan tunnetuimmista repliikeistä.

Kiperässä Tuntematon sotilas -visassa on Edvin Laineen ohjaaman klassikkoelokuvan 12 repliikkiä. Testaa, muistatko ne oikein.

Väinö Linnan romaaniin perustuva Tuntematon sotilas on Suomen katsotuin elokuva. Siitä on tehty monia elokuva- ja teatteriversioita, mutta se on myös ehkä yksi väärin siteeratuimmista teoksista.

Monen itsenäisyyspäivän viettoon kuuluu Edvin Laineen ohjaaman vuonna 1955 ensi-iltansa saaneen Tuntematon sotilas -elokuvan katsominen. Konekiväärikomppanian vaiheista jatkosodassa kertovan klassikon on nähnyt lähes jokainen suomalainen.

Moni elokuvan lausahduksista on jäänyt elämään suomalaisten puheisiin. Usein repliikkejä ei kuitenkaan muisteta oikein tai niitä siteerataan väärässä tilanteessa.

Tuntematon sotilas näytetään televisiossa tänäkin itsenäisyyspäiväviikonloppuna. Aku Louhimiehen ohjaama, 2017 valmistunut Tuntematon sotilas nähdään lauantaina 5.12. kello 21.30 TV2.

Edvin Laineen ohjaama, 1955 julkaistu Tuntematon sotilas esitetään sunnuntaina 6.12. kello 14.00 TV1.

Tuntemattoman sotilaan värikkäiden henkilöhahmojen käyttämät murteiset repliikit ovat syöpyneet suomalaisten mieliin. Yle

Testaa, miten hyvin sinä muistat Edvin Laineen ohjaaman elokuvan repliikit!