Uudet rajoitukset tyrmistyttävät kulttuurialalla – valotaiteilijan ulkotapahtumaan pääsi vain pieni joukko, kun samalla kauppoihin rynnittiin alennusten perässä

Tapahtuma-alan yrittäjät ja taiteilijat kritisoivat jälleen rajusti alaa koskevia koronarajoituksia. Ympäri Suomea on viime päivien aikana annettu tiukkoja kokoontumisrajoituksia koronaepidemian hillitsemiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiukensi tänään kokoontumisrajoituksia koskevaa suositustaan (siirryt toiseen palveluun). Nyt myös koronaepidemian perustasolla oleville alueille on annettu suositus, että yli 50 henkilön kokoontumisia ei järjestettäisi.

Uudet päätökset ajavat alan entistä ahtaammalle. Useat tapahtumia järjestävät kuvailevat Ylelle tilannetta epäoikeudenmukaiseksi.

– Pidän erikoisena sitä, että ulkona 30 000 neliömetrin tilassa tapahtumaan sai päästää 20 henkilöä ja samaan aikaan keskustassa 100 neliömetrin kahviloissa on yli 50 ihmistä, hämmästelee valotaiteilija-yrittäjä Kari Kola.

Hän järjesti viikonloppuna Joensuussa tapahtumapuutarha Botaniassa valotaidetapahtuman. Joensuuta koski Itä-Suomen aluehallintoviraston antama tiukempi kokoontumisrajoitus.

Kola muistuttaa, että ulkotapahtuma oli suunniteltu täysin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien hygienia- ja turvaohjeiden mukaisesti.

– Rajoitukset kohtelevat meitä tosi epäoikeudenmukaisesti, Kola toteaa.

Hän kertoo saaneensa hämmästyneitä kommentteja myös siitä, miten samaan aikaan on ollut luvallista järjestää esimerkiksi Black fridayn kaltaisia tapahtumia.

Kari Kolan mukaan Joensuussa järjestetty Visual Festival koki ainakin 40 000 euron tappiot viikonloppuna. Heikki Haapalainen / Yle

Samaa ihmettelee myös Kuopion kaupunginteatterin johtaja Tommi Auvinen.

Kuopiossa, kuten muuallakaan, ei ole näytelty täysille katsomoille pitkään aikaan. Suurelle näyttämölle on päästetty turvavälein puolet enimmäismäärästä eli maksimissaan 226 katsojaa.

– Ei kyllä mene jakeluun, Auvinen huokaisee.

Hän kertoo ymmärtävänsä, että koronatilanne on vaikea.

– Mutta kieltämättä ihmetyttää, kun porukka heiluu tuolla alennusmyynneissä ja kapakoissa. Teatterissa on istuttu kiltisti maskit naamalla ja turvavälejä pitäen. Ja tämä sitten täytyy lopettaa.

Myös Raskasta joulua -kiertueen järjestäjät kertoivat tänään peruvansa kaikki tulossa olleet konsertit. Arkistokuva.

Kapellimestari Jaakko Kuusisto: alan toimintaedellytykset katoamassa

Suomessa kokoontumisrajoitukset vaihtelevat nyt ympäri maata koronatilanteen mukaan.

Esimerkiksi Itä-Suomen aluehallintovirasto päätti eilen kolmea maakuntaa koskevista tiukennuksista, vaikka alueilla ollaan muutamaa kuntaa lukuunottamatta epidemian perustasolla.

Tämä päätös ja muut nopeat käänteet ovat hämmentäneet alan toimijoita.

Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestari Jaakko Kuusisto ihmetteli tilannetta Ylen haastattelussa tiistaina.

Vielä tuolloin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla oli voimassa perustasolla oleville alueille vanhat ohjeet. Niiden mukaan yleisötapahtumien järjestäminen oli mahdollista hygieniaohjeita noudattaen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös nojasi tähän suositukseen.

– Meidän alalta alkaa kadota toimintaedellytykset. Ei ole mitään ennakoitavuutta siinä, miten me toimimme, harmittelee Kuusisto.

Kapellimestari Jaakko Kuusisto muistuttaa, että tapahtumia on järjestetty koko syksyn ajan koronaturvallisesti. Marko Väänänen / Yle

Hän muistuttaa, että esimerkiksi teatterit ja musiikkilaitokset ovat koko syksyn ajan toimineet koronaturvallisesti.

– Meillä ei ole tiedossa, että näissä olisi tapahtunut tartuntoja koko syksyn aikana. Itse olen ison kysymysmerkin muotoisena. Miten tässä olisi tarkoitus pystyä toimimaan? Kuusisto ihmettelee.

Kaikki yrittäjät halutaan nyt samalle lähtöviivalle

Tapahtuma-alan yrittäjät ja artistit ymmärtävät koronatoimet, mutta eivät niiden kohdentumista vain yhden alan yrittäjiin.

– Itselläni tulee olo, että kulttuuriala on ollut liipasimella kokoajan. Meihin on helppo kohdistaa rajoituksia, Jaakko Kuusisto toteaa.

Hän peräänkuuluttaa tarkempaa analyysiä toimien tehosta.

Myös kuopiolaisen Real Albert Promotionin toimitusjohtaja Allu Koskinen näkee, että tapahtuma-ala on joutunut syntipukiksi. Tapahtumia on kuitenkin onnistuttu järjestämään turvallisesti.

– Ensiksi peräänkuulutetaan vastuuta. Kun sitä otetaan, niin mahdollisuuksia ei annetakaan. Todella hurjalta tämä kuulostaa tällä hetkellä, myöntää Koskinen.

Joensuulainen valotaiteilija Kari Kola aikoo selvittää toimien laillisuuden.

– Perusta on on kuitenkin sama, että tässä yritetään rajoittaa koronaa. Se on tärkeä asia, mutta ei voi koskea vain osaa yrittäjistä, perustelee Kola.

Aiheesta voi keskustella 3.12.2020 klo 23 saakka.