Katso suorana kello 14: Oppositio tarjoaa vaihtoehtonsa valtion talouden hoidosta, mitä vastaa hallitus? Yle seuraa

Eduskunnassa keskustellaan tänään keskiviikkona opposition vaihtoehtobudjeteista. Oppositio on julkaissut perinteiseen tapaan viime päivinä omia vaihtoehtojaan valtion ensi vuoden budjetiksi.

Perussuomalaiset hylkäisi EU:n tukipaketin ja puolittaisi kehitysavun. Kokoomus painotti omassa vaihtoehdossaan työllisyyttä ja kasvua. Kristillisdemokraatit keventäisi (siirryt toiseen palveluun) kokoomuksen tapaan verotusta.

Myös Hjallis Harkimon yhden miehen liike nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti on keskustelussa esillä.

Hallitus esitteli budjettinsa alkusyksyllä. Talousarvion kokonaissumma on runsas 64 miljardia euroja. Lisävelkaa on lähes 11 miljardia euroja. Budjettia on kuvailtu elvyttäväksi.

Myöhemmin keskiviikkona eduskunnassa käydään keskustelu myös kansalaisaloitteesta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi. Näytämme myös sen suorana. Voit katsoa myös sen tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

