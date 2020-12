Korona herätti suomalaiset ostamaan enemmän kotimaista ruokaa – turvallisuus ja työllistävä vaikutus näkyvät nyt ostopäätöksissä

Suomalaiset ovat korona-aikana päätyneet entistä useammin valitsemaan ruokaostoksilla kotimaisen vaihtoehdon. Ruokakauppaketjujen mukaan kotimaisen ruoan kysyntä on kasvanut selvästi viime vuoteen verrattuna, etenkin tietyissä tuoteryhmissä.

– Ennen kaikkea se näkyy sellaisissa ruoanlaiton pääraaka-aineissa, kuten kotimainen tuore liha tai kotimaiset juurekset, peruna, sipuli. Tämän tyyppisissä on tosi isoja kasvuja, jopa kaksinumeroisia kasvuprosentteja. Ja kokonaisuudessaan ollaan tasolla, että kotimaisen ruoan myynnin määrä on noussut kuutisen prosenttia, S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa kertoo.

Isoissa keskusliikkeissä suomalaisen ruoan osuus kaikesta myydystä ruoasta on ollut jo ennestään korkea eli noin 80 prosenttia. S-ryhmässä se on kasvanut korona-aikana hieman ja K-ryhmässä pysynyt ainakin ennallaan.

Myös Lidlissä kotimaisen ruoan myynti on korona-aikana kasvanut hieman normaalia myynnin kasvua enemmän

– Kotimaisia tuotteita myydään noin 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mutta tässä on tietysti osuus kaupan alan yleistä kasvua mukana, Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström kertoo.

– Osuus kaikesta myydystä ruoasta on jonkin verran kasvanut nimenomaan siksi, että painotus on siirtynyt sinne tuoretuotteisiin. Meillä on reilusti yli puolet valikoimasta kotimaisia tuotteita, ja nyt siihen on tullut pieni muutos kotimaisten tuotteiden eduksi.

Ruokakauppiaat uskovat, että suomalaiset suosivat kotimaista ruokaa koronapandemian jälkeenkin. Henrietta Hassinen / Yle

Ostajat etsivät nyt tietoa ruoan alkuperästä

K-ryhmässä on huomattu, että koronaepidemia on vahvistanut kotimaisten tuotteiden arvostusta vielä lisää. Suomalaiset arvostavat K-ryhmän elokuussa tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisen ruoan puhtautta ja laatua sekä haluavat tukea suomalaista työtä.

– Asennemuutos näkyy myös ostokäyttäytymisessä. Näemme myyntidatastamme, että erityisesti alkuperämerkittyjä tuotteita on valittu tänä vuonna ostoskoreihin aiempaa huomattavasti enemmän, K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuuden johtaja Harri Hovi kuvaa tilannetta.

Ostajat etsivät nyt enemmän tietoa ruoan alkuperästä ja merkintöjen avulla ne on helpompi tunnistaa suomalaisiksi

– Kotimaisiin tuotteisiin liitetään nyt entistä laajemmin pärjäämisen merkitys ja se näkyy suoraan ostopäätöksissä. Alkuperätuotteita on myyty merkistä riippuen 10–16 prosenttia aiempaa enemmän, Hovi sanoo.

Suuri osa K-ryhmän kaupoissa myytävistä suomalaisista tuotteista on alkuperämerkittyjä.

Alkuperämerkiityjä tuotteita ovat esimerkiksi Hyvää Suomesta merkityt paketoidut ruoat, joiden täytyy olla alkuperältään valtaosin suomalaista alkuperää. Muita alkuperämerkittyjä tuotteita ovat muun muassa Sirkka-lehti -tuotteet ja Avainlippu -tuotteet.

Korona-aikana ruokakaupassa käydään harvemmin ja sen takia esimerkiksi leivotaan kotona enemmän. Yle

Myydyimmät tuotteet kertovat koronan muuttaneen kulutustottumuksia

Koronavuonna myydyimmät tuotteet kertovat muuttuneista kulutustottumuksista. Ruokaa laitetaan nyt selvästi enemmän kotona. Sen takia hedelmiä, vihanneksia, jauhelihaa ja maitotuotteita kuluu enemmän kuin viime vuonna

K-ryhmän kaupoissa suomalaisista tuotteista ovat myyneet viime vuotta enemmän, esimerkiksi vehnäjauhot, paistotuotteet, marja- ja hedelmäpakasteet, jauheliha, sipulit, paprikat, tomaatit, perunat, vihannekset ja juurekset

S-ryhmässä asiakkaat ovat vuoden takaiseen verrattuna ostaneet huomattavasti enemmän arkisen ruoanlaiton perusraaka-aineita, kuten lihaa, jauhelihaa, perunaa ja pastaa.

– Kalaa ostetaan nyt paljon enemmän kuin aikaisemmin. Sen myynti on kasvanut 20 prosenttia, S-ryhmän Oksa kertoo.

– Voidaan puhua myös leivontabuumista. Kun ihmiset käyvät harvemmin kaupassa, niin leivotaan itse. Erilaisten leivontatuotteiden myynti on kymmenien prosenttien kasvussa.

Yhä useampi eli jo 96 prosenttia suomalaisista ostaa nyt lähiruokaa. Tämä käy ilmi S-ryhmän marraskuussa myyntitilastoistaan keräämistä tiedoista.

Lidlistä kerrotaan, että tutkimusten ja asiakaspalautteen perusteella suomalaiset arvostavat kotimaisuutta erityisesti tuoretuotteissa, kuten maidossa, lihassa ja kasviksissa, mutta toisaalta toivovat ostoksiinsa myös vaihtelua ja kansainvälisyyttä.