Katso suorana klo 17: Hallitus neuvottelee, miten suomalaiset rokotetaan koronaa vastaan, Vanhanen: Ei jää rahasta kiinni – Yle seuraa

Taistelu koronaa vastaan on ottanut tänään keskiviikkona harppauksen eteenpäin, kun Britannia on kertonut aloittavansa rokottamisen ensi viikolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Säätytalolle saapuessaan, että hallitus käsittelee keskiviikkona rokottamisen pääpiirteitä. Tiedossa ei ole vielä, missä järjestyksessä kansalaisten suurta massaa ryhdytään rokottamaan.

– On kerrottu julkisuuteen jo aiemmin, että alussa on tarkoitus rokottaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa ja riskiryhmään kuuluvia, Marin kertasi.

. Kokoamme tähän artikkeliin ministereiden mahdolliset kommentit ja tiedot neuvotteluista.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi Säätytalolle saapuessaan, että rokotteelle on varattu tähän asti 200 miljoonaa euroa rahaa, ja ja tarvittaessa rahaa tulee lisää. Jos rokottamisen organisointi vaatii rahaa, sekään ei jää Vanhasen mukaan resursseista kiinni.

Vanhanen odotti kuulevansa neuvotteluissa mikä on viranomaisten ajatus koronarokotteen levittämisen aikataulusta, mittakaavasta ja järjestyksestä.

Rokottamista suunnittelemassa on useita viranomaistahoja sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvosto tekee koronarokotuksista asetuksen. THL kertoi eilen, miten rokottamiseen valmistaudutaan.

Hallitus saa keskiviikkona myös katsauksen koronatilanteesta.

Pahimmalla korona-alueelle Uudellamaalla sekä eri puolilla maata on kiristetty rajoituksia tällä viikolla, jotta tartunnat eivät leviäisi ja sairaalat pystyisivät hoitamaan lähiviikkoina kasvavan koronapotilasmäärän.

Rokottamista ei voida suunnitella vielä täysin valmiiksi, sillä mahdolliset rokotteet ovat keskenään erityyppisiä.

Suomi on mukana EU:n ennakkohankintasopimuksessa, joka on tehty kuuden eri rokotevalmistajan kanssa. Yhdelläkään rokotteella ei vielä ole EU-maissa myyntilupaa, vaan rokotteiden turvallisuuden ja ominaisuuksien selvittäminen on kesken.

Valmistajat ovat Pfizer ja Biontech, jonka rokotteella Britannia aloittaa kansalaisten tautisuojan parantamisen, sekä Curevac, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK ja Moderna.

Britannia erosi EU:sta tämän vuoden alussa, ja se ehti antaa myyntiluvan ennen EU-maita. Britannia rokottaa ensin haavoittuvimpia kuten hoivakotien henkilökuntaa ja asukkaita.

Viisikko miettii, sahaako se eläkeputken katki

Hallituksen kokoontumisen jälkeen puolueiden johtajaviisikko neuvottelee ikääntyneiden työllisyyden parantamisesta ja niin sanotun eläkeputken kohtalosta.

Hallitus lykkäsi syksyn alussa päätökset yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamisesta työmarkkinajärjestöjen tehtäväksi, mutta päätös kaatui maanantaina takaisin hallituksen syliin, kun työmarkkinajärjestöjen neuvottelut eläkeputken poistamisesta kariutuivat.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tiistaina, että hallitus etsii ratkaisun yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseen työmarkkinajärjestöjen esiin nostamien keinojen joukosta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja työntekijäkeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoivat keskiviikkona Ylen Ykkösaamussa, että neuvottelut kariutuivat erimielisyyteen siitä, mitä irtisanottavalle työntekijälle annettava koulutus saisi maksaa työnantajalle.

Elorannan mukaan palkansaajat esittivät tähän niin sanottuun muutosturvaan merkittävää parannusta, jotta yli 55-vuotiaiden työllistyminen nopeutuisi. Hänen mukaansa suurista rahoista ei olisi ollut kysymys, mutta EK:n mukaan hintalappu oli liian kova.

Marinin kommenttia täsmennetty klo 16.22

