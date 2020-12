Ensin tulivat yökahvilat, sitten yökerhojen aamubileet ja satapäiset yksityisjuhlat – poliisi ja avi yrittävät pysyä rajoja rikkovan juhlakansan perässä

Aluehallintaviranomainen on saanut ilmoituksia suurista yksityisjuhlista ja ravintoloiden koronamääräyksiä rikkovista yleisötilaisuuksista.

Aluehallintaviranomaiselle satelee nyt huolestuneiden kansalaisten ilmoituksia koronarajoituksia uhmaavasta juhlakansasta.

On yksityisbileitä, jossa monikymmen tai satapäinen yleisö bilettää ilman turvavälejä tai maskeja. Facebookissa muistutetaan "OPM" eli oma pullo mukaan.

Sitten on ravintoloiden limu- tai ykköslonkerodiskoja. Ensin viranomaiset puhuivat yökahviloista, nyt aamukahviloista.

Musiikin tahtiin kahvitellaan puolille päivin

Esimerkiksi Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä tapahtuma, joka alkaa aamuviideltä ja musiikin tahtiin on tarkoitus kahvitella puolille päivin. Yökerhossa pidettävää tapahtumaa mainostetaan Facebookissa.

Avin alkoholihallintayksikön päällikön Riku-Matti Lehikoisen mukaan tällaiset juhlat eivät ole aivan ongelmattomia.

– Ravintoloiden normaali toiminta on aukiolorajoitusten puitteessa sallittua, mutta yleisötilaisuuksissa on 10 hengen raja. Jos on itsenäisyyspäivän bileet, joissa DJ:t esiintyvät, voi kyse olla kuitenkin yleisötilaisuudesta.

Komisario Jarmo Heinosen mukaan tämänkaltainen tapahtuma on ainakin lain hengen vastainen.

– Tarkoitus on, että tuolla ei juhlittaisi myöhään yöhön väsyneenä ja päihtyneenä.

Vaikka yökerhojen aamukahvilatoiminta rikkoisi yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoa, se on silti anniskelulain mukaista, jos yön pimeinä tunteina juhlitaan enintään 2,8 prosenttisten juomien voimalla. Varsinaisen anniskelun voi aloittaa aamuyhdeksältä.

Hallitus mahdollisti yökahvilatoiminnan lieventämällä ravintoloiden aukioloaikojen koronarajoituksia marraskuun alussa. (siirryt toiseen palveluun) Tänään torstaina valtioneuvosto kokoontuu taas päättämään uusista ravintolarajoituksista.

Yksityisen ja yleisötilaisuuden raja ei ole poliisillekaan selvä

Myös monet yksityistilaisuudet ovat herättäneet avin mielenkiinnon – esimerkiksi Seppo "Sedu" Koskisen suunnittelemat parinsadan vieraan Zedulin Come Back -juhlat (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti).

Nyt jo parempaan ajankohtaan siirrettäväksi ilmoitetut bileet muistuttavat Riku-Matti Lehikoisen mukaan yleisötilaisuutta. Osallistumisen edellytyksenä oli 200 euron maksu lahjatilille.

– Yksityistilaisuus on sellainen, mistä ei ole Facebookissa tapahtumamainoksia, sinne ei ole pääsymaksua, ja vieraslista koostuu esimerkiksi sukulaisista, ystävistä tai työkavereista, Lehikoinen luonnehtii.

Ongelmallisia ovat avin Lehikoisen mukaan myös nuorten konemusiikkibileet, joissa on ennakolta ilmoitettua ohjelmaa ja sisäänpääsymaksu. Yleisön määrä ja suhde järjestäjään vaikuttavat tulkintaan yleisötilaisuudesta.

– Jos järjestäjä ei edes tunne kaikkia osallistujia, minun mielestäni se on yleisötilaisuus.

Yksityisjuhliksi verhottujen yleisötilaisuuksien ratsaaminen ei kuitenkaan kuulu aville, vaan se on poliisiasia. Yksityisen ja yleisen raja ei kuitenkaan ole poliisillekaan täysin selvä, koska koronaan ja koronarajoituksiin liittyen tilanne on verrattain uusi.

Jos poliisi saa tulevana viikonloppuna ilmoituksia kokoontumisrajoituksia rikkovista juhlista, se joutuu komisario Jarmo Heinosen mukaan arvioimaan paikan päällä, onko kyse yksityisjuhlista vai yleisötilaisuudesta.

Ratkaisuun vaikuttaa esimerkiksi osallistujien määrä ja tilaisuuden luonne.

– Tällä hetkellä meidän käsitys on se, että jos lakia rikotaan, ja yleisötilaisuus järjestetään koronamääräysten vastaisesti, poliisilla on mahdollisuus määrätä tilaisuus päättyväksi.

