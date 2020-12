Koronarokotteen vaatima -70 astetta ei ole kaikille sairaala-apteekeille arkipäivää, mutta kokonaisuus on kunnossa – "Logistiikka on järjestelykysymys"

Erityiskylmään pystyviä pakastimia on yliopistosairaaloissa ja keskussairaalatasolla.

Osa myyntilupaa odottavista koronarokotteista vaatii säilyäkseen jopa -70 asteen lämpötilan. Kyseessä on täysin uutta teknologiaa edustava mRNA-rokote, jonka pitkäaikaissäilytys vaatii erityiskylmää.

Niin sanottu syväkylmä eli alle -50 asteen lämpötila ei ole arkipäivää kaikkien sairaaloiden apteekeissa. Esimerkiksi keskussairaalassa Kokkolassa sairaala-apteekin tuotteet säilytetään joko jääkaappilämmössä, viileässä tai huoneenlämmössä.

Erityiskylmäsäilytyspakastimia tarvitaan muun muassa kudosnäytteiden säilytyksessä ja tutkimustoiminnassa, kertoo ylilääkäri Sari Ekholm STM:stä. Pakastimia on yliopistollisissa keskussairaaloissa ja osin keskussairaalatasolla, mutta ei perusterveydenhuollossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kartoittanut tilanteen, eikä ongelmia säilytyksen kanssa pitäisi olla. Erikoispakastimet ovat järkevin säilytystapa, sillä kuivajääkin pitää säilyttää kylmässä ja vie siis yhtä lailla kapasiteettia, sanoo erityisasiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Rokotetta toimitetaan aikanaan sinne, missä sen säilyttäminen on mahdollista, ja rokottaminen järjestetään alueilla siltä pohjalta. Mikään ei estä alueita hankkimasta erikoispakastimia, jos niitä ei nyt ole.

– Suomessa on vankka kokemus rokottamisesta. Vaikka tähän liittyykin erikoisuus säilytyksen osalta, kyseessä on pieni ero kokonaiskuvassa eikä se anna aihetta huoleen, sanoo Kontio.

Laboratorioissakin tarvitaan kylmää

Syväkylmää tarvitaan myös laboratorioissa. NordLabin aluelaboratoriossa Kokkolassa sitä vaativat muun muassa laboratorion käyttämät kontrollinäytteet ja analytiikassa tarvittavat mikrobiologian bakteerikannat, kertoo aluelaboratorion johtaja Jukka Saarimies.

Laboratoriossa syväjääpakastimet saadaan tarpeeksi kylmiksi paksujen seiniensä, eristyksensä ja jäähdytystekniikkansa ansiosta.

Kuivajäähän taas turvaudutaan silloin, kun näytteiden on pysyttävä kylminä kuljetuksen aikana.

Koronarokotteiden logistiikka on kuitenkin vain järjestelykysymys, ja ratkaisut varmasti löydetään, sanoo sairaala-apteekkari Paula Haapakoski Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta.

– Kaikki vaihtoehdot kartoitetaan ja odotetaan THL:n ohjeistukset. Sitten Soiten alueella tehdään ratkaisut niiden tietojen pohjalta, mitä saadaan ja mitä omat vaihtoehdot ovat.

Näkökulmia puntaroitaessa erittäin tärkeä on turvata rokotteen laatu aina siihen saakka, kun neula osuus asiakkaan ihoon.

Jääkaappilämpötila, viileä tai huoneenlämpö

Lääkkeille -70 on poikkeava lämpötila.

Normaalisti lääkkeitä säilytetään joko jääkaappilämpötilassa (+2–+8 astetta), viileässä (+8–+15 astetta) tai huoneenlämmössä (+15–+25 astetta). Myös kausi-influenssarokotteet pärjäävät jääkaappioloissa.

Prosessit varmistavat, ettei potilaalle päädy tuotetta, jossa laatu olisi vaarantunut. Se on perusarvo, jolle toiminta rakentuu. Paula Haapakoski

Lämpötilahaitari laajenisi siis koronarokotteen -70 asteen vaatimuksilla lähes 100 asteeseen. Se ei sinänsä lisää haastetta, sillä samat periaatteet pätevät koko ajan: toimintaa dokumentoidaan, lämpötiloja seurataan ja poikkeamiin reagoidaan.

– Prosessit varmistavat, ettei potilaalle päädy tuotetta, jossa laatu olisi vaarantunut. Se on perusarvo, jolle toiminta rakentuu, sanoo sairaala-apteekkari Paula Haapakoski Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta.

Viileässä säilytys jäämässä historiaan

Kolmesta lääkkeiden säilytyslämpötilsta viileäsäilytys on harvinaisin, hiljalleen käytöstä poistuva jäänne. Perinteisesti viileäsäilytystä ovat vaatineet esimerkiksi jotkin silmätipat ja peräpuikot.

Uudet, markkinoille tulevat tuotteet ovat pääsääntöisesti joko huoneenlämmössä tai jääkaapissa säilytettäviä.

– Käyttäjän kannalta se on hyvä, sillä kotioloissa viileän tilan saaminen on haastavaa. Siitä näkökulmasta lääketeollisuus on tehnyt ihan oikeita, käytännön läheisiä ratkaisuja, sanoo sairaala-apteekkari Paula Haapakoski.

Ohjeen mukainen säilytys on tärkeää niin laitosoloissa kuin kotona. Lisäksi säilytysvaatimus voi muuttua lääkkeen eri käyttövaiheessa. Esimerkiksi insulinia pidetään ennen käyttöönottoa jääkaapissa, nutta käyttöönoton jälkeen huoneenlämmössä, missä se säilyy neljä viikkoa.

Toisaalta esimerkiksi lasten infektioiden hoidossa käytettävät antibioottimikstuurat säilytetään apteekissa huoneenlämmössä, mutta kun niihin lisätään vesi, aineen käyttöaika lyhenee ja usein silloin lääke pitää säilyttää jääkaapissa.

Väärä säilytys voi joskus harvoin tehdä lääkkeestä vaarallisen, yleisempää on tehon heikkeneminen esimerkiksi väärin säilytetyssä insuliinissa. Silloin taas tehottomamman lääkkeen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin. Sama koskee vanhentuneita lääkkeitä.

