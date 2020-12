WHO tarkisti maskisuositustaan – ei vaikuta Suomeen

WHO sitoo maskien käytön sisätiloissa ilmastoinnin tasoon.

Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa nyt käyttämään maskia kaikissa sellaisissa julkisissa sisätiloissa, joissa ilmastointi ei ole riittävä. Tuollaisissa tiloissa pitäisi WHO:n mukaan pitää maskia silloinkin, kun turvavälit ovat kunnossa.

Minkälainen on sitten riittävä ilmastointi? WHO neuvoo suosituksessaan (siirryt toiseen palveluun)kääntymään alueellisten viranomaisten puoleen ilmastointiasioissa. Se myös määrittelee hyväksi arvoksi 10 litraa sekunnissa per henki, mutta luku tuskin sanoo monellekaan mitään.

Suomessa maskisuosituksen (siirryt toiseen palveluun) laatii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Se perustaa suosituksensa WHO:n ja Euroopan tautikeskuksen ECDC:n suosituksiin ja näiden taustalla olevaan tutkimusnäyttöön.

THL:stä kerrotaan Ylelle, ettei WHO:n uusi maskisuositus aiheuta muutostarpeita Suomen tämänhetkisiin suosituksiin.

THL suosittelee tällä hetkellä sisätiloissa maskien laajaa käyttöä kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. THL:n sivuilla on kattava ohjeistus asiasta. (siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää: Ohjeet kasvomaskien käytöstä tiukkenevat – vahva maskisuositus ei mahdollista sakkoa, mutta asiakas voi jäädä ilman palveluja

Suojaako maski vai ei – riippuu, keneltä kysyy

Lisäksi WHO suosittelee, että maskia tulisi käyttää ulkona aina, kun yhden metrin mittaisen turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

Suosituksessa todetaan myös, ettei maskia kannata käyttää reippaan urheilusuorituksen aikana. Sillä voi olla haittavaikutuksia esimerkiksi astmaa sairastavalle kuntoilijalle.

WHO neuvoo lisäksi unohtamaan venttiilillä varustetut suojaimet, koska venttiilillä tehdään tyhjäksi maskien suodatusvaikutus.

Terveydenhuollossa WHO kehottaa käyttämään hengityssuojaimia ja maskeja aiempaa laajemmin.

WHO alleviivaa samaa kuin THL Suomessa: maski on vain yksi monista keinoista taistelussa koronaepidemiaa vastaan.

Maskien tehosta on väännetty kättä siitä lähtien, kun koronavirus lähti leviämään. Tutkimustulokset vaihtelevat, ja esimerkiksi tanskalaistutkimus kertoi pari viikkoa sitten, etteivät maskit juuri suojaa käyttäjäänsä koronavirustartunnalta.

Lue myös:

Koronatilanteen paheneminen näkyy suoraan maskikaupassa: Myynti paikoin tuplaantunut viikon aikana, mutta maskeja pitäisi riittää kaikille

Julkisen liikenteen maskipakko olisi vaikea ja kallis idea toteuttaa – HSL: "Tästä maasta loppuisivat pian järjestyksenvalvojat, kun jokaisen bussin maskipakkoa valvottaisiin"

Koronan toisen aallon huippu voi olla takana parissa viikossa – tässä neljä asiaa, joita kannattaa silti varoa