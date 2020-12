Ähtäri maksaa vauvarahaa 8-vuotiaaksi ja uusii koulutilat – pikkukaupunki nosti lapsiperheet budjetissaan ykköseksi

Vauvabonus on enimmillään yhteensä noin 4000 euroa. (Kuvituskuva)

Talouspaineiden kanssa paininut Ähtäri saa budjettinsa plussalle. Vauvarahaa maksetaan 500 euroa vuodessa kunnes lapsi on 8-vuotias.

Ähtärin kaupunki aikoo maksaa lapsiperheille ensi vuodesta lähtien niin sanottua vauvabonusta. Vauvarahaan varaudutaan ensi vuoden talousarvioehdotuksessa, jonka valtuusto vielä ruotii 14. joulukuuta.

Kaupungin suunnitelmissa on maksaa ähtäriläisille lapsille vuosittain 500 euron vauvarahaa aina siihen saakka, kun lapsi täyttää kahdeksan vuotta. Näin kaupunki tukisi yhtä lasta maksimissaan 4 000 eurolla. Vauvaraha koskee myös adoptiolapsia.

Vauvarahasta on keskusteltu Ähtärissä jo reilun parin vuoden ajan. Kristillisdemokraatit jättivät asiasta valtuustoaloitteen elokuussa 2018.

Naapurikaupungissa Virroilla on käytössä samansuuruinen vauvaraha. Esimerkiksi Simossa vauvaraha on 5000 euroa ja Lestijärvellä yhteensä 10 000 euroa, mikä on Suomen suurin vauvaraha.

Lapsiperheet edellä ja koulut kuntoon

Ähtärin vuoden 2021 talousarvioon sisältyy lukuisia toimenpiteitä, joilla kaupunki edistää lapsiperheiden arkea. Suurimmat satsaukset liittyvät koulurakentamiseen.

Ensi vuonna alkaa perusopetuksen eli ala- ja yläkoululaisten käyttöön tulevan koulurakennuksen suunnittelu ja rakentaminen. Kaupunki aikoo tehdä kokonaan uuden koulun 420 oppilaalle nykyisen Otsonkoulun tilalle. Kustannukset nousevat lähes 11 miljoonaan euroon. Rakentamispäätös vaatii vielä valtuuston hyväksynnän.

Samaan aikaan Ähtärissä alkaa myös toisen asteen yhteiskampuksen rakentaminen Tuomarniemelle yhdessä koulutuskeskus Sedun kanssa. Ähtärin lukio toimii jo nyt väistötiloissa ammatillisen koulutuksen rinnalla Tuomarniemellä.

Ähtäri on joutunut suurten kouluinvestointien eteen osin nykyisten koulurakennusten sisäilma- ja kosteusvaurioiden vuoksi, osin rakennukset ovat tulleet elinkaarensa päähän.

– Ensi vuoden budjetin ja tulevien vuosien taloussuunnittelun punainen lanka on lapsiperheiden hyvä arki. Sitä me tavoittelemme Ähtärissä, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki.

Kuraattoripalveluja, lastenhoitoapua ja ajokortti

Lapsiperheet näkyvät eri hallinnonalojen pienissä tai isommissa budjettisummissa, erityisesti sivistystoimessa. Ähtäri ryhtyy esimerkiksi kehittämään oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä. Muun muassa kuraattoripalvelut vahvistuvat.

Kaupunki tarjoaa myös lastenhoitoapua perheille. Se toteutetaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton MLL:n kanssa. Kaupunki varautuu myös oppivelvollisuuden pidentymiseen ja houkuttelee opiskelijoita lukioon muun muassa tarjoamalla liikenneturvallisuuden kurssin, jonka yhteydessä voi suorittaa ajokortin.

Uusi uimahalli on niin ikään Ähtärin kiikarissa. Ratkaisut siitä tehdään vasta ensi vuonna.

Veronkorotuksella budjetti plussalle

Noin 5 500 asukkaan matkailukaupunki Ähtäri on paininut viime vuodet suurten talouspaineiden alla, tasapainottanut talouttaan ja kattanut menneinä vuosina kerääntynyttä alijäämänsä.

Ensi vuoden budjetti saatiin 50 000 euroa plussalle. Loppuhionta tehtiin korottamalla tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Se tuo kaupungin kassaan arviolta 360 000 euroa.

– Vaihtoehtona olisi ollut säästää henkilöstökuluista, mutta nyt yt-neuvotteluja ei tarvita, kaupunginjohtaja iloitsee.

Suuret rakennusinvestoinnit nostavat Ähtärin lainamäärää tulevina vuosina. Ensi vuonna kaupungilla on reilun 28 miljoonan velat. Vuonna 2023 lainamäärä kohoaa 40 miljoonaan euroon.

Artikkelia korjattu 2.12.20 kello 18.20: Kuvatekstiin korjattu, että vauvabonus on enimmillään 4000 euroa eikä 8000 euroa.