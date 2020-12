Katso video: Poliisi koulutti Jallu-koiran vainuamaan sperman jäämiä – seksuaalirikosten tutkiminen vauhdittuu eritekoirien avulla

Poliisi on ryhtynyt käyttämään eritekoiria rikospaikka-tutkinnassa. Eritekoirien avulla selvitetään erityisesti seksuaalirikoksia. Koiria koulutetaan nyt poliisikoiralaitoksella Janakkalassa.

Tavoite on saada eritekoira jokaiseen poliisilaitokseen ensi vuonna.

Kouluttaja, ylikonstaapeli Mika Lemmetti pitää peukalonsa ja etusormensa välissä pientä muoviputkiloa, jossa on sisällä jotain valkoista nestettä.

– Tässä on sisällä 0,4 millilitraa miehen siemenestettä. Me saamme nämä näytteet yliopistollisten keskussairaaloiden lapsettomuusklinikoilta.

Spermanäytteitä käytetään poliisikoiralaitoksella eritekoirien koulutukseen luovuttajien luvalla.

Koulutusta pilotoitiin vuosi sitten. Tänä vuonna jo kuusi koiraa ympäri maata on opetettu tunnistamaan siemennesteen haju. Ensi vuonna niitä pitäisi olla yksi jokaisessa poliisilaitoksessa.

Belgianpaimenkoira Jallu on 8-vuotias konkari, jolle siemennestejäämän löytäminen matosta ei tuota mitään ongelmia. Miki Wallenius / Yle

Koiran kuono on kenttäoloissa ylivoimainen

Eritekoirat ovat poliisin partiokoiria ja ruumiskoiria, jotka on lisäkoulutettu. Tähän mennessä eritekoirilla on ollut noin 15 tehtävää. Niistä on saatu hyviä tuloksia.

– Neljässä tapauksessa onnistuttiin tekijän DNA löytämään koirien avustuksella. Poliisin perinteiset rikospaikkatutkinnat eivät olisi niitä pystyneet taltioimaan, kertoo poliisikoiralaitoksen johtaja, ylikomisario Pekka Kokkonen.

Koira kykenee ylivoimaiselle hajuaistillaan löytämään ja merkitsemään rikospaikan pienetkin siemennestetahrat. Rikoslaboratoriossa saadaan tahrajäänteestä rikoksen tekijän DNA-näyte talteen.

Koira auttaa rikostutkijoita löytämään nopeammin paikan, jossa rikos on tapahtunut. Uhrin muistikuvat voivat usein olla epämääräisiä. Koiran avulla säästytään hakuammunnalta, kun koira merkitsee tietyn kohdan vaikkapa matosta, huonekalusta, autosta tai jopa maastosta.

Jallun piti oppia, ettei tahraa saa nuolla

Kouluttaja Mika Lemmetti kiinnittää käytöstä poistetussa luokkahuoneessa kirjavan maton vaaka-asentoon lämpöpatteria vasten. 8-vuotias belgianpaimenkoira Jallu nostaa korvat pystyyn. Se aavistaa mitä on tulossa. Lemmetti kiinnittää koiran ympärille valjaat, nostaa etusormensa pystyyn ja kääntää sen hitaasti kohti mattoa.

Kouluttaja, ylikonstaapeli Mika Lemmetin piti opettaa Jallua pysymään irti siemennestenäyttestä ettei rikostodiste vahingossakaan tuhoudu. Ville Välimäki / Yle

Jallu ampaisee käymään mattoa läpi. Kuuluu tasainen nuuskutus, kun koira tutkii kuonollaan maton päästä päähän. Hetken kuluttua se pysähtyy ja istahtaa. Siemennesteen paikka on löytynyt.

– Hajuna siemeneste ei ole koiralle kovinkaan vaikea. Haasteet koulutukseen tulivat ilmaisun puolelta, eli koiralle täytyy opettaa korrekti ilmaisu. Se ei saa koskea etsittävään näytteeseen eikä vahingossa tuhota sitä, Mika Lemmetti valaisee.

Matossa ollut näytepisara oli kaksi viikkoa vanha. Siemennesteen jäämiä on pystytty jäljittämään maastosta vielä päivienkin jälkeen.

Koirien käytöstä seksirikosten tutkimisessa pitäisi saada tapa

Ruotsissa eritekoiria on käytetty rikostutkijoiden apuna jo kymmenen vuotta. Siellä eritekoirat on vuosittain mukana 200–300 rikospaikan tutkimuksessa.

Ruotsista saatiin myös apua, kun koulutusta käynnistettiin Suomessa. Tanskassa ja Norjassa eritekoirat ovat niin ikään poliisityön apuna.

Seuraavaksi poliisikoiralaitos odottaa teknisten rikospaikkatutkijoiden innostusta käyttää koiria seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkintapuna. Kokemuksesta kuitenkin tiedetään, että jokaisen uuden työkalun omaksuminen osaksi rutiinia kestää isossa organisaatiossa jopa vuosia.

Poliisikoiralaitoksen johtaja, ylikomisario Pekka Kokkonen lupailee eritekoiran löytyvän ensi vuonna jokaisesta polisiilaitoksesta. Ville Välimäki / Yle

– Koira on näiden rikosten tutkimisessa uusi työkalu. Meistä kaikilla seksuaalirikostutkintapaikoilla tulisi arvioida mahdollisuus käyttää koiraa, painottaa ylikomisario Pekka Kokkonen.

Poliisin arvion mukaan Suomessa tapahtuu noin 6 000–10 000 raiskausta vuodessa, joista suurin osa jää ilmoittamatta. Uhreina on niin naisia, tyttöjä, poikia ja miehiä kuin muunsukupuolisiakin.

Poliisikoiralaitos on toiminut Hämeenlinnassa 90 vuotta, omalla Koiramäellään. Tämän vuoden lokakuussa laitos siirtyi väistötiloihin Janakkalan Kiipulaan. Siellä viivytään arviolta kolme vuotta, kunnes laitoksen uudet tilat ovat Hämeenlinnassa valmistuneet.

