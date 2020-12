Joensuussa liikuntakeskuksen korona-altistus nousi julkisuuteen, Oulussa ei – altistumisista tiedottamisessa on isoja eroja

Koronavirus leviää kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla, mutta julkisuudessa huomio on kohdistunut etenkin liikuntapaikkoihin ja ravintoloihin.

Kun joensuulaisen liikuntakeskuksen asiakkaalla todettiin marraskuun puolivälissä koronavirus, sitä ei salailtu.

Kuntokeskus tiedotti välittömästi kaikkia asiakkaitaan. Näin toimittiin siitä huolimatta, ettei yrityksillä ole velvollisuutta kertoa korona-altistumisesta. Myös alueen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Siun sote tiedotti mahdollisesta altistumisesta.

Kuntokeskuksen yrittäjä kokee, että avoimuudesta oli hyötyä.

– Saimme todella paljon positiivista palautetta, kun kerroimme heti asiakkaillemme, että tiloissamme on ollut tartunnan saanut ihminen, Kuntokeskus Energyn toimitusjohtaja Kari Karhu kertoo.

Kun vastaavanlainen tapaus sattui marraskuun alussa Oulussa, siitä ei kerrottu julkisesti. Tieto tartunnasta levisi asiakkaiden keskuudessa, mutta sairaanhoitopiiri tai yritys itse eivät asiasta tiedottaneet.

Kummassakaan tapauksessa ei ole toimittu oikein tai väärin, sillä valtakunnallista ohjeistusta tiedottamiseen ei ole.

Kuntokeskus Energyn toimitusjohtaja Kari Karhu kertoo, että koronaepidemia on verottanut kuntokeskuksen kävijämäärää rajusti. Ari Tauslahti/Yle

Kysymys altistuneista on tulkinnanvarainen

Terveysviranomaisten vastuulla on selvittää, ketkä kaikki ovat olleet lähikontaktissa koronatartunnan saaneen kanssa ja voineet näin altistua taudille.

Tehtävä on vaikea jo siitä syystä, etteivät ihmiset aina muista tarkasti, missä ovat edellisinä päivinä liikkuneet ja keitä he ovat tavanneet.

Lisäksi jäljityksessä on käytettävä harkintaa. Ensimmäinen tulkinnanvarainen kysymys on, ketkä kaikki katsotaan altistuneiksi.

Oulussa ryhmäliikuntatunnin osallistujan tartunnasta ei tiedotettu edes yritykselle, koska altistumisriski arvioitiin niin pieneksi. Lisäksi käytäntönä on tiedottaa vain tapauksista, joissa altistuneita ihmisiä on paljon.

Joensuussa tilanne arvioitiin toisin: vaikka ryhmäliikuntatunnilla oli turvavälit ja kaikki osallistujat tiedettiin, pukuhuoneessa tilanne on voinut olla toinen. Tiedottaminen nähtiin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin vaikeneminen.

Myös tautitilanne vaikuttaa. Kun suurin osa tartuntaketjuista on vielä tiedossa, paine altistuneiden tavoittamiseen on suuri. Jos taas iso osa tartuntalähteistä on pimennossa, ei muutamalla mahdollisesti altistuneella ole enää yhtä suurta merkitystä.

Toiset tiedottavat, toiset listaavat

Alueiden välillä on eroa myös siinä, miten altistumispaikoista kerrotaan.

Tampereen yliopistollinen sairaala on kertonut altistumispaikoista tiedotteissa ja viestipalvelu Twitterissä . Samoin ovat toimineet monet muut sairaanhoitopiirit Lapista Kanta-Hämeeseen.

Muutamilla alueilla altistumispaikoista pidetään tarkkaa listaa.

Näin on toimittu muun muassa Siun soten alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä sekä useissa pohjalaiskunnissa, kuten Vaasassa ja Seinäjoella.

Siun sote päätyi listamalliin, kun Joensuussa tuli ilmi tartuntarypäs ja altistumispaikkoja oli yhtä aikaa lähes neljäkymmentä. Siun soten viestintäpäällikkö Susanna Prokkola painottaa, että altistuneita tavoitellaan julkisuuden kautta vain, jos paikalla olleiden nimiä ei tiedetä. Lisäksi listalta poistetaan kaikki yli 10 päivää vanhat altistumispaikat.

Pohjois-Karjalassa yrityksiin pyritään olemaan etukäteen yhteydessä. Sen sijaan Etelä-Pohjamaalla koronaryhmä on linjannut, että altistumispaikoista voidaan kertoa ennen kuin yritykseen on oltu yhteydessä.

Julkisia kuntosaleja on pantu marras-joulukuussa kiinni, mutta yksityiset ovat pitäneet ovensa auki. Saleilla on kova paine osoittaa, ettei tauti leviä niiden kautta. Pyry Sarkiola / Yle

Varotoimet lisäävät asiakkaiden luottamusta

Yritykselle asiakkaalla tai työntekijällä todettu koronatartunta voi olla kiusallinen.

Tieto tartunnasta saa ihmiset varovaisiksi ja näkyy nopeasti esimerkiksi asiakasmäärissä.

Kuntokeskuksen yrittäjä Kari Karhu kertoo, että moni asiakas on laittanut salikorttinsa tauolle.

Silti Karhu kokee, ettei koronaviruksen torjunnasta sovi lipsua. Hän työskentelee yrityksessään fysioterapeuttina ja katsoo velvollisuudekseen tukea terveysviranomaisia.

– Asiakkaat ovat tietysti varovaisempia. Meillä tämä on tarkoittanut, että panostamme entistä enemmän laitteiden desinfiointiin ja tilojen puhtauteen.

Varotoimet näyttävät riittäneen, sillä kuntokeskuksessa ei ole todettu jatkotartuntoja. Tämä on vahvistanut asiakkaiden luottamusta.

Koronatartuntojen ehkäisy auttaa suojaamaan myös yrityksen mainetta. Jos korona-altistumisesta ei synny jatkotartuntoja, yritys säästyy koronalingon leimalta. Silja Viitala / Yle

Yksi altistunut ei vie yrityksen mainetta

Varotoimien teho on havaittu myös joensuulaisessa lounasravintola Puistossa.

Marraskuun puolivälissä yhdellä ravintolan asiakkaalla todettiin koronatartunta. Kun tieto altistumisesta tuli, lounasasiakkaiden määrä putosi ravintolapäällikkö Helena Laitisen mukaan noin 30 prosenttia.

– En usko, että tällä yhdellä henkilöllä oli siihen paljoakaan vaikutusta. Suurempi vaikutus oli sillä, että Joensuussa todettiin silloin laaja koronarypäs, Laitinen arvioi.

Näkemystä tukee se, että myös muissa kaupungin ravintoloissa asiakkaiden määrä väheni.

Myös ravintola Puistossa vältyttiin jatkotartunnoilta, minkä takia ravintolapäällikkö arvioi, ettei yhdestä altistumisesta aiheutunut pysyvämpää harmia.

Jos ravintola olisi leimattu koronalingoksi, tilanne voisi olla toinen. Maskit, turvavälit ja käsienpesu suojaavat paitsi tartunnoilta myös mainehaitalta.

Miten matalalla kynnyksellä altistumispaikoista pitää kertoa julkisuuteen? Aiheesta voi keskustella 3.12. kello 23.00 saakka.

