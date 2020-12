Kotikaranteenilla negatiivisia terveysvaikutuksia – Tutkija: Liikkumattomuus alkaa vaikuttaa jo muutaman päivän jälkeen

Koronavirus on saanut useat maat määräämään kansalaisensa pysymään kodeissaan. Myös maissa kuten Suomi, joissa laajoilta liikkumisrajoituksilta on vältytty, ihmiset ovat siirtyneet etätöihin.

Kanadalaisen McMaster Universityn tutkija James McKendry kokoaa The Conversation -sivuston julkaisussaan (siirryt toiseen palveluun) tuoreinta tutkimustietoa liikkumattomuuden vaikutuksista terveyteen.

Hänen mukaansa liikkumisen vähentämisellä on haitallisia terveysvaikutuksia jo muutamassa päivässä. Tämä näkyy muun muassa insuliiniresistenssin nousemisena, lihaskudoksen määrän pienenemisenä, kehon rasvakudoksen lisääntymisenä sekä unenlaadun heikentymisenä.

Opiskelija Ida Kettuoja oli karanteenissa Vaasassa lokakuussa. Anna Wikman / Yle

Erityisen haitallista liikkumisen väheneminen on ikäihmisille, McKendry kirjoittaa. Kun päivittäisten askelten määrä laskee alle 1 500, jo kahden viikon jälkeen ikäihmisten insuliiniherkkyys laskee kolmanneksella.

McMaster Universityn tutkimuksessa yli 65-vuotiaat menettivät kahdessa viikossa neljä prosenttia jalkojensa lihaskudoksesta.

Aiemmin tänä vuonna italialaisen Padovan yliopiston tutkijat selvittivät kotikaranteenin terveysvaikutuksia (siirryt toiseen palveluun).

He listasivat European Journal of Sport Science -tiedejulkaisussa kymmeniä haittavaikutuksia, joita liikkumisen vähenemisellä on.

Lihashermostomme toiminta heikkenee, aineenvaihduntamme heikkenee, ja hapenottokykymme laskee.

Italialaistutkijoiden mukaan kotikaranteeni vähensi ihmisten energiankulutusta 35-40 prosenttia.

